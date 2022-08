Entre mangueras y polines: las razones que frustraron el primer ingreso de rescatistas a la mina de Sabinas

Tras el descenso, el equipo de buceo determinó que existen obstáculos como maderas y polines dentro del pozo. (Twitter: @CNPC_MX)

El miércoles 10 de agosto de 2020, continuaron las labores en los pozos para salvaguardar a los mineros atrapados en Sabinas. A las 17:56 horas finalmente, se efectuó la inmersión de un equipo de buceo de la Secretaría de la Defensa Nacional al Pozo 3, quien realizó una inspección a fondo y al volver a la superficie determinó que existen obstáculos dentro del pozo que impiden el avance. En ese sentido, se iniciaron las maniobras para el retiro de las obstrucciones durante las próximas horas.

Por su parte, el presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador, se pronunció acerca de los avances de la búsqueda y rescate de los mineros.

“La Licenciada Laura Velázquez de Protección Civil que desde el día del accidente lamentable, ha estado allá también con la participación de la secretaria de la defensa se puso en marcha el Plan DN III. Ha estado trabajando todo el gobierno, todas las dependencias han estado ayudando y lo mismo ingenieros, mineros de empresas, voluntarios. trabajadores mineros, se estableció un campamento y han estado trabajando de manera coordinada día y noche sin parar”, explicó el mandatario.

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil en el estado informó durante su intervención en la conferencia matutina del 11 de agosto, que hasta el momento, llevan 183 horas de trabajo ininterrumpido y que en ningún momento se han suspendido las labores de rescate.

“Se trabajan las 24 horas del día y nuestro trabajo lo pueden testificar los propios familiares de nuestros mineros, el trabajo que realizamos acá es continuo es muy bien coordinado. Hay dos reuniones de coordinación para poder determinar estrategias para el bombeo, las acciones de búsqueda y de rescate. Cada hora nos mantiene informados la empresa de Mimosa y de manera permanente se están monitoreando los niveles de explosividad”, expresó la licenciada Laura Velázquez.

Asimismo, Protección Civil detalló que se trata de un trabajo a realizar con sumo cuidadoso, ya que tienen que proteger en todo momento a los familiares de los mineros y a los propios rescatistas porque cualquier movimiento en falso podría tener complicaciones y graves consecuencias. “No nos vamos a ir de aquí hasta que no rescatemos a nuestros 10 mineros que están en la mina de Pinabeto. Jamás se han suspendido las labores y no hay ningún riesgo de colapso”, reiteró.

Los obstáculos en el Pozo

De acuerdo a Protección Civil, la estrategia inicial fue abatir los niveles de agua en la mina para poder movilizarse para es rescate, ya que los niveles del líquido se encontraban arriba de los 30 metros el pasado 3 de agosto. Tras la implementación de distintas bombas y con la máxima presión ejercida en el proceso, lograron reducirlos de manera extraordinaria por abajo de los 9 metros. Hasta el momento, Protección Civil confirmó que desde el pasado 3 de agosto al 11 de agosto, la extracción de agua es superior a los 148 mil cuadrados y el volumen es de 18, 425 m cuadrados.

Cabe recordar que el mando unificado y el personal técnico han hecho especial énfasis en lo vital que es bajar los niveles de agua, para que los rescatistas puedan entrar y los buzos puedan moverse con total seguridad para indicar con precisión todo aquello que pueda encontrarse abajo en la mina.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval notificó que a pesar de que no se tenían las condiciones propicias de agua para descender en el Pozo 3, se realizaron las acciones de rescate con buzos. Hubo cuatro descensos en el que participó un elemento del Ejército y uno de los mineros voluntarios, entre ambos buscaron precisamente detectar las condiciones de ese pozo, el cual resulta que se encuentra obstruido. Procedieron a abrirlo para que pudieran entrar los demás buzos a trabajar, retiraron un total de 13 polines de madera y 15 metros de manguera.

SABINAS, COAHUILA, 08AGOSTO2022.- Se confirmó el hallazgo de un casco durante la inmersión del equipo de buceo que duró aproximadamente dos horas. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM

“Encontraron que no hay espacio para avanzar, todavía hay obstáculos como maderas y polines. Las luces que utilizaron no les da suficiente visibilidad para identificar lo que se interpone en su paso dentro del pozo. El trabajo es constante, se van a seguir con estas actividades, aún sin llegar todavía al nivel que se considera apropiado para operar. De todos modos los rescatistas y los buzos van a seguir haciendo los intentos para llevar a cabo la actividad que se tiene destinada”, confirmó el Secretario de la Defensa Nacional.

Por otro lado, horas después del primer descenso al Pozo 3, a través de Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil en el estado, se confirmó también que hallaron un casco durante la inmersión que duró aproximadamente dos horas.

Asimismo, se adelantó que la segunda etapa para el resguardo de los mineros atrapados en Sabinas, será de exploración de las condiciones de seguridad existentes por medio de los buzos. Y para la tercera etapa es el ingreso de los rescatistas para llevar a cabo las acciones de búsqueda y localización de los mineros, así como la extracción de escombros y en su caso el reforzamiento de la estabilidad de la mina.

El equipo de rescate implementado en la mina de Sabinas

Ubicados a unos 370 metros de la mina Conchas norte, los tres pozos en los que están atrapados los trabajadores se encuentran inundados. De ahí que las tareas se centren en la extracción de agua y en no permitir el ingreso de esta a la zona. Con una profundidad aproximada de 60 metros, los túneles se encontraban inundados poco más de la mitad de ella (y bajando).

De entre el total de activos, opera un grupo de élite de la SEDENA especializada en operaciones de rescate, que ha tenido actividad en otros siniestros del país, como el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre del 2017. Se trata del Equipo de Respuesta Inmediata a emergencias o Desastres (ERIED).

El ERIED es un equipo especializado integrado por elementos militares que se suman de forma voluntaria para ponerse al servicio en situaciones de emergencia. el personal recibe una capacitación rigurosa para combatir cualquier tipo de incendio, para el rescate de personas que quedaron atrapadas en estructuras colapsadas, así como en espeleología.

Por su parte, este equipo de Respuesta Inmediata opera dentro de la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastres (FACD), la cual se implementó en el año 2000 como parte del Plan DN-III-E o “Plan de Auxilio a la Población Civil”. Recibe su nombre por haberse integrado al anexo “E” de la Tercera Edición del Plan Director de Defensa Nacional (DN-III), que se encontraba vigente a su creación, en 1965.

