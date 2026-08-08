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Aspirante del PT a gubernatura de Zacatecas denunció atentado tras desbarrancar camioneta de su equipo

La presunta agresión ocurrió sobre la carretera federal número 23, en el kilómetro número 154, entre los municipios de Colotlán, Jalisco y Tlaltenango, Zacatecas

La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, Alfredo Femat y el diputado federal Fernando Vilchis aparecen junto a un vehículo SUV blanco. El automóvil presenta daños en el parabrisas, ventanas laterales y traseras, y el parachoques delantero en una zona rural. Las imágenes corresponden a Zacatecas y muestran el estado del vehículo tras un atentado denunciado por el equipo de la senadora. Este video es una cobertura de un evento.

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La senadora del PT Geovanna Bañuelos denunció un presunto atentado contra integrantes de su equipo después de que la camioneta que usaba de forma habitual en sus recorridos por Zacatecas fue sacada de la carretera federal 23 la mañana del viernes; el caso abrió una exigencia de investigación ante autoridades estatales y federales por un hecho que, según su versión, puso en riesgo la vida de sus colaboradores.

El percance ocurrió en el kilómetro 154, entre Colotlán, Jalisco, y Tlaltenango, Zacatecas. Los tripulantes resultaron ilesos, pero la unidad, una Chevrolet Suburban con placas ZHD-162-C, fue reportada como pérdida total.

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Bañuelos de la Torre no viajaba en esa camioneta al momento del accidente. La legisladora se trasladaba en otro vehículo sobre la misma ruta, acompañada por el dirigente estatal del PT y diputado local Alfredo Femat Bañuelos, así como por el diputado federal Fernando Vilchis.

La denuncia pública se conoció hasta la noche del viernes, cuando la aspirante a la Coordinación de Defensa de la Transformación y Soberanía en Zacatecas difundió un video en sus redes sociales. Ahí mostró imágenes de la camioneta siniestrada y sostuvo que el hecho no habría sido un accidente fortuito.

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La senadora Geovanna Bañuelos denunció que la camioneta de su equipo fue sacada de la carretera federal 23 en el sur de Zacatecas Foto: X Geovanna Bañuelos
La senadora Geovanna Bañuelos denunció que la camioneta de su equipo fue sacada de la carretera federal 23 en el sur de Zacatecas Foto: X Geovanna Bañuelos

La camioneta fue sacada de la carretera, según la versión de la senadora

“Estamos haciendo una denuncia pública ahorita, que haremos, por supuesto, ante las instancias correspondientes, porque este accidente fue provocado. Se presume, por quien conducía y quien acompañaba en este vehículo, que lo sacaron de la carretera”, dijo la senadora.

La legisladora pidió que las autoridades realizaran una indagatoria para identificar a quienes resultaran responsables del altercado. También confirmó que las personas que viajaban en la unidad no sufrieron lesiones.

En un mensaje posterior, Bañuelos agregó: “Ellos son como parte de mi familia, jóvenes trabajadores cuyo bienestar es mi absoluta prioridad”. Esa fue su referencia directa al estado de salud de los ocupantes del vehículo.

El dirigente petista Alfredo Femat respaldó la versión de la senadora y afirmó que se trató de un hecho inusual en los recorridos del grupo. “Nos sucedió algo que nunca nos había sucedido, que el vehículo en el que siempre viaja nuestra senadora Geovanna Bañuelos lo sacaron de la carretera”, declaró.

Femat recordó que el año anterior habían dado tres vueltas completas por todo el estado sin enfrentar un episodio semejante. A partir de esa comparación, sostuvo que desde su punto de vista el percance fue provocado.

El PT pidió intervención de la SSPC y de Segob

Tras el accidente, el dirigente estatal del partido solicitó la intervención urgente del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch y de la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez. Su petición buscó que ambas dependencias impulsaran una investigación seria sobre lo ocurrido.

Femat también anunció que el PT pediría la participación de autoridades federales por la preocupación sobre la integridad de la senadora, de su equipo y de sus diputados locales. La exigencia se formuló después de que la unidad siniestrada quedó inutilizada, pese a que sus ocupantes no tuvieron heridas de gravedad.

El hecho se conoció en medio del proceso interno para definir a quien encabezaría la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Zacatecas por la coalición integrada por PT, Morena y Partido Verde. Bañuelos de la Torre figuraba como una de las siete personas aspirantes a esa posición.

Entre los otros nombres mencionados en la contienda estaban la senadora morenista Verónica Díaz Robles, José Narro Céspedes, Carlos Puente Salas, Verónica Ulises Mejía Haro, Julia Olguín Serna y Zaira Villagrana Escareño. La propia Bañuelos era además coordinadora del PT en la Cámara de Senadores.

Un día antes, el jueves 6 de agosto, la senadora había sostenido una reunión con Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR. El texto no precisó si ese encuentro guardó relación con el hecho denunciado en la carretera.

Pese al presunto atentado, la legisladora no suspendió su gira por el sur de Zacatecas. Informó que mantenía su plan de recorrer nueve municipios durante el fin de semana.

Hasta la medianoche del viernes, el gobierno de David Monreal Ávila no había emitido una postura pública sobre el percance carretero reportado por la mañana.

  • La senadora Geovanna Bañuelos denunció que la camioneta de su equipo fue sacada de la carretera federal 23 en el sur de Zacatecas.
  • El accidente ocurrió en el kilómetro 154 entre Colotlán y Tlaltenango; no hubo lesionados graves, pero la Suburban fue pérdida total.
  • El PT pidió la intervención de Omar García Harfuch y Rosa Icela Rodríguez para investigar un hecho que consideró provocado.

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