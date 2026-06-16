Chequia se juega su participación en el Mundial 2026 contra Sudáfrica antes de enfrentar a México

Con el duelo empatado tras el descanso, los checos rompieron la resistencia guatemalteca, en un amistoso que deja a Chequia con buenas sensaciones rumbo a la Copa Mundial de la FIFA. (X/ Czech Republic)

Chequia enfrenta un partido decisivo ante Sudáfrica en el Mundial 2026, con la obligación de sumar puntos para mantener vivas sus opciones de avanzar en el Grupo A. La presión aumenta porque el próximo rival será México, líder de la zona tras su debut triunfal, y una nueva derrota dejaría a los europeos prácticamente eliminados.

Chequia llega a Atlanta tras caer 2-1 frente a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara. El equipo dirigido por Jaroslav Šilhavý se adelantó con gol de Ladislav Krejčí al minuto 58, pero los surcoreanos remontaron con anotaciones de Hwang In-beom al 66 y Oh Hyeon-gyu al 79. El revés deja a los checos sin margen de error antes de enfrentar a Sudáfrica, su rival directo por el tercer puesto del grupo.

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Álvaro Fidalgo (d) de México disputa un balón con Sphephelo Sithole de Sudáfrica este jueves, durante un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez

Por su parte, el conjunto sudafricano perdió 2-0 ante México en el Estadio de la Ciudad de México. Julián Quiñones abrió el marcador a los ocho minutos y Raúl Jiménez sentenció en el 66. El equipo africano jugó con dos hombres menos tras las expulsiones de Sphephelo Sithole y Themba Zwane, reporta ESPN. Los Bafana Bafana mostraron poco peso ofensivo y necesitan una victoria para no despedirse temprano del Mundial.

Chequia y Sudáfrica, con la eliminación al acecho

El partido entre Chequia y Sudáfrica se disputará el próximo jueves 18 de junio en el Estadio Atlanta, a las 10:00 horas de Ciudad de México. Ambos equipos llegan sin puntos y saben que una derrota los dejaría virtualmente fuera de los dieciseisavos de final, ya que México y Corea del Sur marchan con ventaja en el sector.

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Las alineaciones probables muestran la apuesta checa por Kovář en la portería, y un ataque liderado por Schick y Provod. Sudáfrica, dirigida por Hugo Broos, presentaría a Williams en el arco y a Mofokeng y Alentar en ataque.

Grupo A

México | 3 puntos Corea del Sur | 3 puntos Chequia | 0 puntos Sudáfrica | 0 puntos

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - Corea del Sur vs República Checa - Estadio Guadalajara, Guadalajara, México - 11 de junio de 2026. Son Heung-min de Corea del Sur en acción con Pavel Sulc de República Checa. REUTERS/Paul Childs

El antecedente oficial más reciente entre ambos equipos ocurrió el 13 de diciembre de 1997, cuando empataron 2-2 en la Copa Confederaciones en Arabia Saudita. Vladimir Smicer fue el autor de los dos goles europeos, mientras que Augustine y Mkhalele igualaron para los africanos. Desde entonces no se han enfrentado en competencias oficiales.

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México y Corea del Sur, líderes tras la primera jornada

Como se mencionó anteriormente, en la fecha inaugural del Grupo A, México venció 2-0 a Sudáfrica ante 80,824 aficionados en el Estadio de la Ciudad de México. Quiñones y Jiménez marcaron los goles, mientras que el equipo sudafricano terminó con nueve jugadores por las expulsiones sufridas.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - Corea del Sur vs República Checa - Estadio Guadalajara, Guadalajara, México - 11 de junio de 2026. Lee Kang-in, de Corea del Sur, y sus compañeros aplauden a los aficionados tras el partido. REUTERS/Amanda Perobelli

Por otro lado, Corea del Sur remontó y derrotó 2-1 a Chequia en el Estadio Guadalajara. Krejčí adelantó a los europeos, pero Hwang In-beom y Oh Hyeon-gyu dieron vuelta al marcador en la segunda parte.

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El cierre de la fase de grupos para Chequia será frente a México el 24 de junio en el Estadio de la Ciudad de México. El equipo europeo necesita sumar ante Sudáfrica para llegar con posibilidades de clasificación al último partido.