México

El saldo del combate al narco en dos años: 420 toneladas de droga, 5 millones de pastillas de fentanilo y 30 mil armas

El Gabinete de Seguridad presentó un balance contundente de las operaciones realizadas entre 2024 y 2026, destacando un golpe directo a las finanzas del crimen transnacional y un freno masivo al tráfico de precursores químicos

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Ilustración plana: mapa de México con figuras de soldados y marinos, armas, drogas (fentanilo), químicos, laboratorios y embarcaciones. Logo SSPC a la derecha.
Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) realizan operativos de intercepción marítima en el Pacífico, estrategia que ha dejado 71 toneladas de cocaína incautadas. (Infobae México)

A casi dos años de iniciada la actual administración, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal presentó un balance integral del combate frontal a las organizaciones criminales, revelando cifras que ilustran la magnitud del despliegue logístico y operativo del Estado mexicano. El reporte, que abarca desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 31 de mayo de 2026, expone el aseguramiento de un arsenal que supera las 30 mil armas de fuego y el decomiso de casi 420 toneladas de diversos narcóticos a lo largo del país.

Durante la conferencia “Las mañaneras del pueblo”, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, en representación de las instituciones de seguridad federales, detalló que estos resultados son producto de una estrecha coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y las fiscalías.

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Golpe frontal a la producción de fentanilo y drogas sintéticas

Uno de los ejes principales de la Estrategia Nacional de Seguridad ha sido la asfixia a la infraestructura química del narcotráfico. El informe destaca el aseguramiento histórico de más de 5 millones de pastillas de fentanilo, un opioide sintético que representa el núcleo de las operaciones transnacionales hacia el norte del continente.

A la par de estos decomisos, las Fuerzas Armadas han desplegado operaciones de rastreo e inteligencia que culminaron con el desmantelamiento de 2,407 laboratorios clandestinos y áreas de concentración dedicadas a la elaboración de metanfetamina, con presencia en 22 estados de la República. Un ejemplo de la capacidad de fuego encontrada en estas áreas se evidenció recientemente en Guasave, Sinaloa, donde además de inhabilitar seis puntos de producción química, se incautó armamento de grado militar, incluyendo un fusil Barrett, explosivos y más de 6 mil cartuchos útiles.

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El cerco marítimo y el desarme masivo de células delictivas

Por su parte, el control de las aguas territoriales ha fungido como un muro de contención esencial. La Secretaría de Marina reportó que, en este periodo, ha asegurado más de 71 toneladas de cocaína en operaciones de altamar. Apenas en acciones de vigilancia recientes en las costas de Chiapas y Guerrero, los marinos interceptaron dos embarcaciones cargadas con más de tres toneladas y media de cocaína, deteniendo a 10 tripulantes vinculados al trasiego internacional.

Estas incautaciones de droga han ido de la mano con una intensa campaña de desarme. En menos de dos años, las autoridades lograron retirar de las calles cerca de 30 mil armas de fuego y ejecutaron la detención de más de 56 mil personas por delitos de alto impacto. Entre los detenidos figuran jefes de plaza, operadores financieros y generadores de violencia de cárteles como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los Beltrán Leyva.

García Harfuch subrayó que estos decomisos masivos no solo evitan que millones de dosis de estupefacientes lleguen a los consumidores, sino que vulneran severamente las estructuras financieras de las organizaciones criminales, lo que a su vez ha sido un factor clave para lograr la reducción del 46 por ciento en el promedio diario de homicidios en todo el país.

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