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México se corona tricampeón en los Juegos Centroamericanos: esta es la cifra total de medallas

La delegación mexicana finalizó una vez más en la parte alta del medallero con histórica cosecha en Santo Domingo 2026

México rompió un récord de medallas en Santo Domingo 2026. EFE/ Rodrigo Sura
México rompió un récord de medallas en Santo Domingo 2026. EFE/ Rodrigo Sura
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La delegación mexicana firmó un récord dorado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 para cerrar, por tercera en fila, con una cifra inolvidable de medallas en el evento que celebró el centenario de esta justa de verano.

México se proclamó tricampeón regional, gracias a las y los atletas nacionales que apuntaron a ser los mejores de esta edición llevada a cabo en Santo Domingo, y con un total de 407 medallas, sellaron la mejor participación del equipo Tricolor en República Dominicana.

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México arrasó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 al sumar: 167 medallas de oro, 125 preseas de plata y 115 metales de bronce para dejar atrás la marca de las 384 medallas que la delegación registró en Mayagüez, Puerto Rico en 2010.

“¡Tricampeones Consecutivos! En la edición conmemorativa del Centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, México vuelve a destacar con una actuación histórica", destacó la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

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Actuación Histórica

Poster con atletas mexicanos, exhibiendo medallas. El texto dice 'México 1er lugar en medallas'. Incluye logos de Gobierno de México y Santo Domingo 2026
La selección de atletas mexicanos lograron 407 medallas totales en Santo Domingo. (X / CONADE )

Por primera vez en la historia de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe una delegación rompió la barrera de las 400 medallas en una misma versión. México hizo lo propio para ser campeón por tercera vez al hilo.

Oficialmente, la cuenta de medallas para la delegación nacional se concretó en 407, distribuidas en: 167 oros, 125 platas y 115 bronces. El equipo mexicano culminó en la cima del medallero con una ventaja de más de 70 preseas áureas sobre su perseguidor más cercano, Colombia.

El equipo colombiano terminó sublíder de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con 91 oros, 98 platas y 77 bronces para una cosecha de 266 metales. En tanto, Cuba se afianzó la tercera posición con 51 preseas doradas, 58 plateadas y 56 bronces para un total de 155.

Venezuela quedó cuarto con 216 medallas, divididas en: 49 áureas, 70 platas y 67 bronces. Por su parte, el país anfitrión, República Dominicana, cerró el top 5 del medallero al totalizar 150 preseas, a raíz de sus 46 oros, 37 platas y 67 bronces.

Factores que ayudaron a México para conseguir una actuación sobresaliente

México selló una participación histórica con 407 medallas totales. (Conade)
México selló una participación histórica con 407 medallas totales. (Conade)

El equipo nacional volverá a casa con 407 medallas a su merced, lo que confirmar su liderazgo y dominio en esta competencia a pesar de las dificultades que llegó a vivir contra los representantes de Colombia , Cuba y Venezuela.

Esta vez en República Dominicana, nuestra nación no tuvo rival y eso pudo deberse a ciertas razones:

  • Amplitud y diversidad de disciplinas: México sumó oros en prácticamente todos los deportes del programa, a diferencia de otros países como Cuba, Colombia y Venezuela, que concentraron sus medallas en disciplinas como boxeo, atletismo y deportes de combate.
  • Preparación y recursos: La delegación mexicana fue la más numerosa y contó con respaldo institucional y económico superior, lo que permitió un equipo completo, mejor preparación y mayor presencia en la lucha por las medallas.
  • Ventaja acumulada desde el inicio: México tomó ventaja desde los primeros días, lo que dificultó que las demás delegaciones recortaran la brecha durante la competición.
  • Limitaciones de los rivales: Cuba y Venezuela enfrentan crisis internas y dificultades económicas que afectan la preparación y la cantidad de atletas participantes. Colombia crece en resultados, pero no igualó el volumen de México para competir por el liderato en el medallero.
  • Gestión deportiva y talento: El éxito en deportes de conjunto, como el futbol femenil, se atribuye a la disciplina táctica, la fortaleza mental, la cohesión y la resiliencia del equipo, además de una estructura deportiva sólida y generaciones de atletas talentosos.
  • Desafíos internos: Aunque México dominó en la tabla de medallas, existen carencias en deportes de conjunto, donde la estructura y la prioridad institucional todavía presentan áreas de oportunidad.

Logros en Santo Domingo 2026

Primer país en sumar 100 medallas de oro

Grupo de personas con uniformes blancos, rojos y verdes, agitando una bandera mexicana y celebrando en una pista azul. Texto dorado '100 MEDALLAS DE ORO'.
La delegación mexicana superó las 100 preseas doradas en Santo Domingo 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ocurrió el sábado 1 de agosto cuando la delegación mexicana festejó con orgullo la cosecha de 100 medallas doradas a raíz de los triunfos de: Osmar Olvera, Ava Chávez, María Carolina Flores, Yareli Acevedo, Gerardo Ulloa, Aram Peñaflor y los equipos varonil y femenil de ráquetbol durante aquella jornada.

Primera delegación en superar las 100 medallas en Santo Domingo

Cinco atletas mexicanas con chaquetas blancas, verdes y rojas posan en un podio con medallas de oro; un cartel azul abajo dice "100 MEDALLAS".
México primera nación en traspasar la barrera de las 100 medallas en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El martes 28 de julio la comitiva nacional se consolidó como la primera de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en traspasar el límite de 100 metales. Cada una, desde luego, representó horas de entrenamiento, sacrificio y el orgullo de portar los colores de México en esta competición.

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