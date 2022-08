“Temo por mi vida”: J. Jesús Lemus denunció persecución de la FGR tras publicar su libro sobre Gertz Manero

Jesús Lemus, periodista autor de "El Fiscal Imperial" (Foto: Cortesía)

“Estoy siendo perseguido”, dio a conocer con evidente preocupación el periodista J. Jesús Lemus a través de un video difundido la noche de este sábado en la plataforma Youtube, en el que informó que fuentes al interior de la Fiscalía General de la República (FGR), así como de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), le han confirmado las sospechas de que es objeto de persecución, tras la publicación de su libro El Fiscal Imperial (Harper Collins, 2022), en el que expone información hasta ahora desconocida del fiscal Alejandro Gertz Manero.

“La Fiscalía General de la República me quiere detener. Han inventado no sé qué cosas. Hay una carpeta de investigación que se ha integrado donde ubican mis domicilios en la Ciudad de México y en el estado de Michoacán como posibles casas de seguridad”, indicó el periodista. “Esa es la versión con la que la FGR me quiere detener; temo por mi vida, temo por mi seguridad ”.

El periodista expuso que esto sucede a raíz de la publicación de su último texto, “un libro en el que estoy denunciando la perversidad del fiscal Alejandro Gertz Manero y de cómo ha corrompido el cargo y cómo se ha llevado con las cúpulas del poder para simular un supuesto trabajo de procuración de justicia”.

Portada del nuevo libro de Jesús Lemus, "El Fiscal Imperial" (Cortesía Harper Collins)

Lemus Barajas también detalló que las indagaciones de las que fue informado incluyen a su hija y a su esposa, a quienes junto con él “se nos quiere señalar como miembros de un grupo del crimen organizado”.

Asimismo recordó que no es la primera vez que una de sus indagaciones le acarrea persecución por parte del gobierno. “Ya me tocó vivirlo con Felipe Calderón cuando fui acusado injustamente de ser miembro del crimen organizado”.

Y es que Jesús Lemus fue víctima de la corrupción obscena patrocinada, en el sexenio de Calderón (2006-2012), por el entonces secretario de Seguridad Pública (SSP) Genaro García Luna, quien está preso actualmente en EEUU, precisamente por sus vínculos con el narcotráfico durante su función pública.

En ese tiempo, Lemus dirigía un periódico en Michoacán, en el que empezó a informar sobre los nexos de Calderón y su familia con la “Tuta”, líder de la organización criminal la Familia Michoacana. Entonces, en mayo de 2008, policías ministeriales lo levantaron en Guanajuato. La orden era matarlo. No ocurrió gracias a que Reporteros Sin Fronteras de inmediato difundió su desaparición y sabían quienes se lo habían llevado. Pero el periodista no fue liberado, sino enviado a la cárcel de Puente Grande, en Jalisco, donde estuvo encerrado tres años y cinco días.

“Otra vez hoy el gobierno federal, sí este, el de Andrés Manuel López Obrador, este el que está cercano con la gente, este que no crea delitos, va contra mí”, subrayó el veterano periodista.

Entrevista con el periodista J. Jesús Lemus sobre su más reciente libro "El Fiscal Imperial"

Incluso dijo estar enterado de informes que señalaban que este fin de semana él sería detenido, aún y cuando no se encuentra en México. Sin embargo, su familia sí está en el país y eso es lo que el escritor más teme.

“Este fin de semana va a ser crucial. Hoy es sábado, y posiblemente antes del lunes yo no sé si voy a aparecer procesado, detenido o simplemente ya no pueda aparecer”, alertó con gran preocupación. “Están tras de mí, hay grupos del crimen organizado asociados con la Fiscalía General de la República que están yendo por mí” .

Hace unas semanas, en entrevista con Infobae, el propio Lemus se dijo simpatizante de la Cuarta Transformación del presidente López Obrador. No obstante, ahora él mismo apunta que no cree que vaya a tener algún respaldo del actual gobierno federal.

“Otra vez el gobierno federal va contra mí por el solo hecho de que he decidido, y lo seguiré haciendo, ejercer el periodismo con todas sus consecuencias. Sé de qué trataba cuando decidí investigar al fiscal Alejandro Gertz Manero; sé que es un hombre rencoroso; sé que tiene el poder en sus manos y va a decir que yo soy el peor de los delincuentes. No sé qué delitos me quiera atribuir y eso me preocupa. Me preocupa mi seguridad. Me preocupa mi familia”, insistió el periodista explicando que por eso transmitía este mensaje.





