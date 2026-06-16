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Así es la lujosa mansión de Belinda por dentro

El exclusivo espacio ha recibido a otros artistas y se ubica en la CDMX

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Collage de estilo scrapbook con varias fotos de Belinda dentro de su mansión lujosa, un retrato de ella, y elementos decorativos como flores secas y telas.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La mansión de Belinda en la Ciudad de México se ha convertido en uno de los escenarios más comentados por su mezcla de arte, lujo y naturaleza.

Su hogar está ubicado en una de las zonas más exclusivas del sur de la capital, fue revelado al público cuando la cantante participó como anfitriona en el reality culinario Divina Comida de HBO Max.

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La residencia no solo destaca por su amplitud y elegancia, sino que también refleja el estilo y la personalidad de la artista. Cada rincón parece pensado para expresar su amor por el arte y la estética, convirtiendo su vivienda en una suerte de galería privada, rodeada de un entorno natural que la aísla del bullicio de la ciudad.

Belinda adquirió una propiedad en una de las zonas más exclusivas y con alto valor histórico en Ciudad de México.
Belinda adquirió una propiedad en una de las zonas más exclusivas y con alto valor histórico en la capital mexicana. Foto: @belindapop, Imagen Televisión, YT

Cómo es la mansión de Belinda

El inmueble, situado en el Pedregal de San Ángel, sobresale por su arquitectura moderna y una decoración que mezcla elementos teatrales y nostálgicos.

Los techos altos y las paredes cubiertas de pinturas y retratos aportan una atmósfera sofisticada y cálida, en la que predominan muebles de tonos claros y detalles aterciopelados.

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Uno de los espacios más valorados por la cantante es el jardín, al que ha definido como su refugio personal. Se trata de un área verde que, según Belinda, le brinda inspiración y tranquilidad, y donde la naturaleza se integra al ambiente cotidiano sin perder su carácter de “jardín mágico”.

La casa de Belinda en el Pedregal de San Ángel es un verdadero tesoro arquitectónico y artístico.
La casa de Belinda en el Pedregal de San Ángel es un verdadero tesoro arquitectónico y artístico. Foto: @belindapop, YT

El entorno familiar también tiene un papel central: la artista ha decorado su hogar con fotografías de sus seres queridos, logrando que el arte y la memoria se entrelacen en cada espacio. El resultado es una casa que no busca impresionar por ostentación, sino por la autenticidad de sus símbolos y recuerdos.

El Pedregal de San Ángel: ubicación y estilo arquitectónico

La mansión se encuentra en el Pedregal de San Ángel, una colonia residencial reconocida por su origen volcánico y su relevancia histórica en la arquitectura mexicana.

Este sector, desarrollado a partir de 1945 como un proyecto modernista, abarca 5,1 kilómetros cuadrados y es famoso por sus construcciones de piedra volcánica, su vegetación abundante y la tranquilidad que ofrece en contraste con la ciudad.

El Pedregal de San Ángel es hogar de algunas de las familias más adineradas del país y alberga mansiones notables que reflejan un estilo de vida lujoso y sofisticado.
El Pedregal de San Ángel es hogar de algunas de las familias más adineradas del país y alberga mansiones notables que reflejan un estilo de vida lujoso y sofisticado. Foto: Maps

El barrio ha sido fuente de inspiración para artistas y arquitectos como Diego Rivera y Luis Barragán. Sus avenidas principales, como San Jerónimo y Ciudad Universitaria, lo delimitan y lo conectan con puntos clave de la capital, mientras que su proximidad a la UNAM lo hace todavía más atractivo para quienes buscan combinar naturaleza y vida urbana.

Belinda muestra su hogar en Divina Comida

Belinda abrió las puertas de su residencia durante su participación en la primera temporada de “Divina Comida”, el reality show de HBO Max donde varias celebridades compiten por ser el mejor anfitrión. En el programa, la cantante demostró su faceta más íntima al recibir a otros famosos y compartir detalles de su espacio personal.

El formato del reality consiste en reunir a dieciséis personalidades del espectáculo y dividirlas en equipos. Cada uno debe invitar a tres compañeros a su casa, prepararles una comida y competir por la mejor calificación como anfitrión. La experiencia pone en juego la autenticidad, el sentido del humor y la creatividad de cada participante.

Durante el episodio, Belinda se destacó no solo por la decoración de su hogar, sino también por su disposición para compartir anécdotas, platillos y momentos personales. Aunque no se considera la mejor cocinera, su paciencia y carisma convencieron incluso a los comensales más exigentes, convirtiendo la velada en un retrato genuino de su vida fuera de los escenarios.

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