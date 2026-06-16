La calidad del aire en la CDMX este martes 16 de junio

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México dio a conocer su reporte de la calidad del aire en la capital del país y la zona conurbada del Estado de México.
La dependencia capitalina actualiza cada hora y todos los días el estado en el que se encuentra el oxígeno que se respira en la Zona Metropolitana del Valle de México.
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Así los capitalinos y mexiquenses podrán tomar precauciones respecto a actividades al aire libre, mientras que las autoridades sobre medidas en materia tales como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.
Este es el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México de este 16 de junio al corte de las 15:00 horas.
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Calidad del aire
La calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México es "Aceptable“, lo que significa un riesgo ”Moderado" para la salud, de acuerdo con el más reciente reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital del país.
Esto debe ser considerado por todos los ciudadanos que realicen actividades al aire libre, sobre todo si se trata de aquellas que forman parte de grupos vulnerables.
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En cuanto a la intensidad del sol, se alcanzó un nivel 6 en el índice de los Rayos Ultravioleta Esto significa que “necesita protección” si se va a estar al aire libre.
Al respecto, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:
Se requiere protección contra los daños por radiación solar UV.
Usa ropa de algodón de manga larga, sombrero y gafas con filtro UV.
Aplica un protector solar con FPS de 30+.
Procura permanecer en la sombra o en interiores.
Calidad del aire por alcaldías y municipios
La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, de acuerdo con el último reporte.
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- Tlalpan (AJM): Buena
- Benito Juárez (BJU): Buena
- Azcapotzalco (CAM): Buena
- Coyoacán (CCA): Buena
- Cuajimalpa (CUA): Buena
- Gustavo A. Madero (GAM): Buena
- Cuauhtémoc (HGM): Buena
- Iztacalco (IZT): Buena
- Venustiano Carranza (MER): Buena
- Miguel Hidalgo (MGH): Buena
- Álvaro Obregón (PED): Buena
- Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento
- Iztapalapa (SAC): Sin datos o en mantenimiento
- Tláhuac (TAH): Buena
- Coyoacán (UAX): Buena
- Iztapalapa (UIZ): Buena
Por su parte en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en territorio mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:
- Atizapán (ATI): Buena
- Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento
- Cuautitlán Izcalli (CUT): Buena
- Naucalpan (FAC): Buena
- Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento
- Ecatepec (LLA): Buena
- Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena
- Nezahualcóyotl (NEZ): Buena
- Ecatepec (SAG): Sin datos o en mantenimiento
- Tlalnepantla (TLA): Aceptable
- Tultitlán (TLI): Buena
- Coacalco (VIF): Buena
- Ecatepec (XAL): Sin datos o en mantenimiento
Cabe mencionar que en el listado se repiten algunos municipios y alcaldías debido a que cuentan con más de una estación de monitoreo atmosférico.
La ciudad con mayor contaminación atmosférica
México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.
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El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.
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