Refinería Dos Bocas: trabajadores entraron a paro laboral por falta de pagos

Señalaron que no volverían al trabajo hasta que recibieran el pago (foto: Facebook/Carlos Ordaz)

Por la trarde del jueves se dio a conocer que trabajadores de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, entraron a paro de labores debido a pagos atrasados desde hace al menos dos semanas, según acusaron por medio de redes sociales.

Esto fue dado a conocer por medio de un video en redes sociales en el que se puede observar a distintos trabajadores de la Refinería quienes señalaron que no habían recibido ningún pago.

El ususario Carlos Ordaz a través de Facebook subió el video que acompañó con la descripción en la que aseguró que los empleados pertenecientes a la compañía Cobsa-Torero no habían recibido pago alguno en dos semanas.

Por este motivo informaron que se llevaría a cabo un paro laboral pacífico hasta que los depósitos se llevaran a cabo.

(foto: Facebook/Carlos Ordaz)

“Sobre el paro, ¿qué dicen muchachos?”, pregunta quien graba, a lo que le responden que “Cuando paguen”. Otros indican con negativas que no han recibido remuneración repitiendo “nada de pago”.

Mientras que otro indica que “tengo ocho hijos que mantener”, y después graba a sus demás compañeros quienes algunos permanecen sentados, otros hablan en grupos pero al acercarse la persona que graba se puede escuchar “no han pagado, no han pagado”.

Cabe señalar que en el proyecto insigne del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el cual está rodeado por la polémica, no es la primera vez que se alzan las voces disconformes de las personas que se desempeñan dentro del lugar.

Otras manifestaciones en Dos Bocas

La Refinería no solo ha estado envuelta en la controversia por la cuestión del sobrecosto que admitió el mismo primer mandatario, la acelerada construcción a la que se sometió o bien su igualmente pronta inauguración, sino que a los pocos días, se gestaron inconformidades dentro de sus muros.

Los trabajadores se manifestaron el 13 de julio por despidos injustificados (Foto: Especial)

A tan solo una semana de haberse inaugurado, el 13 de julio, alrededor de 200 trabajadores del lugar aseguraron haber sido despedidos de forma irregular e imprevista.

Ya que al intentar accesar a las instalaciones para laborar, no les fue permitido el acceso ni siquiera para recoger sus herramientas de trabajo.

Por lo que los trabajadores contratados por la Constructora Industrial de Monclova (COIMSA), se manifestaron a las afueras de la entonces recién inaugurada Refinería para denunciar despidos injustificados, además de que solo les ofrecían 3 mil pesos de liquidación.

Aunado a esto, los inconformes también comentaron que otros trabajadores habían sido despedidos en semanas anteriores y que no se les había hecho el pago correspondiente.

Las manifestaciones han contrastado con la forma en la que fue recibido el presidente tras la inauguración (Fotos: Capturas de pantalla)

Y por si no fuera poco denunciaron también supuestos malos tratos e irregularidades, como que no se les había proporcionado equipo de trabajo, que no habían sido mencionados por miedo a que fueran objeto de represalias.

Poco después, de acuerdo con medios locales, llegó el representante de de la empresa surcoreana Samsung, intervino asegurando que se les leiquidaría conforme a la ley.

Aunque las más recientes ocurrieron a finales de julio cuando trabajadores contratados por la empresa veracruzana JISOR Construcciones y Servicios, iniciaron un paro similar al proclamado este jueves, además, por los mismos motivos: la falta de pagos.

Mientras que obreros de la empresa Gusan, contratada por Samsung, también llevaron a cabo una protesta, quienes también exigían el pago de las liquidaciones correspondientes.

SEGUIR LEYENDO: