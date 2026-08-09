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México ya exporta el 85% de aguacate de Michoacán a Estados Unidos, continúan las negociaciones bilaterales

La reactivación de la exportación del oro verde mexicano fue anunciada tras los acuerdos bilaterales

Desde 2022 a la fecha, en tres ocasiones el gobierno de EEUU frenó la importación de aguacate mexicano. Crédito: Marco Ugarte / AP
México ya exporta el 85% de aguacate de Michoacán a Estados Unidos, continúan las negociaciones bilaterales. Crédito: Marco Ugarte / AP
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A tres días de que Estados Unidos limitara la exportación de aguacate mexicano proveniente de Michoacán y tras las negociaciones alcanzadas, este sábado 8 de agosto, el gobierno mexicano ha informado que el envío ya se reestableció en un 85%.

A través de sus redes sociales, el extitular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, quien ahora es asesor de asuntos agroalimentarios internacionales en el T-MEC, dio a conocer loa acuerdos alcanzados con el gobierno de Donald Trump, pese a que la alerta de seguridad Nivel 4 se mantiene en el estado gobernado por Alfredo Bedolla:

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El 75% de los empaques de Michoacán están habilitados. Esos empaques exportan el 85% del aguacate de Michoacán. Las pláticas con EUA continúan para reestablecer el 100%”.

En los últimos días, habría trascendido que el primer acuerdo bilateral solo contemplaba el envío de mil toneladas, así lo habría dado a conocer el director de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), Luis Javier de la Rocha.

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Ronald Johnson destaca trabajo en materia de seguridad en Michoacán

Este sábado, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó los esfuerzos del gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad en Michoacán a través de un mensaje en su cuenta de X. El diplomático subrayó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, junto con la Defensa y la Secretaría de Agricultura, dirigida por Columba López Gutiérrez, sumaron esfuerzos para reactivar de manera parcial la exportación de aguacate michoacano hacia Estados Unidos:

El negocio del aguacate es mutuamente beneficioso para los Estados Unidos y México”.

El embajador también compartió una fotografía de su encuentro con García Harfuch y resaltó la cooperación entre el gobierno mexicano y la administración de Donald Trump. Tras la alerta de seguridad Nivel 4 emitida el 5 de agosto de 2026, distintas dependencias trabajaron en conjunto para reactivar las actividades de ciudadanos estadounidenses en el estado. “Bajo el liderazgo de Donald Trump y de la presidenta Sheinbaum, nuestra cooperación continúa dando resultados”, afirmó el diplomático.

Ronald Johnson resalta acuerdo de seguridad para reactivación de actividades de EEUU en Michoacán: destaca reanudación de exportación de aguacate.
Ronald Johnson resalta acuerdo de seguridad para reactivación de actividades de EEUU en Michoacán: destaca reanudación de exportación de aguacate.

La reactivación aplica en los municipios de Tancítaro, Tacambaro, Uruapan y la zona entre Morelia y Pátzcuaro, aunque la alerta Nivel 4 se mantiene vigente. Como parte de los acuerdos, México y Estados Unidos pactaron reanudar parcialmente la exportación de aguacate, sin embargo, ambos gobiernos continúan las negociaciones.

En California pretenden aprovechar T-MEC para imponer mayor arancel al oro verde mexicano

La Comisión del Aguacate de California aprovechó la tensión comercial y de seguridad en torno a Michoacán para exigir al gobierno federal de Estados Unidos un cupo arancelario estacional sobre el aguacate mexicano, mecanismo que busca instrumentar dentro de la revisión del T-MEC.

La propuesta establece que los envíos dentro de cuota pagarían la tarifa estándar entre marzo y septiembre, mientras que los volúmenes adicionales quedarían sujetos a una tarifa más elevada. La medida, en la práctica, funcionaría como un techo de importación disfrazado de herramienta comercial.

Ken Melban, presidente de la Comisión, respaldó la política arancelaria del gobierno de Donald Trump y advierte que los cárteles no pueden “explotar” el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá para perjudicar a los productores estadounidenses.

El argumento mezcla seguridad con competencia de mercado: el aumento en los volúmenes de exportación michoacana presiona los precios durante la temporada de cosecha californiana, y los productores del estado sostienen que no pueden competir bajo las condiciones actuales.

Las primeras mil toneladas de aguacate de Michoacán fueron liberadas hacia EEUU. Crédito: Reuters / El Economista
En California pretenden aprovechar T-MEC para imponer mayor arancel al oro verde mexicano. Crédito: Reuters / El Economista

A eso suman el hallazgo del 4 de agosto, de una larva sospechosa de ser Macrocopturus aguacatae -posible barrenador de rama- en una planta empacadora mexicana, aunque la plaga no pudo ser identificada con certeza.

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