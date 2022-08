La dura crítica de Dante Delgado a AMLO por la militarización en México: “Te traicionaste a ti mismo”

(Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo / Cuartoscuro)

El dirigente nacional del Partido Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, lanzó duras críticas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a quien a través de una carta, acusó de intentar “quebrar el estado de derecho”.

Esto luego de que el mandatario anunciara su propósito de dejar a la Guardia Nacional en manos de la Secretaría de la Defensa (Sedena) por medio de un acuerdo presidencial.

“Tus arrebatos te llevan, otra vez, a intentar quebrar el Estado de derecho. Tu afán por militarizar la seguridad, para ocultar el fracaso de tu estrategia, te llevó al absurdo de querer, por decreto, violar la Constitución. No te lo vamos a permitir” se lee en el documento.

A la par, líder de Movimiento Naranja, aseguró que el presidente se “traicionó a sí mismo”, porque, de acuerdo con el funcionario, actuó contrario a lo que prometió durante su campaña.

“Haces lo que intentaron dos presidentes antes que tú (...) cuando ellos lo intentaron fuiste férreo opositor”

Bajo este sentido el dirigente del MC le expresó al mandatario “traicionaste el voto de confianza que te dimos cuando en el Congreso aprobamos la Guardia Nacional, traicionaste tu promesa de regresar a los ejércitos a los cuarteles”.

La organización defensora de DDHH señaló que la propuesta de AMLO se contrapone a las leyes. FOTO: SEDENA/CUARTOSCURO.COM

Sin embargo, según Dante Delgado, la “traición” de López Obrador, es en vano pues “la crisis de seguridad no se va a resolver” con la medida.

“El decreto con el que amenazas es un distractor más, un intento desesperado para deslindarte de las consecuencias de tus malas decisiones”, escribió al presidente.

El posible “decretazo” de AMLO

La situación de estrategia de seguridad de AMLO ha dado de que hablar en las últimas semanas, esto luego de que el pasado 08 de agosto el mandatario anunció que emitirá una propuesta de reforma para que la Guardia Nacional “depende completamente” de la Secretaría de la Defensa (Sedena).

Sin embargo, la medida impulsada no queda ahí, puesto que, en caso de no ser aprobada (resultado que el mandatario parece dar por hecho), López Obrador emitirá un acuerdo presidencial para cumplir su objetivo. De hecho incluso expresó que la propuesta de ley tiene el fin de que “quede establecido constitucionalmente para que no le den marcha atrás”.

(Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)

A la par, el mandatario ha negado que este incurriendo en faltas a la Constitución. “Tengo que utilizar los márgenes legales que tenemos para avanzar porque tengo problemas que resolver. Tengo que entregar buenas cuentas al pueblo, y tengo un bloque opositor que no ayuda en nada” aseguró.

“Tengo que utilizar los márgenes legales que tenemos para avanzar porque tengo problemas que resolver. Tengo que entregar buenas cuentas al pueblo, y tengo un bloque opositor que no ayuda en nada” aseguró.

Respecto a los cuestionamientos por su desición, el gobienro federal aseguró que el objetivo de que la Guardia Nacional sea parte de la Sedena es para que pueda mantenerse en el tiempo sin echarse a perder y que no vuelva a pasar “lo que pasó con la Polícia Federal Preventiva, que la dejaron suelta dependiendo de políticos y se echó a perder, se corrompió”, atajó.

En tanto, ONGs y organismos internacionales como ONU-H han hecho un llamado a las autoridades a regresar al las fuerzas armadas a los cuarteles y a que su presencia “sea excepcional, un último recurso de carácter temporal y fiscalizado por órganos civiles independientes”.

A su vez, en un comunicado emitido este 11 de agosto, la oficina de naciones unidad instó a que la naturaleza civil de la Guardia Nacional y de la Seguridad Pública se mantenga como está planteado en la constitución.

SEGUIR LEYENDO: