Javier Lozano elogió a Ricardo Monreal: “La única voz sensata e inteligente de Morena”

Javier Lozano elogió a Ricardo Monreal (Fotos: Twitter)

La carrera presidencial al interior del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) comenzó de forma anticipada a mediados de la actual administración, pues algunos de los más altos perfiles que se desempeñan dentro del actual gobierno comenzaron con acciones y declaraciones, a través de redes sociales o en actos públicos, para acrecentar su popularidad.

Uno de esos aspirantes es el senador Ricardo Monreal Ávila, a quien recientemente el panista Javier Lozano se refirió como “la única voz sensata e inteligente de Morena”. La declaración la hizo a través de su cuenta de Twitter en donde retomó un tuit de la periodista Azucena Uristi en el que citó una frase del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado.

El pasado 15 de agosto, el profesor en derecho y militante de Morena acudió a Cancún en el estado de Quintana Roo, para presidir el inicio del Curso Parlamentario y de Técnica Legislativa del Senado de la República, dirigido a los legisladores de la Cuarta Transformación en la entidad. Ahí, entre otras cosas, declaró: “Yo no soy ni seré una corcholata, porque es un término ofensivo”.

La única voz sensata e inteligente de Morena. Por lo mismo, no lo dejarán pasar. Pero no se quedará de brazos cruzados. Ya verán. #MorenaLaLetrinaDeMexico https://t.co/lvSZ8NH1lA — 𝐉𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐨𝐳𝐚𝐧𝐨 𝐀. (@JLozanoA) August 16, 2022

De acuerdo con la conductora, el periodista afirmó: “Lo que sí soy, el que más le conviene al presidente que lo suceda, por ser el de mayor madurez y experiencia”.

Por esta razón, el ex titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) durante la administración de Felipe Calderón, Javier Lozano, elogió al legislador: “La única voz sensata e inteligente de Morena. Por lo mismo, no lo dejarán pasar. Pero no se quedará de brazos cruzados. Ya verán. #MorenaLaLetrinaDeMexico”.

Sin embargo, entre el aplauso al morenista, Lozano advirtió que por sus cualidades, al interior de Morena no se le permitirá avanzar a la candidatura presidencial. Además, señaló que Monreal no se quedará de brazos cruzados ante el freno dentro de su partido; “ya verán”, reiteró.

Y es que trascendió, pese a las declaraciones del mismo Ricardo Monreal, que el político sostuvo pláticas con otros partidos para abanderarlos en caso de que el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no se lo permita, como recientemente lo confirmó ante medios el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano.

Ricardo Monreal aseguró que es la mejor opción para suceder a López Obrador (Foto: Twitter/@RicardoMonrealA)

Zambrano declaró el pasado 14 de agosto, tras asistir al primer informe de gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, que su partido ya ha dialogado con Ricardo Monreal, aunque no tienen nada concretado.

Además, a mediados del mes de julio pasado, el dirigente del PRD aseveró que “la puerta está abierta” para que Monreal regrese al Sol Azteca y sea uno de los posibles candidatos de la alianza Va por México de cara a 2024.

Sin embargo, Monreal ha asegurado en repetidas ocasiones que no está en sus planes abandonar el partido guinda, pues él peleará hasta las últimas circunstancias. No obstante, el exdelegado de la ahora alcaldía Cuauhtémoc también mostró su descontento con la falta de “piso parejo” dentro del partido.

El coordinador de la bancada morenista en el Senado de la República afirmó que dentro de la Cuarta Transformación hay una “cargada” a favor de ciertos personajes presidenciables. A su vez, recientemente confesó que le gustaría que López Obrador lo mencionara más en las conferencias diarias matutinas pues sólo ha sido nombrado en tres ocasiones, mientras que Claudia Sheinbaum alcanza las 100 menciones y Marcelo Ebrard casi 150.

