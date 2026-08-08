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Cae “El Fantasma” en Aldama, autoridades lo vinculan al mando de una célula delictiva en Chihuahua

El arresto ocurrió en la colonia La Abundancia, donde agentes estatales ubicaron al hombre de 26 años señalado por inteligencia como mando de grupos activos en esa región de Chihuahua

Cae “El Fantasma” en Aldama, autoridades lo vinculan al mando de una célula delictiva en Chihuahua. SSPE
Cae “El Fantasma” en Aldama, autoridades lo vinculan al mando de una célula delictiva en Chihuahua. SSPE
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Adrián Alexis C.B., alias “El Fantasma”, presunto jefe de células delictivas en la región de Aldama, fue detenido el viernes por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua (SSPE) en la colonia La Abundancia. El operativo se realizó en el cruce de las calles Armando Gameros y San Felipe, donde agentes estatales ubicaron y aseguraron al sujeto, quien contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud.

El detenido tiene 26 años y es originario de Ojinaga. Según datos de inteligencia, operaba como jefe de células delictivas activas en la zona de Aldama, municipio del estado de Chihuahua. Tras su aseguramiento, fue informado de sus derechos y trasladado para quedar a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que dará continuidad al procedimiento legal.

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Orden de aprehensión por delitos contra la salud

La detención de “El Fantasma” no fue producto de un encuentro fortuito. El sujeto ya era buscado por las autoridades: contaba con una orden de aprehensión vigente derivada de una causa penal iniciada en 2025, vinculada a delitos contra la salud.

Este tipo de delitos, en el marco jurídico mexicano, abarca conductas relacionadas con la producción, tráfico, posesión y comercialización de narcóticos, entre otras. La existencia de esa orden previa indica que el caso de Adrián Alexis C.B. llevaba al menos un año en proceso dentro del sistema judicial antes de que se concretara su captura.

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Una persona con tez oscura muestra sus manos esposadas, con las palmas abiertas hacia el frente y los dedos ligeramente flexionados.
Cae "El Fantasma" en Aldama, autoridades lo vinculan al mando de una celula delictiva en Chihuahua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FGE asumirá la conducción del expediente y determinará los pasos procesales a seguir, que podrían incluir la formulación de cargos adicionales según el resultado de las investigaciones en curso.

El perfil de “El Fantasma” según inteligencia policial

Más allá de la orden judicial, los datos de inteligencia recopilados por la SSPE apuntan a que el detenido no era un operador menor. Las autoridades lo señalan como jefe de células delictivas que operan en la región, lo que lo ubicaría en un escalón de mando dentro de la estructura criminal presente en la zona.

Adrián Alexis C.B. tiene 26 años y es nativo de Ojinaga, municipio chihuahuense en la frontera con Texas. Las autoridades no precisaron el número de integrantes de los grupos que habría dirigido ni los delitos concretos atribuidos a esas estructuras, más allá de los consignados en la causa penal de 2025.

El operativo en Aldama y el papel de la SSPE

La captura se enmarca en las acciones de vigilancia y despliegue operativo impulsadas por Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua. Bajo esa estrategia, elementos de Despliegue Policial realizaron labores de localización que culminaron con el aseguramiento del sujeto en la colonia La Abundancia, en el municipio de Aldama. El operativo en esa localidad dejó además cuatro detenidos y un vehículo asegurado.

Un par de esposas plateadas yacen sobre una mesa oscura en una habitación con poca luz, con barras de celda visibles al fondo.
Cae "El Fantasma" en Aldama, autoridades lo vinculan al mando de una celula delictiva en Chihuahua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez asegurado, Adrián Alexis C.B. fue trasladado y puesto a disposición de la FGE, autoridad competente para continuar con el proceso penal derivado de la causa de 2025.

Aldama, zona de disputa entre células delictivas

El municipio de Aldama, ubicado a unos 30 kilómetros al norte de la capital chihuahuense, ha sido escenario de operativos de alto impacto en los últimos meses. La zona registra presencia activa de al menos dos estructuras criminales en disputa territorial.

En diciembre de 2025, un operativo conjunto de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a través de la XI Región Militar y la 5a. Zona Militar en la localidad de El Pueblito resultó en la detención de 11 personas vinculadas a la célula “Los Fariseos”, perteneciente a la organización “Cabrera Sarabia”, identificada como afín al Cártel del Pacífico.

Entre los detenidos figuró Roberto “N”, alias “El 02” o “El 04”, señalado como objetivo prioritario del Gobierno de México y con una orden de extradición a Estados Unidos. Las autoridades lo identificaron como principal generador de violencia en Aldama, Coyame del Sotol y Manuel Benavides, y como probable responsable de los enfrentamientos entre “Los Cabrera Sarabia” y “La Línea” en Ojinaga.

En ese operativo se aseguró un arsenal que incluyó 11 armas largas, dos ametralladoras, dos fusiles Barrett, tres vehículos, artefactos explosivos y un dron de vigilancia. Los 11 arrestados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR).

La violencia en la zona escaló de nuevo en abril de 2026, cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Centro desplegó un operativo permanente en la carretera Aldama-Ojinaga. La jornada incluyó el incendio de ocho viviendas, tres secuestros denunciados formalmente y una emboscada a elementos de seguridad que procesaban las escenas.

Los grupos delictivos robaron un camión de pasajeros para bloquear el acceso al municipio e incendiaron una tienda de conveniencia en la cabecera municipal. Fuerzas de los tres niveles de gobierno permanecieron en la zona para restablecer el orden.

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