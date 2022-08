Las ácidas críticas contra Leticia Ramírez, nueva titular de la SEP

Leticia Ramírez Amaya (Foto: Twitter/@AnahdelaVega1)

Frente a la reestructuración en el gabinete presidencial de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la salida de Delfina Gómez al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la oposición se ha decantado en críticas contra la nueva adición, Leticia Ramírez Amaya.

Durante la conferencia matutina del lunes 15 de agosto, el titular del ejecutivo federal anunció a la entonces Coordinadora de Atención Ciudadana en el Gobierno Federal como la nueva secretaria de Educación Pública.

Y es el puesto quedó vacante luego de que Delfina Gómez fuera electa para abanderar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por segunda ocasión en el Estado de México, ahora en los comicios electorales del 2023, por lo que la funcionaria se separó de su cargo para convertirse en la Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el Edomex.

La última vez que Leticia Ramírez Anaya, la nueva titular de la @SEP_mx, tuvo contacto con el tema educativo fue en 1984, como maestra de primaria.



Después de eso, en 20 años no ha tenido ninguna experiencia en política pública educativa. Los datos vienen de su declaración 👇🏼 pic.twitter.com/0tDIqfrArd — Leonardo Núñez González (@leonugo) August 15, 2022

Sin embargo, Leticia Ramírez fue cuestionada por su capacidad para custodiar uno de los sistemas educativos más grandes del continente. Algunos personajes de la oposición política en México no hicieron esperar sus ácidos comentarios en contra de la servidora pública.

Tal fue el caso del empresario Claudio X. González, quien aseveró que el ser maestro no es suficiente para dirigir la SEP, al igual que ser doctor no basta para coordinar la Secretaría de Salud. “Me temo que este nombramiento extenderá una etapa muy mala para la educación pública. El ser maestro no es preparación suficiente para dirigir la SEP (...) Ahí los ejemplos trágicos de (Delfina) Gómez y (Jorge) Alcocer”.

Y es que, de acuerdo con Leonardo Núñez González, analista político de Mexicanos Contra la Corrupción, la última vez que Ramírez Amaya estuvo inmersa en el ámbito educativo, fue en 1984 como maestra de primaria.

“La última vez que Leticia Ramírez Anaya, la nueva titular de la @SEP_mx, tuvo contacto con el tema educativo fue en 1984, como maestra de primaria. Después de eso, en 20 años no ha tenido ninguna experiencia en política pública educativa. Los datos vienen de su declaración”.

La nueva secretaria se Educación: más ineptitud e improvisación. Otra prueba más del desprecio de López por el mérito profesional y académico. Condena a los niños de México... — Gabriel Quadri (@g_quadri) August 15, 2022

Además, también acusó que las principales actividades de la nueva secretaria en los años 90 fueron sindicales y políticas, mas no educativas. “Fue secretaria de organización en la sección 9 por el SNTE y la CNTE. De ahí se fue al PRD, donde llegó a ser Secretaria Electoral para profundizar lo que empezó Rosario Robles”, acusó Nuñez González.

Por su parte, el panista y aspirante confeso a la gubernatura de Puebla, Javier Lozano, tachó a Leticia Ramírez como una “digna representante de esta mi*rda de gobierno llamado 4T”. Además, frente al cuestionamiento de una usuaria de Twitter sobre cuáles eran las credenciales de la nueva integrante del gabinete, Lozano ironizó:

“Entiendo que la de elector, la del club deportivo del SNTE, la de Morena y una vencida de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y ya. ¿Qué pero le pones?”

Entiendo que la de elector, la del club deportivo del SNTE, la de Morena y una vencida de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y ya. ¿Qué pero le pones? #LeticiaRamirez https://t.co/L98rnKKNUa — 𝐉𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐨𝐳𝐚𝐧𝐨 𝐀. (@JLozanoA) August 15, 2022

En tanto, el ex diputado federal Fernando Belaunzarán acusó que Leticia Ramírez no tiene experiencia pero sí lealtad al presidente: “No tiene experiencia ni luces para estar al frente de la SEP, pero le es leal, igual que Delfina. Rosario Robles le puso oficina en la secretaría particular de la jefatura de Gobierno para que gestionara las peticiones que le hacían a AMLO en su campaña del 2000″.

Leticia Ramírez fue profesora de educación primaria luego de que obtuvo una licenciatura en 1984 por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. También, cuenta con una licenciatura trunca en Antropología Social. Desde el inicio de la actual administración de López Obrador se encargó de la atención ciudadana en Palacio Nacional, donde recibía propuestas, quejas y sugerencias dirigidas al gobierno de AMLO.

