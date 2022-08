Alito Moreno salió limpio; INE rechazó bajar comerciales del PRI donde critican la Reforma Eléctrica

INE rechazó que se bajen comerciales de Alito Moreno (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó que se bajen los comerciales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en donde se escuchan las declaraciones de Alejandro Moreno, dirigente de dicho instituto político, durante la discusión de la Reforma Eléctrica, iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que fue desechada por la oposición.

Y es que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) denunció al tricolor ante el órgano electoral de haber utilizado la pauta que le corresponde por ley de tiempos en radio y televisión para difundir “propaganda calumniosa en contra de los ciudadanos de México, militantes y dirigentes de Morena y perturbar el orden público dañando los derechos de la ciudadanía al acceso a la información”.

Por ello, el partido guinda solicitó al INE ordenar el retiro inmediato del video y audio en el que Alito Moreno afirma que los legisladores de Morena traicionaron a la patria al buscar aprobar la iniciativa del presidente López Obrador en materia energética.

Reforma eléctrica de AMLO fue desechada luego de que Morena no alcanzara mayoría en San Lázaro (Foto: EFE/LUIS TEJIDO)

Mientras tanto, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE señaló que el contenido de los spots del tricolor están amparados en la liberta de expresión y que su difusión no vulnera las normas electorales vigentes: “No se advierte, de manera evidente o explícita, la imputación de hechos o delitos falsos al tratarse de expresiones que forman parte del debate y la opinión pública”.

“Se van a ir con todo”: la advertencia de Manuel Velasco a Alito Moreno

Cabe mencionar que a finales de mayo, en medio de la serie de audios que hizo públicos Layda Sansores, gobernadora de Campeche; Alito Moreno exhibió una llamada que sostuvo con Manuel Velasco, ex gobernador de Chiapas y senador por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en donde el ex mandatario estatal le advirtió que en caso de que el PRI votara en contra de la Reforma Eléctrica, “se van a ir con todo”.

Tras un supuesto llamado de Adán Augusto López, secretario de Gobernación (Segob), el legislador del PVEM advirtió a Moreno Cárdenas que en caso de que el PRI no votara a favor de la iniciativa en materia energética de AMLO " se van a ir con todo”.

Alejandro Moreno denunció amenazas de Morena y AMLO por no votar a favor de la Reforma Eléctrica (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

“Te voy a hablar en clave, me mandaron traer, ¿ok?, hace como una hora y media”, inició Manuel Velasco, anticipándole que no daría nombre específicos.

—…Nuestro amigo, nuestro hermano, ya sabes con quién

—¿El dos?

—Sí, habló con su jefe ahí enfrente de mí

—Ok, sí...

—Y que si no jalabas, se iban a ir con todo

Alito Moreno indicó que se trata de una amenaza orquestada desde Palacio Nacional, la cual buscaba que el partido tricolor se sumara a la propuesta enviada por el presidente López Obrador. Como no lograron cooptarlo y finalmente esta regulación no prosperó, ahora acusa que la presidencia buscaba dividir a los opositores.

Tras la viralización de dicha grabación, el titular de la Segob aseguró que nunca le pediría a un amigo, en este caso Manuel Velasco, transmitir de ese tipo: “Ay, ¿ustedes creen que con este tono de voz voy a amenazar a alguien? No, no, nosotros actuamos de distinta manera, todo esto lo sufrimos y lo vivimos cuando estábamos en la oposición. O sea, a la gente no se le olvida quienes compraban los votos para la reforma energética eran ellos”.

SEGUIR LEYENDO: