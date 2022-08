Así fueron las negociaciones, fuera del marco de la ley, entre Gertz Manero y Lozoya Thalmann

Emilio Lozoya Thelman, Alejandro Gertz Manero y Emilio Lozoya Austin (Fotos: CUARTOSCURO)

Las irregularidades en el caso de Emilio Lozoya Austin —exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) encerrado en prisión por delitos de corrupción durante su gestión— mantienen el reflector en el manejo de la situación por parte de la justicia mexicana. Incluso, otro exfuncionario de la paraestatal demandó ya al fiscal General de la República por presunta tortura en contra del acusado y su familia a fin de obtener declaraciones a modo. También se han filtrado audios que respaldan tales señalamientos, en los que se escuchan las negociaciones, fuera del marco de la ley, entre Lozoya Thalmann y Gertz Manero, versiones que fueron corroboradas por Javier Coello Trejo, quien fuera el abogado de Lozoya Austin.

El veterano abogado y ex subprocurador de la antigua Procuraduría General de la República (PGR) contó a Infobae detalladamente cómo se dieron las negociaciones entre el padre de Emilio Lozoya Austin y Alejandro Gertz Manero, en las que se acordó que el acusado se entregara a la justicia —a cambio de concesiones y privilegios como no pisar la cárcel—, que cambiaran a la defensa del caso y las presuntas declaraciones a modo sobre lo ocurrido, especialmente, con los sobornos de la brasileña Odebrecht.

“A mí Lozoya me contrata en el 2017, cuando empieza el problema de que Odebrecht había declarado en Estados Unidos que había dado muchos sobornos en todo el mundo, y señala a Emilio Lozoya Austin como a quien le había entregado 10 millones y medio de dólares. Empezamos a defender a Emilio. Para esto ya existía una carpeta de investigación en la Fepade, comparezco yo con él, etc., y logramos el no ejercicio de la acción penal. Comparezo yo con él en la carpeta de Odebrecht”, empezó a contar el abogado.

Entrevista al abogado y ex subprocurador Javier Coello Trejo

Luego de eso, recordó, en mayo de 2019, un juez de control emitió una orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya Austin, de su hermana Gilda y de Alonso Ancira, “por un tema que realmente nosotros no habíamos contemplado”: la compra a sobreprecio por parte de Pemex de la planta de Agronitronegados.

En ese momento fue que Coello recurrió a un amparo y, señaló, lo escondió en España “de donde no se movió nunca, eh”, desechando las versiones de que una vez en ese país Lozoya Austin se había trasladado a Alemania. “Y a la hermana, a Gildita, la escondo también en mi domicilio”.

En julio de ese 2019, otro juez de control libró otra orden de aprehensión por el propio caso de Odebrecht, “en contra del mismo Emilio, la hermana, de la mamá de él y de su esposa”. Entonces Coello Trejo avisó a la madre de Lozoya Austin, quien sí se encontraba en Alemania.

Emilio y Gilda Susana Lozoya Austin (Foto: Twitter/@moss_rub)

“El chiste es que detienen a la señora y se pasó cuatro meses de prisión en prisión en Alemania, sin comparecer ante un juez, y los abogados no hacían nada”. Entonces, Coello Trejo aconsejó a Lozoya Thalmann recurrir a la extradición de su esposa “porque era más fácil lograr en México un arraigo domiciliario por la edad de la señora”.

Así fue que el defensor sugirió a Lozoya Thalmann, a mediados de octubre de 2019, reunirse con el fiscal Gertz Manero “para ver si se podía llegar a un arereglo por lo de su esposa; en ningún momento por el tema de Emilio Lozoya Austin”.

Pero él le expresó su temor debido a que en ese momento prácticamente toda su familia era perseguida, razón por la que le preguntó cuál era la forma más segura de acudir ante el fiscal. “Y dije ‘yo no creo que haya necesidad pero en última instancia sacamos un amparo para que tú vayas protegido’, y así se hizo”, indicó.

“Va, se entrevista, y viene y me dice ‘pues bien, me dice que puede haber la posibilidad’. Y de repente, al tercer o cuarto día de eso, se presenta aquí a mi despacho, espantado, y me dice ‘oye fíjate que me acaba de pegar una gran regañada el fiscal y me dijo que nos desistiéramos de los amparos’ pero a mí nunca me dice lo que ahora yo me entero igual que ustedes”, agregó Coello Trejo en refencia a las grabaciones que se filtraron el pasado mes de junio.

Los audios que fueron publicados en un perfil de Facebook dan a conocer parte de las supuestas negociaciones entre el fiscal Gertz Manero, en las que se escucha a este pedir de manera alterada que se retracten de usar la figura de amparo, la que ya mencionaba Coello.

Filtración de audio Alejandro Gertz Manero, Juan Ramos López y papá de Emilio Lozoya

“Yo no acepto dobles lenguajes, eh, ni las jugadas de ese pinche bandido, el abogadete ese, que se desista de inmediato porque así yo no juego”, se escucha decir al fiscal Gertz al padre de Lozoya Austin. “Que se desista del amparo, ya no metas a ese cabrón por favor en frente porque las cosas las va a echar a perder”.

Mientras que una demanda, presentada ya de manera penal y ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denuncia al fiscal Gertz Manero, y a uno de los fiscales, Juan Ramos López, por supuestos actos de tortura en contra de Lozoya Austin y su familia, “para lograr que firmara una denuncia de hechos falsos de manera ‘voluntaria’, lo que se demostró a partir de la omisión de todas las autoridades de aplicar la Ley para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal”, a cambio de beneficios indebidos mediante acuerdos fuera de lo establecido por la ley.





