Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 16 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,95 pesos mexicanos, lo que representa una variación de 0,2% respecto al precio de cierre anterior de 19,91 pesos, según Dow Jones.
En la última semana, el euro registró un descenso del 0,89%, mientras que su variación interanual muestra una caída del 8,92%.
El euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, manteniéndose en esta dirección durante un día consecutivo. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 4,25%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,72%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado.
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