Guillermo del Toro es elegido para la Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood

FOTO DE ARCHIVO. El director mexicano Guillermo del Toro posa en el 78º Festival de Cine de Cannes, Francia. 18 de mayo de 2025. REUTERS/Sarah Meyssonnier

El cineasta mexicano Guillermo del Toro ha sido seleccionado como nuevo miembro de la Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood, sumándose a la rama de directores para el periodo 2026-27. Esta elección marca la primera vez que el director, ganador de tres premios Óscar, ocupa este puesto estratégico dentro de la organización.

La Junta de Gobernadores desempeña un papel clave en la Academia, ya que, según la institución, se encarga de definir la visión estratégica, preservar la estabilidad financiera y velar por el cumplimiento de su misión. Además de Del Toro, se incorporan figuras como David Leitch, reconocido por la saga John Wick e impulsor de la nueva categoría de acrobacias, que debutará en los premios en 2027.

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Nuevas incorporaciones y renovaciones en la Junta

El sensible discurso de Guillermo del Toro para México tras ganar importante premio en Inglaterra (Foto: RS)

La lista de nuevos integrantes incluye a profesionales de distintas especialidades del cine. Se suman nombres como Michael Goi en la rama de directores de fotografía, Anne Goursaud como editora de cine, y Patricia Dehaney, representante de maquilladores y peluqueros. El compositor Kris Bowers también se integra como parte de la rama de música.

Entre quienes regresan tras una pausa, la Academia anunció la reincorporación de la productora Bonnie Arnold (animación), Bernard Telsey (directores de casting), el director Roger Ross Williams (documentales), Bob Rogers (cortometrajes) y Paul Debevec (efectos visuales).

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La renovación de mandatos alcanzó a figuras como Lou Diamond Phillip en la rama de actores, Jinko Gotoh en animación, Daniel Orlandi en diseño de vestuario, Hannah Minghella en el sector ejecutivo y Dana Stevens en guionistas, quienes continúan con un nuevo periodo en el organismo.

Estructura y funcionamiento de la Junta de la Academia

El director Guillermo del Toro posa para un retrato con motivo del 20 aniversario de la película 'El laberinto del fauno' en el 79º Festival Internacional de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el martes 12 de mayo de 2026. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP)

La Academia de Hollywood está conformada por 19 ramas, cada una representada por tres gobernadores. Cada miembro puede ejercer hasta dos mandatos de tres años, consecutivos o no, y debe tomar una pausa de dos años antes de aspirar a dos periodos adicionales, con un límite vitalicio de 12 años en el cargo.

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El ingreso de Guillermo del Toro a la Junta destaca el peso del cine latinoamericano en la industria estadounidense y su reconocimiento en las estructuras de decisión de la Academia. Esta noticia responde a la pregunta sobre la representación de cineastas mexicanos en los órganos directivos de Hollywood: Guillermo del Toro se suma por primera vez a la Junta de Gobernadores, ampliando la presencia latina en el máximo órgano estratégico de la Academia.

Trayectoria y logros recientes de Guillermo del Toro

Del Toro obtuvo su primer Óscar en 2018 como mejor director por la película The Shape of Water, que también fue galardonada como mejor película. En 2023, alcanzó su tercer Óscar por mejor película animada con Pinocchio, realizada en animación cuadro a cuadro.

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Estos reconocimientos consolidan a Del Toro como una figura influyente en la industria, ahora también en el ámbito institucional de la Academia, donde participará en la toma de decisiones que definirán el futuro de los premios y la organización.

El estilo de Guillermo del Toro: los monstruos que lo convirtieron en uno de los cineastas más importantes del mundo

El mexicano lo volvió a hacer con un cuento ya conocido, pero con el toque especial de Del Toro. (Jovani Pérez | Infobae México)

El cineasta Guillermo del Toro transforma el temor y la fascinación por los monstruos en una marca personal que define su obra en la industria mundial.

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Desde su debut en la dirección, el mexicano utiliza criaturas fantásticas para explorar la fragilidad humana, la violencia y la esperanza en contextos hostiles.

En películas como El laberinto del fauno y La forma del agua, el director recurre a seres fantásticos para cuestionar la moralidad y los límites de la empatía. Los monstruos, lejos de ser antagonistas, reflejan el sufrimiento y la bondad posible en medio de la guerra o la exclusión.

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El estilo visual de Del Toro privilegia atmósferas oscuras, un detallado diseño de producción y la integración de efectos prácticos con animación digital. El director crea universos en los que lo fantástico convive con la realidad cotidiana, dotando a cada criatura de una historia y un código ético propio.