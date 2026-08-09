Gema Garoa estrena nueva canción dentro de La Casa de los Famosos México 2026: esta es la letra completa de “Gema ya ganó”

La actriz presentó la canción "Gema ya ganó" tras ser nominada. (LCDLFM)

Guardar

La actriz Gema Garoa lanzó el jueves 6 de agosto la canción “Gema ya ganó” junto a la cantante y actriz Diana Bovio, un tema escrito en parte por la propia Garoa.

La producido se estrenó en el contexto de su nominación en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, reality en el que la actriz tamaulipeca participa desde el 26 de julio de 2026, cuando entró como habitante sorpresa horas después de la muerte de su padre, David García Chavira.

PUBLICIDAD

La pieza musical ya se encuentra disponible en YouTube, reúne las voces de Bovio, la cantante Daniela Salinas y grabaciones previas de la propia Garoa.

Fue compuesta por Tony Aguirre, Marlon Vaz y la misma concursante antes de ingresar al reality.

Gema Garoa compartió con Aldo Rendón y Karina Torres información sobre el proyecto sin saber que ya circulaba en redes sociales tras su primera nominación.

PUBLICIDAD

La pieza se estrenó tras la nominación de la actriz en La Casa de los Famosos México 2026 (YouTube: Gema Garoa )

Una canción lista antes de la competencia

La letra traza la historia de Gema Garoa a través de los años: una actriz originaria de Valle Hermoso, Tamaulipas, que llegó a la Ciudad de México a estudiar en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, de donde egresó en 2013.

Una niña perdida va vagando por la vida.

Empezó de bajada, pero ahora va de subida.

Con la carita de ángel, pero ella muy aguerrida.

Que no se le compare con la mueblería aburrida.

La casa más famosa no podrá con esta niña,

ni la funa, ni aunque ataquen, pues la cuidan desde arriba.

Orgullosa norteñita de allá por Tamaulipas.

Ay, hermoso, vio crecer a quien es famosa hoy en día.

Gema Garoa en la casa, ya se prendió.

Gema Garoa en la casa, ya la activó.

Aunque la nominen, se salva, ella es la mejor, esta güerita de rancho, ¡Gema ya ganó!

Soy Gema, la güera, yo vengo de mi rancho.

No lavo, cocino, la neta yo ni plancho.

Soy terca, soy necia, te armo un zafarrancho.

Sin miedo a la funa, yo saco lo que traigo.

-Tony Aguirre, Gema Garoa y Marlon Vaz

El lanzamiento llegó como respuesta directa a la nominación de Garoa en la segunda Gala de Nominación de La Casa de los Famosos México 2026.

PUBLICIDAD

A pesar del estreno de la canción, Moisés Peñaloza salvó a Geman Garoa el viernes 7 de agosto durante la gala, aunque la movilización del público ya estaba en marcha.

Gema Garoa estrena canción tras ser nominada.(Instagram: gemagaroa)

Una trayectoria de más de una década

Gema Garoa acumula más de diez años de trabajo en producciones de Televisa. Debutó en pantalla en 2014 y obtuvo su primer papel en telenovela en Pasión y poder (2015), producción de José Alberto Castro con Fernando Colunga y Jorge Salinas.

PUBLICIDAD

Le siguieron Sin rastro de ti, Mi adorable maldición, La jefa del campeón, Cita a ciegas, Como tú no hay 2, Contigo sí, Eternamente amándonos y Fugitivas, en busca de la libertad.

Su proyecto más reciente antes del reality fue Hermanas, un amor compartido (2026), donde interpretó a Marcela, un personaje que atraviesa una relación marcada por la violencia emocional.

PUBLICIDAD

Gema Garoa cuenta con más de una década de experiencia. (Instagram: gemagaroa)

La canción llega mientras Garoa genera tensión dentro de la casa

Dentro del reality, Garoa se ha convertido de una de las favoritas del público por su relación con el stylist Aldo Rendón y la creadora de contenido Karina Torres.

Gema también protagonizó momentos de coqueteo con el habitante Fede Vigevani durante los últimos días, por lo que ahora protagoniza uno de los “shipeos” más importantes de la temporada.

PUBLICIDAD

Fede Vigevani y Gema Garoa protagonizaron uno de los besos de la temporada (Captura de pantalla )

Además de eso, Gema mantiene una tensión con Yanet García, habitante con la que ha tenido una serie de roces desde la primera semana, generando así que Gema se convierta en una de las habitantes más reconocidas y apoyadas de la temporada.