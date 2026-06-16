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Marlene Calderón se anota “victoria” contra Gloria Trevi: ordenan que la demanda por daño moral sea enviada a Los Mochis

La cantante promovió una inhibitoria tras el proceso legal interpuesto por la intérprete de “Pelo Suelto”

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Marlene Calderón continúa en pleito legal con Gloria Trevi (rs)
Marlene Calderón continúa en pleito legal con Gloria Trevi (rs)

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió que la demanda de Gloria Trevi contra Marlene Calderón no continuará en la Ciudad de México, sino en Los Mochis, Sinaloa, donde reside la demandada. Esta decisión marca un giro en el caso al trasladar el proceso a una jurisdicción diferente, lo que representa una “victoria” inicial para Calderón.

El tribunal concluyó por unanimidad que el asunto corresponde al juez del domicilio de la persona demandada, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Por lo tanto, el Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Ahome, en Los Mochis, será el encargado de tramitar el expediente.

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La controversia comenzó cuando los abogados de Gloria Trevi presentaron una demanda en la Ciudad de México por supuesto daño al honor y daño moral. Frente a esto, Calderón promovió una inhibitoria, cuestionando la competencia territorial del juzgado capitalino.

Los magistrados rechazaron la posibilidad de que la sola mención de leyes de la Ciudad de México permita elegir tribunal a conveniencia. El fallo advierte que permitirlo afectaría la seguridad jurídica y alteraría las reglas de competencia territorial, protegiendo así los derechos de los demandados.

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En este contexto, la resolución también subraya que Marlene Calderón nunca se sometió voluntariamente a la jurisdicción de la Ciudad de México. Su participación se limitó a impugnar la competencia del tribunal, lo que fue considerado por los magistrados al tomar su decisión.

¿En qué consiste la medida de llevar el proceso en Sinaloa?

La cantante mexicana Gloria Trevi se presenta en el festival de música Tecate Emblema en la Ciudad de México, el domingo 17 de mayo de 2026. (Foto AP/Ginnette Riquelme)
La cantante mexicana Gloria Trevi se presenta en el festival de música Tecate Emblema en la Ciudad de México, el domingo 17 de mayo de 2026. (Foto AP/Ginnette Riquelme)

El Quinto Tribunal Colegiado aclaró que su sentencia no implica una decisión sobre el fondo de la controversia, ni determina la existencia o inexistencia del daño moral alegado por Trevi. Únicamente establece que el procedimiento judicial deberá seguir su curso en Sinaloa.

En términos prácticos, la medida permite que Calderón no solo defienda su postura en Los Mochis, sino también promueva acciones propias, incluida una contrademanda relacionada con los hechos que originaron el litigio. Esto podría modificar la dinámica del caso y las estrategias legales de ambas partes.

Los magistrados que integraron el tribunal —Víctor Manuel Alonso Inclán, Georgina Vega de Jesús y Adalberto Eduardo Herrera González— aprobaron la sentencia de forma unánime. El expediente será remitido a la nueva jurisdicción, donde continuará el trámite judicial.

El traslado del caso a Los Mochis implica que cualquier decisión sobre el supuesto daño moral, así como las eventuales defensas y contrademandas, serán analizadas por los jueces de Sinaloa. De este modo, el proceso judicial cambia de escenario, abriendo una nueva etapa en la disputa entre ambas figuras públicas.

Las declaraciones de Marlene Calderón

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En un reciente encuentro con los medios, Marlene Calderón expuso que enfrenta una nueva demanda, la cual atribuye directamente a sus declaraciones públicas sobre el caso que involucra a Gloria Trevi y Raquenel. Según sus palabras, la acción legal surgió tras haber dado su testimonio como testigo en un proceso editorial relacionado con el caso.

Calderón manifestó que la notificación judicial expresa que la demanda se debe a que compartió públicamente información de la que fue testigo. “Me demandaron por decir la verdad”, afirmó al explicar el motivo que le fue señalado oficialmente.

La participación de Calderón consistió, según relató, en brindar testimonio sobre hechos que asegura haber presenciado, limitándose a compartir su experiencia personal. Este “papel de testigo”, según sus declaraciones, fue la causa directa de la reciente demanda presentada en su contra.

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