‘House of the dragon’ termina: horario oficial en CDMX para el episodio FINAL de la tercera temporada

La tercera temporada de "House of the Dragon" llegará a su final después de ocho episodios. (HBO Max)

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El episodio 8 de House of the Dragon —el final de la tercera temporada— se estrena este domingo 9 de agosto a las 7:00 PM en la Ciudad de México, vía HBO Max, con una duración de 75 minutos que lo convierte en el capítulo más largo de toda la serie. La temporada 4, ya confirmada por HBO, será la última.

El episodio dura 75 minutos y cierra ocho semanas de transmisiones

La tercera temporada arrancó el 21 de junio de 2026 con un episodio semanal cada domingo. El capítulo final es también el más extenso: HBO confirmó una duración de 75 minutos, por encima de todos los episodios anteriores de la serie. La temporada, al igual que la segunda, consta de ocho episodios.

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El horario para el resto de América Latina se distribuye así: 8:00 PM en Colombia y Perú, 9:00 PM en Chile, Venezuela y Bolivia, y 10:00 PM en Argentina, Uruguay y Brasil. En Estados Unidos se transmite a las 9:00 PM hora del Este y a las 6:00 PM hora del Pacífico.

La Primera Batalla de Tumbleton, el clímax que anticipa el tráiler

La tercera temporada de "House of the Dragon" llegará a su final después de ocho episodios. (HBO Max)

El avance publicado por HBO muestra a Daemon Targaryen —interpretado por Matt Smith— arengando a sus tropas antes de la Primera Batalla de Tumbleton, el enfrentamiento que se perfila como el centro del episodio. “Vivan o mueran hoy, serán recordados en los libros de historia”, dice Daemon frente al ejército.

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Rhaenyra Targaryen, interpretada por Emma D’Arcy, llega al final de temporada en su momento más vulnerable. Tres frentes la amenazan al mismo tiempo: Daeron Targaryen, a quien Ormund Hightower busca instalar en el Trono de Hierro; Aemond Targaryen, que sobrevivió a un intento de envenenamiento y planea gobernar desde Harrenhal junto a Alys Rivers; y Aegon II Targaryen, cuyo dragón Sunfyre reapareció después de haber sido dado por muerto.

El tráiler también muestra a Corlys Velaryon —Steve Toussaint— diciéndole a Rhaenyra: “Dos caminos se bifurcan ante ti. Victoria, o una montaña de Hightowers muertos.” El episodio cierra con Rhaenyra sosteniendo la corona de su padre y afirmando: “No habrá duda de a quién habrán elegido los dioses para gobernar.”

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Ulf el Blanco y la traición que puede cambiar la guerra

La tercera temporada de "House of the Dragon" llegará a su final después de ocho episodios. (HBO Max)

Uno de los hilos más tensos que llegan al final de temporada involucra a Ulf el Blanco, interpretado por Tom Bennett. Lord Ormund Hightower le ofreció el señorío de Driftmark a cambio de que cambie de bando y use su dragón contra las fuerzas de Rhaenyra. Si la traición se concreta en el episodio 8, los Negros perderían un jinete de dragón en el peor momento posible.

El episodio 7 también dejó a Daemon en conflicto directo con Rhaenyra, después de que ella descubriera que él le ocultó información sobre Rhaena y el dragón Sheepstealer. La tensión entre ambos llega al final de temporada sin resolverse.

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La temporada 4 será el cierre definitivo de la serie

House of The Dragon - Season 3 - Episode 5

El episodio 8 no es el final de House of the Dragon. Ryan Condal, showrunner de la serie, confirmó en junio de 2026 que la cuarta temporada será “el final” y “el acto final de una historia que llevamos muchos años esperando contar.” HBO programó su estreno para 2028.

La tercera temporada fue escrita por Condal y Ti Mikkel, y el episodio final fue dirigido por Andrij Parekh. El elenco incluye a Olivia Cooke como Alicent Hightower, Ewan Mitchell como Aemond Targaryen, Tom Glynn-Carney como Aegon II Targaryen, Phia Saban como Helaena Targaryen, James Norton como Ormund Hightower y Tommy Flanagan como Roderick Dustin, entre otros.

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