La Casa de los Famosos México 2026: las nuevas parejas que dejó la segunda Fiesta Temática

Los nuevos "shipeos" comenzaron tras la segunda Fiesta Temática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La segunda Fiesta Temática dentro de La Casa de los Famosos México 2026 dejó nuevos “shipeos” y consolidó otros que se venían formando.

En está ocasión la temática de la fiesta fue la playa, una fiesta ambientada en el sol, el mar, la arena y las olas, acompañada de pizza puso a los habitantes de gran humor para la celebración.

PUBLICIDAD

El ambiente de la fiesta comenzó a escalar tras el juego de botella, generando que los habitantes protagonizaran los primeros besos de la noche.

La fiesta se descontrola y los habitantes juegan Verdad o Reto. La mayoría prefiere cumplir el reto de besar a alguien en lugar de responder las preguntas incómodas. (YouTube)

Flor Vigna y Ese Pérez se besan en La Casa de los Famosos México

Durante la segunda fiesta de la temporada 2026 del reality, la cantante argentina Flor Vigna y el comediante y creador de contenido Ese Pérez protagonizaron varios besos que generaron rumores de romance.

PUBLICIDAD

Ese Pérez y Flor Vigna se besaron durante le Fiesta Temática (Captura de pantalla )

El primero ocurrió durante un juego de la botella, Flor Vigna debía darle un beso de “piquito” a Ese Pérez. En un segundo turno, Ese Pérez expresó que se había quedado con ganas de más, y ambos se dieron un beso más prolongado.

Al terminar la fiesta, se besaron nuevamente antes de entrar al dormitorio. Las cámaras del 24/7 captaron a Ese Pérez entrando a la habitación de Flor Vigna, donde ambos continuaron besándose frente a las cámaras para despedirse.

PUBLICIDAD

Flor Vigna y Ese Pérez protagonizaron una serie de besos a lo largo de la noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fede Vigevani y Gema Garoa

Por su parte el creador de contenido Fede Vigevani y su compañera Gema Garoa protagonizaron uno de los besos de la temporada, generando reacciones divididas entre los habitantes del reality y los internautas.

El momento surgió a partir de un reto que “La Jefa” le impuso a Fede Vigevani. Sin dudarlo, el influencer se aproximó a Gema en el patio, frente a todos los demás habitantes, y le plantó un beso de varios segundos que lució bastante intenso.

PUBLICIDAD

Los gritos y risas de sus compañeros enmarcaron el momento, la propia Gema calificó el momento con un 8.5 entre risas con sus compañeros.

Los coqueteos entre ambos comenzaron cuando Gema Garoa acarició la mano de Vigevani frente a todos sus compañeros, generado reacciones entre sus compañeros.

Posteriormente, el día jueves, antes de la gala Fede Vigevani se acerco a Gema dándole un beso en la cocina de la casa.

El beso del youtuber uruguayo en la mejilla de la actriz encendió las redes sociales y generó división entre los usuarios que siguen el reality.

PUBLICIDAD

Pese al beso y los coqueteos previos, la actriz frenó las especulaciones: “Todavía no me han conquistado”.

Sin embargo, el beso durante la segunda Fiesta Temática encendió las redes sociales, convirtiendo a Gema Garoa y Fede Vigevani como el “shipeo” principal de la temporada.

PUBLICIDAD

Fede Vigevani y Gema Garoa protagonizaron uno de los besos de la temporada (Captura de pantalla )

¿Cuál fue la reacción del público?

Los demás habitantes del reality celebraron los besos, y en redes sociales los fans especulan sobre el inicio de un romance entre alguno de los participantes.

Las opiniones se dividieron: a una parte de la audiencia les gustaron los nuevos “shippeos”, mientras que otros rechazaron la idea de ver alguno como una pareja oficial.

PUBLICIDAD

Algunos señalaron que el beso de Fede Vigevani debió ser con Brianda, sin embargo, el “shipeo” entre Gema y Fede ha tenido más episodios.

En cuanto al “shipeo” de Ese y Flor, los usuarios señalan que Flor debería “buscarse algo mejor”.

La segunda Fiesta Temática dejó claro que La Casa de los Famosos México 2026 no escasea en momentos para el debate.

(Captura de pantalla YouTube)

Los nuevos acercamientos entre sus habitantes mantienen a la audiencia pendiente del 24/7, donde cada gesto y cada beso se convierte en tendencia.

Con la segunda eliminación acercándose, la dinámica dentro de la casa promete seguir generando conversación. Los “shipeos” de esta temporada apenas comienzan a tomar fuerza y se espera que evolucionen con el paso de los días.

PUBLICIDAD