“Qué ganas tienen de parar el Tren Maya y van a terminar subiéndose”: AMLO se burló de quienes buscan frenar su proyecto

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO/ FOTO: MARTÍN ZETINA /CUARTOSCURO/ ARCHIVO

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a recriminar a los detractores del Tren Maya y dijo que aunque están desesperados por frenar el proyecto, no lo lograrán y “van a terminar subiéndose al tren”.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró que aunque el gobierno ya “tiene el tiempo encima” para concluir la construcción del Tren -el cual tiene una extensión de 1,500 kilómetros-, los opositores no lograrán frenarlo.

" (...) Faltan siete meses para terminar, ya tenemos el tiempo encima, entonces por eso la desesperación de frenarnos…son traviesos… nada más que no pueden porque no actúan de buena fe. Y la verdad es qué ganas tienen de parar el tren y van a terminar subiéndose al tren”, soltó entre risas.

Foto: INAH

Al ser cuestionado sobre las pruebas que se realizan en Dos Bocas reiteró que estima que para diciembre ya estará produciendo.

“Está Rocío Nahle llevando a cabo la integración de todas las plantas, es un proceso, porque queremos para diciembre ya esté produciendo.. Ayer comentaba yo que los adversarios que se enojan mucho dicen ‘bueno, el aeropuerto no se usa’.. bueno pero ya lo tenemos ahí, ya está construido y sí se usa y cada vez se va a usar más”, señaló.

Al ser cuestionado si él no lo ha usado, admitió que no, “todavía, pero cuando yo pueda. Es que no voy a hacer un show, no hay necesidad, todo a su tiempo”, aseguró.

“(...) Pero dicen ‘no se usa’, sí, pero cada vez hay más vuelos y cada vez va a haber más. Ayer hablaba que cómo hay un daño estructural en la Terminal 2 (del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM) porque no hicieron bien la obra y tenemos que apuntalarla y si se necesitara, por ejemplo, cerrar una parte, tenemos ya el aeropuerto alterno. Si no lo hubiésemos construido, imagínense en qué situación estaríamos”, resaltó.

El mandatario federal resaltó que aunque haya las mismas críticas en torno al caso de Dos Bocas, “lo importante es que ya la tenemos” y aseguró que “brincos dieran” otros países por tener algo así.

Foto: Presidencia de México/Folleto vía REUTERS

“Lo mismo en el caso de la Refinería (de Dos Bocas), ya está construida. ‘Ah, no produce gasolina’ (dicen los adversarios).. Ah, pero ya va a producir. Lo importante es que ya la tenemos. Ya quisieran otros países contar con una refinería así, así no integrada y aún no produciendo. Brincos dieran de alegría”, señaló.

“Entonces todo va a su tiempo. En donde vamos a tener menos posibilidad de operación, por eso Claudio (X. González) y todos estos que no nos quieren, quieren retrasar más lo del Tren Maya porque tendríamos menos tiempo para la operación. Por ejemplo, en el Aeropuerto (AIFA) tenemos dos años por delante, la refinería 2 años, pero el Tren estamos pensando inaugurarlo en diciembre del año próximo (pero) van a faltar creo que siete meses para terminar, entonces ya tenemos el tiempo medido.. Entonces por eso la desesperación de frenarnos.. son traviesos… nada más que no pueden porque no actúan de buena fe (...)”, dijo.

El mandatario recordó que el tramo que abarca el Tren Maya ya fue decretado como una obra de seguridad nacional.

“Y la verdad es qué ganas tienen de parar el Tren y van a terminar subiéndose al Tren”, finalizó entre risas.

Tren Maya. (Foto: archivo)

Cabe recordar que el lunes, López Obrador aseguró que la intervención del gobierno de Estados Unidos fue una de las razones por las que se determinó declarar al Tren Maya como una obra de seguridad nacional.

“Porque está interviniendo gobierno extranjero, porque se está perdiendo dinero de la hacienda pública, porque es una obra pública prioritaria, porque se están aplicando tácticas dilatorias y porque no hay justicia expedita”, aseveró.

Aseguró que el gobierno estadounidense ha financiado económicamente a grupos de “pesudoambientalistas” encargados de promover los amparos en contra del tramo 5.

El señalamiento del mandatario mexicano ocurrió días después de que la representación Comercial de Estados Unidos (USTR), advirtió sobre una posible violación al T-MEC con la construcción de la obra, una de las más importantes del gobierno de López Obrador.

A través de un comunicado, la USTR señaló que se da seguimiento a los procesos jurídicos contra el Tren Maya por -dijo- no contar con las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA).

SEGUIR LEYENDO: