“Necesitamos alguien que sepa”: familiares de mineros atrapados exigieron la renuncia de la titular de CNPC

Luego de una semana de trabajos de búsqueda y rescate sin éxito por parte del gobierno de México, familiares de los 10 mineros atrapados en el pozo de carbón de la comunidad “Agujita”, en Sabinas (Coahuila), exigieron la tarde de este sábado la renuncia de la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez, pues la calificaron como incapaz e insensible con ellos.

En un mensaje ante los medios, los familiares se dijeron hartos por las operaciones de bombeo del agua que siguen sin terminar y que las autoridades no tomen en cuenta su experiencia como conocedores del terreno.

“Ya estamos desesperados de tantos días que digan mentiras, mentiras y más mentiras; y ya no queremos” señaló Martha María Huerta, esposa de Sergio Cruz.

“Según los ingenieros dicen que el agua viene de la mina Las Conchas, nosotros sugerimos que metan bombas allá por las Conchas, porque la bomba está constantemente bajando, bajando, bajando y ellos nada más están atacando por aquí y el agua está allá, no entienden que por allá hay una entrada para el rescate”, agregó Sergio Alejandro Martínez Valdés, hermano de Jorge Luis Martínez Valdés.

En este sentido, solicitaron al gobierno federal la intervención inmediata de expertos internacionales.

“La autoridad nos dice que nos esperemos, que falta mucho, que falta poco y ellos no saben ni qué cuentas pueden dar y nosotros lo que queremos es que nos ayuden, sacar por medio de otras, ya sea del extranjero o de donde se pueda, pero tratar de sacar a nuestros familiares”, expresó Gabriel Rodríguez Palomares, hermano de Margarito Rodríguez Palomares

La molestia de los familiares creció ante la falta de información que la CNPC, que se había comprometido a darles a las ocho de la mañana del sábado, situación que no había ocurrido a las 16:00 horas en que decidieron improvisar una conferencia. Por si fuera poco, minutos antes de la rueda de prensa, Laura Velázquez fue vista en un restaurante bar de Sabinas.

“Para dar esa clase de respuestas que me dio a mí no sabe nada. Necesitamos a alguien que venga y que sepa la dimensión del problema, la gravedad y que nos ayude, no que nada más nos traiga largas, largas y largas, mentira tras mentira”, reprochó Martha .