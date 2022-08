Chumel Torres otra vez respondió a AMLO: “Me ha mencionado más veces que a Monreal”

Chumel torres ironizó sobre nueva mención de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

El comunicador José Manuel Torres Morales, mejor conocido como Chumel Torres, ironizó sobre una nueva mención de su nombre durante la conferencia matutina de este 10 de agosto por parte del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Fue durante la “mañanera” que ante los cuestionamientos de la prensa, el titular del Ejecutivo Federal mencionó que la oposición tiene muchas opciones para postular de cara a la contienda presidencial en 2024.

En ese sentido, el mandatario mencionó a Chumel Torres como una de las opciones de la alianza “Va por México” para competir por la presidencia. Por ello, el comunicador respondió a través de su cuenta de Twitter: “Es oficial. El licenciado me ha mencionado más veces para la candidatura que a Monreal”.

Es oficial.



El Licenciado me ha mencionado más veces para la candidatura que a Monreal. pic.twitter.com/BcJg8Twm5G — Chumel Torres (@ChumelTorres) August 10, 2022

Y es que Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, es uno de los perfiles presidenciables dentro de Morena que menos menciones ha tenido por parte de López Obrador.

A mediados de julio, el senador declaró en entrevista para Radio Fórmula que le gustaría que el presidente lo considere más dentro de sus mañaneras, pues sólo lo ha mencionado en tres ocasiones, siendo dos de ellas negativas. Por su parte, al secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, les ha nombrado muchas más veces.

El coordinador de Morena en el Senado afirmó que AMLO ha referido a Ebrard cerca de 140 veces, mientras que Sheinbaum ha sido mencionada alrededor de cien ocasiones. Por su parte, el nombre del titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, ha sonado unas 70 veces.

Ricardo Monreal entre los presidenciables menos mencionados en la "mañanera" (Foto: CUARTOSCURO)

Por tal motivo, el ex delegado de la Cuauhtémoc en la CDMX declaró que, sin buscar confrontarse con el mandatario, sí le gustaría que éste lo mencione más, pues “eso le da a uno ventaja”.

En tanto, fue durante el espacio que diariamente habilita para comunicar avances gubernamentales y responder preguntas a la prensa, donde AMLO mencionó este 10 de agosto que la oposición política tiene problemas para ponerse de acuerdo frente a las elecciones próximas en el Estado de México (Edomex) en 2023, según lo vio en un tuit de Claudio X. González, afirmó.

Por ello, aseveró que les costará aún más trabajo poder coordinarse para los comicios electorales del 2024, a nivel federal.

“Los conservadores están preocupados porque no llegan a un acuerdo. Ya va a ser más difícil hacia adelante, porque tienen muchos candidatos para la presidencia: la señora Lilly Téllez, (Gabriel) Quadri, Chumel (Torres), muchos, muchos, desde luego Ricardo Anaya. ¿Cómo le van a hacer ahí? No les va a resultar tan fácil”

AMLO señaló que la oposición tiene problemas para ponerse de acuerdo (REUTERS/Edgard Garrido)

Asimismo, aseguró que en la entidad mexiquense la alianza opositora no ha logrado ponerse de acuerdo: “Pero ya en el Estado de México, por lo que vi en el Twitter de Claudio X. González, que están muy preocupados, pero lo que me llamó la atención no es que estén desesperados buscando unirse, sino los términos”.

De esta forma, la coalición conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), conocida como Va por México, no ha logrado establecer una candidatura en común para competir por el Edomex, por lo que dentro del círculo se critica la desunión, como lo hizo X. González.

Pese a que dichos partidos siguen negociando las condiciones de la alianza, por parte de Acción Nacional se ha perfilado el diputado local Enrique Vargas, mientras que Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, consideró que la mejor opción para competir es el diputado federal Omar Ortega, de las filas del Sol Azteca.

