“El país es un desmadre”: Vicente Fox arremetió por jornada violenta en Ciudad Juárez

Tras los ataques violentos registrados este jueves en Ciudad Juárez, en el que por lo menos 10 personas fallecieron, el expresidente panista, Vicente Fox Quesada, condenó la violencia en México, asegurando que el país, bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es un “desmadre”.

Aunque no etiquetó al mandatario federal o la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, abanderada del Partido Acción Nacional (PAN), el mensaje enviado desde su cuenta de Twitter fue claro:

“EL PAIS ES UN DESMADRE, HAY QUE PONER ORDEN!!”

Refirió en su publicación uno de los hechos violentos de esta tarde, pues similar a lo ocurrido en días pasados en Guanajuato y Jalisco, se reportaron incendios en varias tiendas en la capital del estado fronterizo. “‘Incendian tiendas ahora en Ciudad Juárez; hay al menos una persona muerta por ataques’”, citó el guanajuatense esta noche.

Aunque él señaló que inicialmente se informó un deceso, en posteriores horas de este día trascendió que al menos 10 personas perdieron la vida, de entre ellas cuatro que eran periodistas de una estación de la radio en Ciudad Juárez. Presuntamente en el momento del ataque, ocurrido en el estacionamiento de una pizzeria, los periodistas estaban cubriendo una escena violenta.

Posteriormente, los delincuentes que estaban armados con rifles de asalto, ingresaron al local de comida en donde tambíen abrieron fuego, dando como resultado cuatro personas heridas. Elementos de emergencia acudieron al sitio para trasladar a los lesionados hasta un nosocomio.

Pero no fue el único hecho violento registrado este 11 de agosto, pues también hubo una riña en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Juárez, la cual dejó como saldo dos internos muertos y cuatro heridos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó por la noche que mantienen vigilancia tanto al interior como al exterior del Cereso y han implementado acciones especiales como: incremento de personal de Seguridad y Custodia; rotación de mandos operativos; revisiones extraordinarias tanto en módulos como áreas comunes; coordinación constante con las fuerzas de Seguridad Pública en áreas perimetrales; actualización de aduanas inteligentes para reforzar los protocolos de ingreso y de la seguridad de los visitantes.

De forma detallada, la dependencia dijo que tras una “exhaustiva revisión” se confirmó el deceso de dos internos identificados como: Kevin Alan C. A. y Raúl Abraham S. O., asimismo, los heridos que ya están recibiendo atención médica responden a los nombres de: Noé H. C., Noé Román F., Salvador C. S., y Francisco Adrián R. A.

Otro de los ataques en Ciudad Juárez ocurridos este mismo día se registró en una gasolinera donde aún se desconoce el saldo de heridos y muertos, no obstante trascendió que se localizaron al menos 27 casquillos percutidos en la escena.

Sumado a todos los casos anteriores, hubo varias agresiones a tiendas. En una de ellas, localizada en el bulevar Zaragoza y la calle Sierra Tarahumara los empleados fueron golpeados por hombres armados. En la otra, localizada en el Ejército Nacional y Manuel Gómez Morín se registró un ataque de hombres armados, aunque aún se desconoce el número de afectados.

Por lo ocurrido, la mandataria Maru Campos lamentó y condenó los hechos, además, reiteró su comprómiso para trabajar y para garantizar el bienestar de los juarecences. Finalmente, informó que de forma inmediata se desplegaron operativos en la ciudad en coordinación con los tres niveles de gobierno.

“Los juarenses no están solos”.

