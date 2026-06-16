México

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 16 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,95 pesos mexicanos, lo que representa una variación de 0,2% respecto al precio de cierre anterior de 19,91 pesos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del 0,89%, mientras que su variación interanual muestra una caída del 8,92%.

El euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, manteniéndose en esta dirección durante un día consecutivo. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 4,25%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,72%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado.

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