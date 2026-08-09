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Diputados de Morena alistan iniciativa para otorgar al Congreso la facultad de legislar sobre IA

La bancada mayoritaria en San Lázaro, ya atiende lo que será una de las discusiones más relevantes del próximo periodo ordinario de sesiones

Los diputados de Morena buscan legislar sobre IA en el Congreso. X/ Morena.
Los diputados de Morena buscan legislar sobre IA en el Congreso. X/ Morena.
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Este sábado, se dio a conocer que los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados preparan un proyecto de iniciativa mediante el cual se reformaría el artículo 73 de la Constitución, con el objetivo de facultar al Congreso a legislar en materia de Inteligencia Artificial (IA).

Lo anterior, según los diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ayudará a crear una sola normativa en ese ámbito, con base en las opiniones de cada Congreso estatal.

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De acuerdo con La Jornada, la propuesta fue anunciada por la vicecoordinadora de la bancada guinda en San Lázaro, Gabriela Jiménez Godoy, quien advirtió que desde 2023 se han acumulado diversas iniciativas sobre el tema.

Sin embargo, hasta la pasada legislatura, ninguna de las propuestas ha prosperado, lo que deja a México sin una regulación que le dé certeza tanto a las personas como a los seres productivos.

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Diversas entidades ya legislan sobre regular IA

La iniciativa en cuestión detalla que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha advertido que desde 2024 diferentes entidades del país han legislado en temas de IA, como: estados de México, Sinaloa, Querétaro, Michoacán, Oaxaca, Jalisco y San Luis Potosí. No obstante, continúa pendiente una normal a nivel federal.

Esa falta de normativa, “ha producido regímenes heterogéneos cuya armonización exige la competencia que esta propuesta establece, en alianza con las legislaturas locales y no en sustitución de ellas. Sin una competencia federal, México se encamina hacia 32 regímenes paralelos” cuya coexistencia genera incertidumbre.

Un aula universitaria con un pupitre vacío, un portátil abierto con un diseño digital de circuitos en la pantalla, un examen y un bolígrafo sobre la mesa.
Un pupitre de universidad con un examen y un portátil muestra una pantalla con diseños de circuitos de inteligencia artificial en un aula vacía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Obras deben protegerse ante la IA

Además, la Suprema Corte, en el amparo directo 6/ 2025, explicó que el uso de obras protegidas como datos de entrenamiento, la titularidad de las invenciones y productos generados con asistencia de IA, y la ejecución de los derechos de propiedad intelectual frente a la falsificación y clonación, “carecen de respuesta en instrumento mexicano alguno”.

Por lo anterior, la iniciativa de Jiménez Godoy contempla que, una vez avalada la reforma al artículo 73 constitucional, “el Congreso de la Unión convoque a las Legislaturas locales para recabar sus opiniones y propuestas, con el fin de enriquecer el proyecto de Ley”.

Una vez recabadas las opiniones de cada legislativo estatal, se dará paso a establecer un marco normativo integral que asegure el desarrollo legal y armónico de la IA.

Ricardo Monreal propone legislar en materia de IA

Previo a la presentación de la iniciativa antes mencionada, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantó que legislar en materia de IA era uno de los principales temas de la agenda legislativa para el próximo periodo ordinario de sesiones.

El pasado mes de julio, en una columna periodística, Monreal Ávila señaló que regular un tema tan complejo –como las redes sociales y la IA– requiere acuerdos amplios y no decisiones improvisadas, por lo que consideró que la discusión debe ir más allá de definir si los teléfonos celulares deben o no ingresar a las aulas.

El diputado de Morena Ricardo Monreal tuvo un momento de autocrítica en San Lázaro. Crédito: X/ RicardoMonrealA
El diputado de Morena Ricardo Monreal ya propuso legislar sobre IA. Crédito: X/ RicardoMonrealA

Desde el punto de vista del zacatecano, el verdadero desafío consiste en analizar los efectos que el consumo excesivo de contenidos digitales tiene sobre la salud mental, la calidad del sueño, la convivencia familiar, el aprendizaje y la forma en que niñas, niños y adolescentes se relacionan con su entorno.

Sobre la IA, afirmó que ofrece un amplio potencial para la educación, la investigación y el desarrollo económico, por lo que el debate debe centrarse en cómo utilizarla de manera responsable y ética.

Es probable que con la mayoría de Morena en San Lázaro, la iniciativa para que el Congreso pueda regular la IA avance sin problema, eso se verá en la próximas semanas.

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