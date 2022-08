Qué dijo AMLO en la mañanera de este miércoles 10 de agosto

El presidente de México habló de distintos temas en su conferencia diaria. (Infobae)

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y escucharon cuestionamientos de la prensa.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Bueno, pues vamos a iniciar la información con lo que se está haciendo, el avance en el rescate de los mineros de Sabinas. Y vamos a pedirle a la licenciada Laura Velázquez, que lleva ya una semana en el sitio, que nos informe. Es ella y pues mucho personal, servidores públicos, elementos del Ejército, soldados, oficiales, voluntarios, mucha gente que está ayudando. Les agradecemos mucho, les reconocemos por su solidaridad.

Y también seguimos mandando nuestro abrazo, solidaridad, nuestra fe a los familiares de los mineros. Entonces, vamos a escuchar a Laura y luego sería la sección de ‘Quién es quién en las mentiras’, como todos los miércoles y luego abrimos para preguntas y respuestas.

Adelante, Laura.

LAURA VELÁZQUEZ ALZÚA, COORDINADORA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL: Muchas gracias, señor presidente. Buen día. Con su permiso. Buen día para todos y para todas.

Estamos cumpliendo una semana ya del accidente (falla de transmisión)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, vamos a ver, a ver si se restablece la comunicación o esperamos.

Vamos con Elizabeth y luego con Laura.

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todas.

Este es el ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’ del 10 de agosto de 2022.

Vamos a empezar con el mundo al revés. El presidente de la República habla de quienes apoyan a la 4T y la periodista y académica Denise Dresser lo ve como una amenaza contra la oposición. El 1º e agosto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, declaró que una forma en el que se mide el avance de su gobierno y los cambios generados por la 4T son las benditas redes sociales.

Él dijo: ‘Tengo la lista de quienes se manifiestan en las redes’, dijo el mandatario mexicano, pero la profesora del ITAM y editorialista de Reforma y Proceso descontextualizó la declaración del presidente y preguntó: ‘¿Amenazando ciudadanos, presidente? El derecho a disentir es un derecho democrático y fundamental’.

Bueno, así se inventan las noticias falsas, alguien coloca una falsedad y que a fuerza de circular busca convertirse en verdad. En realidad, el presidente hablaba de sus simpatizantes o de profesionales que argumentan a favor de la Cuarta Transformación en las redes, quienes debaten con inteligencia y rebaten con buenos argumentos contra los conservadores y sus aliados en los medios.

El presidente dijo que tenía su lista, citó de memoria a Pedro Miguel, al ‘Fisgón’, ‘Poncho’ Gutiérrez y a Erik Gutiérrez, pero la señora Dresser se inventa una persecución inexistente. Aquí lo interesante es que gente con grado académico publique este tipo de mentiras burdas. La mayoría de las veces de mala fe.

Bueno, hasta aquí esta, pero vamos a presentar una más. Se desquicia la oposición por anuncio de acuerdo administrativo entre la Guardia Nacional y Sedena. El presidente de la República informó hace unos días que presentará un decreto presidencial para que la Guardia Nacional, encargada de garantizar la seguridad pública a nivel federal, se integre a la Secretaría de la Defensa Nacional. Actualmente, la parte administrativa de la Guardia Nacional está a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la operativa se hace en coordinación con la Sedena, una buena parte de los guardias nacionales, policías militares y policías marinos, otros vienen de la Policía Federal y hay nuevos reclutas, todos tienen instrucción y disciplina militar.

El objetivo es que la Guardia no se pervierta ni se corrompa, como ocurrió con la Policía Federal, la AFI y otras corporaciones policiacas, cuyos jefes como Genaro García Luna se vincularon con el crimen organizado, recordemos que Genaro García Luna se encuentra preso en Estados Unidos esperando un juicio.

Tendría que ser el Congreso de la Unión el que cambiara la Constitución, pero se requiere una mayoría de dos terceras partes de los legisladores y como Morena y sus aliados no tienen suficientes diputados y senadores para hacerlo, se requiere el voto de la oposición. Bueno, pero esta ya rechazó la propuesta y se declaró en moratoria legislativa, o sea, no trabajan.

Por eso, el presidente de Republica señaló que, como parte de sus facultades constitucionales, buscará elaborar un decreto que dé legalidad y constitucionalidad al cambio; sin embargo, apenas se pronunció el mandatario, se lanzaron en medios y redes a denunciar, escuche bien, autoritarismo, la militarización del país, el gobernar a decretazos, la violación de la división de poderes, el golpismo inconstitucional y bueno, otros argumentos así de absurdos, políticos y comentaristas, pero también opinadores de ocasión se apresuraron al nado sincronizado en contra, también en medios y redes.

Y aquí vemos en la pantalla una larga lista, vamos a mencionar solamente a algunos: Emilio Álvarez Icaza, Denise Dresser, Carlos Loret de Mola, Jesús Zambrano, Alejandro Hope, Jorge Álvarez Máynez, Juan Zavala, Damián Zepeda, Jorge Triana, Juan Carlos Ramírez, Marín, Luis Cházaro, Chumel Torres, Jorge Romero Herrera, así como los legisladores del PAN y el partido Movimiento Ciudadano, que, bueno, estos no se quedan atrás para publicar todos juntos acusaciones absurdas sobre el anuncio presidencial.

Aquí en la pantalla todos los que nos están viendo a través de la transmisión y aquí los compañeros periodistas pueden ver lo que dijeron. Pero ustedes juzguen el nivel.

El mismo tenor, vamos a presentar al experto de la semana, José Antonio Crespo, articulista de El Universal y académico. Él mismo se describe como analista político. ‘No soy neoliberal —dice— tampoco voy por el populismo de izquierda, desde siempre por la social democracia, izquierda democrática’, eso dice en su perfil de Twitter, así se describe él mismo.

Pero bueno, como se ve, a estos comentaristas, intelectuales orgánicos, les da una vergüenza profunda presentarse como de derecha, siempre quieren aparecer como los progresistas, aunque defiendan lo contrario.,

Y bueno, el señor promueve foros virtuales y participa en ellos, como los de la cuenta de Sociedad Civil Mx y también es tuitero de tiempo completo. El señor Crespo dedica buena parte de su día a opinar sobre temas políticos, sobre todo contra las políticas del presidente López Obrador y sociales, pero también se dedica a compartir fotos falsas y a opinar sobre la vida personal del presidente y su familia. Bueno, este señor es una joyita.

Pero vamos a ver unos ejemplos. Dice:

‘Dice con razón AMLO que antes la Constitución se respetaba en la forma, pero se violaba en el fondo. Ahora, con el cambio verdadero la Constitución se viola en la forma y en el fondo’, dice este tuit con el cargo con cartón de Paco Calderón, sí, sí, adivinaron, del periódico conservador, el Reforma.

O este: ‘La humanidad pasó en mucho tiempo y con gran esfuerzo del rey hace la ley a la ley hace el rey. Ahora en México vamos en sentido inverso’.

Y bueno, ‘para como — dice otro— para como vamos, el Estado de derecho que prometió AMLO en su larga campaña va a quedar hecho un hilacho —hay que ver el nivel— en busca de la paz’, bueno, aquí dice este señor.

Bueno, aquí nos aclara en este tuit que se ve que es un meme, porque recordemos que la foto no es genuina, como una que sí compartió y que vamos a pasar en la siguiente lámina.

Para finalizar, el señor Crespo es partidario de la descalificación y de burlase de la figura presidencial, también difunde rumores, pues es lector asiduo de los reportajes de Mexicanos a Favor de la Corrupción y la Impunidad, de Reforma y El Universal, como puede corroborarse en su perfil de Twitter, donde comparte a diestra y siniestra y comenta de todo, siempre y cuando sea en contra del gobierno del presidente López Obrador.

Vamos a terminar mostrándoles la mención honorifica al fake de la semana, esta foto que la semana pasada el presidente también desmintió.

Es cuanto, presidente. Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya está Laura, vamos a esperar al informe de Laura. Adelante, Laura.

LAURA VELÁZQUEZ ALZÚA: Gracias, presidente. Ojalá que tengamos una buena recepción y audio.

Seguimos en Pinabete, en la mina de Pinabete, presidente, aquí en Sabinas, Coahuila. Mencionaba que el día de hoy se está cumpliendo una semana de la inundación en la mina. Desde entonces, a partir de las seis, siete de la tarde, nos incorporamos a trabajar en el rescate de 10 mineros.

Se están cumpliendo 158 horas continuas de trabajo de más de 172 elementos que estamos aquí de manera permanente. Es muy importante resaltar que somos parte de los tres niveles de gobierno quienes nos coordinamos y trabajamos de una manera muy ordenada, concentrados para poder rescatar a los mineros.

La Sedenal, la Guardia Nacional, la CFE y la Conagua y la Coordinación Nacional de Protección Civil estamos trabajando y encabezando todas las tareas diarias para lograr el rescate. Ha sido una semana intensa, de mucho compromiso y esperamos que estemos a horas de realizar este rescate.

Una de las tareas más importantes en el transcurso del día, presidente, informo a usted y a toda la población, es la relación que tenemos con los familiares de los mineros. Nosotros hemos trabajado muy de cerca con ellos, les informamos de manera continua. Habíamos establecido un horario, pero ahora ya no hay horario. Estamos muy cerca de ellos para que, cualquier acción que realicemos, les informemos y esto los mantenga con la esperanza, con la fe de que estamos trabajando. Nos ven trabajar todo el día y eso es algo muy importante.

Brindamos la información sobre los avances en la extracción del agua en la mina, hay un comunicado de manera permanente sobre las estrategias que se plantean por parte de los equipos técnicos que serán llevados a cabo durante el día y la noche.

Asimismo, se hizo entrega por parte de la Sedena un kit de higiene familiar e individual que nos llegó a través de una donación a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Asimismo, se han instalado regaderas, sanitarios dignos, un lugar en donde ellos puedan en la espera, repito, con dignidad y con tranquilidad.

Se brindan todos los servicios necesarios para su permanencia, servicios de salud y sicológicos, otorgando esta tranquilidad.

Asimismo, se está habilitando un nuevo refugio para que los familiares puedan estar estas horas que nos faltan todavía de trabajo. Voy a pasar, señor presidente, a dar los datos relevantes del avance de la extracción del agua:

El día de ayer el volumen de agua extraído fue de 21 mil 787 metros cúbicos y el volumen total desde el pasado miércoles 3 de agosto ha sido de 125 mil 453 metros cúbicos.

El caudal de salida es de 252 litros por segundo en las últimas 24 horas. Para acelerar este proceso de extracción de agua, se ha desarrollado una estrategia que permite aumentar el flujo de salida, esto es a través de perforaciones en 10 barrenos, los cuales tienen un siguiente estado:

Tres barremos están construidos ya con tubería y con bomba, están operando.

Dos barrenos en proceso de ampliación de su diámetro. El día de hoy, en el transcurso de la mañana esperemos que ya también estén habilitados.

Y cinco barrenos más en proceso de análisis y evaluación del sitio para realizar las perforaciones.

Cabe mencionar que se tienen ya las bombas necesarias para llevar a cabo esta extracción e introducirlas en estos barrenos.

Algo muy importante es que se están reemplazando las bombas grandes que teníamos, que tenemos todavía, de 100 y de 150 caballos por bombas más pequeñas, porque evidentemente tenemos menos volumen de agua y ahora necesitamos una mayor dirección de las bombas y se están haciendo estos reemplazos.

El nivel de agua, el tirante por bombear en cada pozo es el siguiente:

En el pozo 2 hay un tirante por bombear de seis metros.

En el pozo 3 el tirante por bombear es de ocho metros.

En el pozo 4 el tirante por bombear es de 10 metros.

Otro nivel muy importante que se mide constantemente son los niveles de explosión, los cuales son óptimos, no hay ningún problema para los rescatistas para que puedan ingresar en cualquier momento.

Así es que estamos ya a muy poco, señor presidente, de poder ingresar.

Hoy en la mañana en unos minutos tendremos una reunión para hacer una valoración con Sedena para ver si ya en breve tiempo pueden ingresar los buzos. Y evidentemente que todos los rescatistas están con el equipo necesario para poder ingresar en cualquier momento esperemos del día de hoy.

Aquí vamos a continuar, señor presidente, trabajando siempre muy de la mano con los familiares, atendiéndolos, cuidándolos y, por supuesto, con la meta de rescatar lo más pronto que se pueda a los mineros.

Estoy a sus órdenes, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Gracias, gracias, Laura, muchas gracias.

¿no tienen más información?, ¿no?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero coincide con lo que ya…

Muy bien, vamos a abrir. Vamos con cuatro mujeres, cuatro mujeres, es que ayer fueron cuatro hombres, cuatro mujeres. Empezamos contigo.

INTERVENCIÓN: Tengo dos meses, señor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí, va haber oportunidad.

PREGUNTA: Buenos días presidente, muchas gracias.

Stephanie Palacios, de la agencia internacional Sputnik.

Sobre los hechos registrados durante la madrugada en un enfrentamiento entre militares e integrantes del crimen organizado en Jalisco, el consulado de Estados Unidos emitió una alerta en este estado mexicano y saber su opinión y si hay más información.

Presuntamente hubo una detención de un líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Si hay alguna información.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se informó hoy en la mañana., Intervino la Secretaría de la Defensa y también las policías de Jalisco y Guanajuato porque, al parecer, había un encuentro, una reunión de dos bandas y llegó la Secretaría de la Defensa, llegaron elementos de la Secretaría de la Defensa y hubo un enfrentamiento, hubo detenciones. Esto fue lo que provocó las protestas, las quemas de vehículos, no solo en Jalisco, sino también en Guanajuato.

Hay ya detenidos tanto en Jalisco como en Guanajuato, de los que estaban en la reunión. Al parecer, sí, jefes de grupos, porque hubo esa reacción muy fuerte y de quemas de vehículos y creo que de Oxxos.

Entonces, ya hoy va a informar bien de lo que sucedió, más tarde.

INTERLOCUTORA: ¿Va a haber seguridad en el estado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Está todavía la Secretaría de la Defensa, las policías están en la zona, porque están buscando detener a más presuntos delincuentes.

INTERLOCUTORA: Y en otra pregunta, señor presidente, sobre la designación de Eduardo Villegas como embajador de México en la Federación de Rusia, ¿cuáles son sus comentarios sobre esta designación?, ya que fue sumamente criticado por la oposición mexicana sobre esta designación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues si la oposición dice que estuvo mal, pues es muy probable que estuvo bien.

¿Qué oposición?

Pues estos intelectuales orgánicos, conservadores, que todo lo que hacemos lo ven mal. Siempre callaron. ¿Cuándo se preocupaban? ¿Cuándo, se acuerdan ustedes, que hicieron algún cuestionamiento crítico al nombramiento de un embajador? ¿Se acuerdan ustedes? Nunca.

De veras que estamos en el terreno de lo inédito. Y sí, así así es, es una nueva etapa en la vida pública de México, es una transformación. Porque nada de esto pasaba. No pueden decir que es más de lo mismo, como cuando engañaron con el cambio y muchos ¿no?, pensaron que con Fox las cosas iban a cambiar y fue gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual o peor.

INTERLOCUTORA: ¿Esto representaría una fase nueva diplomática entre México y Moscú, señor presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es lo que hemos venido haciendo.

Eduardo Villegas es un profesional estudioso. Le preguntaron que si hablaba ruso. Está aprendiendo, creo que habla inglés, habla francés.

INTERLOCUTORA: Siete idiomas habla.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cuántos?

INTERLOCUTORA: Siete.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Siete idiomas y está aprendiendo ruso, pero además tiene muy buen nivel académico, su historia está vinculada a nuestro movimiento.

Les voy a platicar de que cuando fui jefe de gobierno propuse ir formando jóvenes para la función pública, porque la política neoliberal dejó de formar servidores públicos, todos tenían que tener una concepción empresarial y a los servidores públicos los únicos negocios que deben de interesarles son los negocios públicos, no los privados, para eso es servidor público, son cosas completamente distintas.

Pero durante todo este periodo… Es como el caso del derecho, desapareció el derecho laboral, desapareció el derecho agrario, prácticamente desapareció el derecho constitucional.

Entonces todo era lo mercantil, todo era lo fiscal, desde luego el penal, porque dejaba mucho dinero, acuérdense que había abogados que eran muy famosos, porque, si alguien caía en la cárcel, lo sacaban de inmediato, no tardaban. Y decían, se anunciaban: ‘No tengo ningún cliente en la cárcel’, porque eran muy buenos para las relaciones públicas, para el influyentismo más que nada.

INTERLOCUTOR: En entrevista con Sputnik, el embajador nos comentó sobre que en próximos días él viajará ya a Moscú para poder celebrar el 15 de septiembre en Rusia.

Y, además, si usted enviaría un mensaje sobre esto que ha comentado, de la paz al presidente ruso Valdimir Putin.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, eso no está decidido.

Pero déjeme terminar que cuando fui jefe de gobierno busqué en todas facultades, las escuelas de la UNAM, los que destacaran más, que estuviesen ya a punto de terminar la carrera, ya pasantes, que los invitáramos a participar en el gobierno, de todas las disciplinas: ingeniería, filosofía, medicina. Y entraron como 100 o un poco más. Uno de ellos fue Eduardo. Esto que les estoy recordando fue hace 20 años, como en el 2002. Entonces, entraron y se formaron.

Y estaba en lo que tiene que ver con la memoria histórica y había que hace propuestas y consideré que él podía representar a México en Rusia.

Acerca de mensajes, la verdad, no queremos nosotros tomar partido, porque lo que buscamos es que haya diálogo y se termine con la guerra y no solo es el caso de Rusia, lo mismo con Ucrania, la misma actitud.

Actuamos con prudencia para no inclinarnos, no tomar partido y poder ayudar a conseguir la paz, que eso es lo que estamos proponiendo en todos los casos, porque no queremos que haya guerra, que la gente sufra, que pierdan la vida, que haya desplazados y que además de eso, aunque no sea lo más delicado, porque lo más grave es la pérdida de vidas humanas, pero también esta guerra precipitó la crisis económica mundial, produjo inflación en todo el mundo, hay problemas de abasto de gas, de energía, petróleo.

Entonces, es importante que se logre un acuerdo, pero eso es lo que puedo comentar.

INTERLOCUTORA: ¿Usted ya habló con él ya después de la designación?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No todavía, pero sí lo voy a hacer antes de que se vaya

INTERLOCUTORA: Ah, bien. Bueno, muchas gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Gracias.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Mara Rivera, de Enfoque Noticias.

Yo quisiera preguntarle respecto a la entrega que hizo la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados sobre la estructura programática para el próximo año en el presupuesto, en donde se advierte que, de 705 programas sociales, 873 programas sociales sólo 705 tienen presupuestos propios, estamos hablando que de 168 no tienen presupuesto.

En la Cámara de Diputados se han hecho críticas, opiniones, de todo hemos escuchado respecto a un recorte presupuestal detrás de esta desaparición o de eventualmente de 20 programas sociales y, también, que bueno, va a echar mano de donde puede, de donde sea para obtener recursos.

¿Qué hay de este programa de ajuste de pobreza franciscana? Realmente no ha dado más detalles más que los viáticos y todo esto que se pretende reducir.

¿Hacia a dónde va a ir encaminado? ¿Y qué tanto cierto es esto que presenta Hacienda y que puede abrir la puerta o habla de desaparición de por lo menos 20 programas que pues no hay recursos o no han funcionado quizás, están dobleteando, qué se yo? ¿Qué sabe de esto, señor?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que no hay ningún programa de Bienestar que se quede sin presupuesto, o sea, que la gente sepa. Si escuchan que va a haber reducción del presupuesto, de los programas de Bienestar, que sepan que es mentira, que es un invento, una calumnia de nuestros adversarios. Así, categórico.

Pero no sólo eso. Que sepan que van a tener más presupuesto los programas de Bienestar en el 2023, o en lo que resta de este año y en el 2023 y en el 24, por convicción, porque estamos comprometidos a hacer realidad el principio de que, por el bien de todos, primero los pobres y que el presupuesto se va a orientar, mientras estemos en el gobierno, de manera preferente a atender a la mayoría de la población y en especial a los pobres.

Y les puedo poner un ejemplo: los adultos mayores que reciben pensión, porque hice un compromiso hace un poco más de un año en Guelatao el día 21 de marzo del 2020, de que iban a irían aumentando las pensiones, hice el compromiso de que se iban a empezar a entregar el apoyo a partir de los 65 años, número uno.

Y número dos, que iban a ir aumentando las pensiones hasta llegar en el 24 al doble de como iniciamos, de modo que para el año próximo viene un incremento a las pensiones y en el 24 desde el primer trimestre del 24 ya van a estar pensiones al doble para adultos mayores.

En el caso de niñas, niños con discapacidad que tienen pensión es muy importante que se sepa que no solo va a aumentar la pensión, sino que ya se está logrando acuerdo, se están logrando acuerdos con gobiernos estatales, porque ahora la pensión para discapacidad llega hasta los 29 años.

Todos los discapacitados del país hasta 29 años tienen su pensión. Antes, también les comento, les informo, porque esto lo hago por convicción, por humanismo, pero también lo hago porque sé que lo que estoy expresando les molesta a los conservadores y como preguntas sobre esto, aprovecho para marcar diferencias. Entonces, en el caso de los discapacitados decía yo y repito que hay un acuerdo con algunos gobiernos estatales, porque no todos han aceptado.

Yo espero que acepten la mayoría, pero ya más de la mitad ya aceptaron de que de 29 a 64 personas que tienen discapacidad… Están cubiertas hasta los 29 años, eso es, vamos a decir, a todos, pero faltaba de 29 a 64, porque ya a partir de los 64 ya está la pensión de adulto mayor.

Entonces, ya en más de la mitad de los estados ya se logró que también tengan pensión discapacitados de 29 a 64, es decir, ya hay estados en donde la pensión para discapacidad es universal, es a todos.

¿Cómo resolvimos el financiamiento de 29 a 64?

Fue 50 por ciento presupuesto estatal y 50 por ciento de presupuesto federal adicional. O sea, nosotros nos encargamos 100 por ciento hasta 29 y de 29 a 64 nos dividimos 50 por ciento gobiernos estatales, 50 por ciento gobierno federal.

Entonces, todos los programas van a tener aumentos.

Cuando hablamos de que se pasa de austeridad republicana a pobreza franciscana es porque no debemos relajar la disciplina, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y vamos a seguir ahorrando, que no haya dispendios.

Ayer lo vimos, tenían como 90 fideicomisos los de Conacyt y todo ese dinero del pueblo iba a las grandes empresas. El presupuesto, que debe de destinarse de manera preferente a los más necesitados, se le entregaba a las grandes empresas. Son realmente ventajosos, abusivos. Por eso es su coraje, porque el gobierno estaba secuestrado, era un comité al servicio de una minoría rapaz.

Entonces, ya no se permite eso, a robar a otra parte.

Y lo mismo, ya lo hemos hablado, porque no era nada más el grupo de oligarcas o el grupo compacto que se creó cuando Salinas sobre todo, llevó a cabo la venta, entrega de los bienes de la nación a particular que fue la piñata, que se quedaron los bancos, se quedaron con las empresas y todos sus allegados, porque quería crear así se expresó en ese entonces un grupo compacto, una nueva oligarquía para eternizarse en el poder, nada más que no le salieron las cosas, hicieron mucho daño.

Porque esa política la continuó Zedillo y se habló de que venía el cambio y la continuó Fox y la continuó Calderón y la continuó Peña Nieto, pero ya son otros tiempos.

Entonces, si envío un proyecto a Hacienda a la Cámara de Diputados en donde supuestamente no hay presupuesto para los programas sociales, eso no tiene nada que ver con la realidad, no va a faltar presupuesto para los programas de Bienestar y no va a faltar presupuesto para el desarrollo del país, no va a faltar.

Donde a lo mejor se va a reducir, aunque no va a faltar, es en los gastos de operación del gobierno. Porque antes les costaba mucho al pueblo mantener al gobierno, era un gobierno mantenido y bueno para nada. Todo el presupuesto se lo gastaba el mismo gobierno, el gobierno estaba ensimismado, no se liberaban fondos para el pueblo. Por eso no había la pensión a adultos mayores, ni había las becas, ni el Sembrando Vida, ni lo que estamos haciendo ahora de que se garantice el derecho a la salud, a atención médica, medicamentos gratuitos, no alcanzaba. Todo era entregar concesiones, privatizar todo, hasta los reclusorios y pagar a los particulares.

Ahora estamos rescatando el Issste. Es de veras increíble. Lo dejaron como otras instituciones, como un cascaron. Todo subrogado, todo lo contratan, o sea, un hospital del Issste no tiene laboratorio propio, los laboratorios del Issste son contratados a particulares. Pero así todos los servicios, hasta las ambulancias y detrás de todos esos negocios están funcionarios del antiguo régimen. ¿Y el servicio? De lo peor.

Entonces, así como estamos levantando el sistema de salud pública para los que no tienen seguridad social, estamos también iniciando la recuperación del Issste, podríamos decir que es volver a que el Issste sea público.

Es lo que hicieron con el Seguro y lo de ABC, que las guarderías las privatizaron y por eso esa triste desgracia, porque eso era lo que prevalecía, o sea, contratar todo.

Vamos a seguir fortaleciendo lo público, que no era ese el propósito, el propósito era poner por encima lo privado.

Les hablaba yo lo de las comunicaciones, el presidente no puede autorizar de que haya internet público para la población en general, tiene que ser el Ifetel, que es autónomo y resulta que el Ifetel es independiente del presidente y del pueblo, lo aclaro, no de los que tienen el negocio de las comunicaciones.

Pero eso mismo fue lo que hicieron en el sector energético, o sea, Pemex y la Comisión Federal no tienen facultades para actuar, dependen de los organismos que crearon, que son los que dan permis.

Y, además, ni siquiera les dan trato igualitario, porque los organismos algunos, por ejemplo, el de la competencia, les da trato preferencial a las empresas particulares, extranjeras, como Iberdrola. Modificaron la Constitución, las leyes y tienen jueces para defenderlos a ellos. Crearon un andamiaje paralelo para proteger a las empresas privadas, particulares y someter o desaparecer el sector público.

Entonces, estamos buscando recuperar lo público, ponerlo por delante, porque el interés personal, por legítimo que sea, no puede estar por encima del interés público.

INTERLOCUTORA: Pero, ¿le tocará en su gobierno ver todo esto?, porque el caso también de los salarios es lo mismo, ¿no?, presidente; o sea, la CNDH gana más que usted, por ejemplo.

No sé si sería congruente que en su mismo gobierno, quienes saben que ganan más que el presidente de la República, pues por pura congruencia, no sé si incluso legalmente se pueda, renunciar a ese excedente.

¿En su gobierno le tocará ver todos estos cambios que pretende? ¿El mismo rescate del Issste, lo que finalmente obstaculiza el buen desarrollo de la administración pública?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Me dices de los salarios?

INTERLOCUTORA: De los salarios. Por ejemplo, dijo que se iba a presentar una iniciativa o algo para que se haga ley, que se respete esto, la enmienda que se hizo de que nadie más de los servidores públicos que el presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y lo voy a hacer, nada más que es un proceso, imagínense, es un proceso de transformación, de cambio, entonces hay muchas resistencias, muchas, no sólo en el Poder Legislativo, que se pone en huelga y no quieren aprobar nada, no ayudan en nada, pero no sólo es en el Poder Legislativo, es Poder Judicial, es también el Ejecutivo.

Imagínense lo que fueron 36 años de imposición de una política en donde se privilegiaba lo particular, el interés personal, las empresas, los bancos, cambiar esa mentalidad. Se avanza arriba, pero abajo hay obstáculos y, si pueden, bloquean decisiones, nada más que yo soy muy perseverante y no me doy por vencido.

Está como los amparos ¿no?: ‘A ver vamos a ampararnos para que no se haga el aeropuerto Felipe Ángeles’. Pues lo vamos a hacer.

Que Claudio ¿no? invita a abogados, distinguidísimos ¿no?, finísimas personas como este abogado Cossío, que no voy a dejar de mencionar que cuando precisamente se presentó la resolución en la Corte para castigar a los responsables del incendio en la guardería ABC, él, como es conservador, propuesto por Fox y Calderón, votó en contra, es decir, de que no se castigara a los responsables.

Y se dan baños de pureza, son los que dicen: ‘La ley es la ley’ y queriéndonos parar.

Y con el Tren Maya lo mismo. Y ahí vamos, ya se les ganaron los amparos legalmente, porque tenemos la razón. No se amparó ni un solo propietario, fueron grupos financiados por estas organizaciones, incluso por el gobierno de Estados Unidos.

Que lo voy a seguir diciendo, porque, con todo respeto, en Estados Unidos apoyan a grupos supuestamente no gubernamentales, de la sociedad civil, pero no. Sin querer generalizar, hay quienes tienen un propósito político, como es el grupo de Claudio X. González, que recibe dinero del gobierno de Estados Unidos para oponerse a la transformación que nosotros estamos llevando a cabo.

Como es hoy es miércoles de ‘Quién es quién en las mentiras’, ayer vi, para que tengamos una idea de la mentalidad conservadora de estos personajes.

Me gustaría que expusieras un Face o Twitter de Claudio X. González, sobre el Estado de México, porque van a haber elecciones en el Estado de México. A lo mejor no se sabía y aquí aprovechamos para informarlo.

Entonces, es el estado más poblado del país, pero con mucho. Los conservadores están preocupados porque no llegan a un acuerdo. Y ya va a ser más difícil hacia adelante porque tienen muchos candidatos, hacia adelante. Para la Presidencia, la señora Lilly Téllez, Quadri, Chumel, sí, muchos, muchos…

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, desde luego Ricardo Anaya, o sea, muchos que están planteando.

Entonces, ¿cómo le van a hacer ahí?, o sea, no les va a resultar tan fácil. Pero ya en el Estado de México están, por lo que vi del tuiter de Claudio X González, están muy preocupados. Pero lo que me llamó la atención no es que estén desesperados buscando unirse, sino los términos, cómo se expresa, es uno donde habla de la plaza…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Es una cita de otro tuit.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es otro, sí. Miren cómo catalogan a una entidad federativa con todo su pueblo: ‘Ir separados —te gané, Elizabeth—ir separados en el Estado de México sería entregar la plaza’…

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, yo no digo. Pero, digo, Estado de México es un gran estado, una gran entidad federativa, de ahí surgieron otros estados, tiene el estado muchísima historia.

Además, no se esté pensando que sólo es la zona conurbada a la Ciudad de México, no, tiene zonas en donde hay muchísimos recursos naturales, de muchas culturas. Es un pueblo muy trabajador. Ahora si ustedes van a los límites del Estado de México con Michoacán, por ejemplo, van a ver cómo están las milpas. Gente que se dedica a producir mucho en el campo, pero también muchísima actividad empresarial. Es un gran estado. ¿Para decir que es una plaza? Pero bueno.

Es comentar que nosotros vamos limpiando, limpiando, limpiando. Y yo creo que la gente va a optar porque se continúe con la transformación.

De todas maneras, con los años que nos faltan se van a hacer muchas cosas. Yo creo que se va a hacer lo mismo, si no es que más, en lo que falta que en lo que ya hemos hecho porque estamos avanzando mucho.

Ayer tuve una reunión para resolver en definitiva lo del internet, para que haya señal en todo el país. Y me voy a apoyar, nos vamos a apoyar con los trabajadores electricistas, voy a hablar con ellos. Así como sus antepasados ayudaron a electrificar a todo el país… ¿Saben ustedes, que tienen energía eléctrica, por la Comisión Federal de Electricidad, 99.4 por ciento de la población? Creo que falta como un millón y se está buscando la forma, 99.4 por ciento de la población tiene servicio eléctrico.

Esto se hizo a partir de la nacionalización de la industria eléctrica, porque se puso como objetivo que no se quedaran los pueblos sin energía eléctrica. Bueno, algo parecido vamos a hacer ahora con los trabajadores.

INTERVENCIÓN: (inaudible) de Luz y Fuerza, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a incluir a los trabajadores actuales y, si se puede, también…

INTERVENCIÓN: Estaban pendientes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Si se puede, también. Pero me voy a reunir en seis regiones del país con los trabajadores, porque necesitamos utilizar la infraestructura, la fibra óptica, todas las líneas de transmisión para colocar los equipos, tener toda la red y luego lo que llaman la última milla.

Y se va a garantizar la telefonía celular, porque es increíble ni siquiera se puede hablar por teléfono, sólo en las ciudades, o sea, ni la telefonía móvil, mucho menos el internet.

Entonces, voy a hacer ese recorrido, me voy a reunir con todos. Ya tenemos el plan, tenemos los fondos, tenemos los recursos. Estamos pensando en una inversión de alrededor de 30 mil millones de pesos para montar toda la estructura y que se tenga el internet en todos lados.

Entonces, por eso digo que vamos a seguir avanzando, porque esto lo vamos a hacer de ahora, antier empezamos ya, ya se venía trabajando con una empresa llamada Altán, que le dieron concesiones en el gobierno pasado, les dieron crédito de la banca de ello, pero no pudieron.

Entonces, tuvimos nosotros que entrar, porque iba a ser un desastre. Ellos avanzaron en un 70 por ciento en la instalación de la red general, no la última milla, pero es un avance. Entonces, a partir de ahí vamos a ampliarla y una empresa de la Comisión Federal de Electricidad se va a hacer cargo de hacer toda la instalación que falta y la última milla.

Y vamos a utilizar los bancos del Bienestar para la entrega de las tarjetas, porque la empresa no va a tener fines lucro. Lo que queremos es que la gente de las comunidades más apartadas, sobre todo los estudiantes, puedan utilizar el internet. Es un servicio, como el de la luz y es una revolución el que puedan tener comunicación, acceso al internet, ahora no hay.

Entonces, no va a dejar de existir la empresa privada, las empresas privadas, pero tenemos que garantizar que los que no tiene acceso… Porque no les resulta rentable, lo que pasaba cuando se eléctrico el país.

¿Por qué tomó la decisión el presidente López Mateos de nacionalizar la industria eléctrica?

Porque el mismo Antonio Ortiz Mena, que era secretario de Hacienda, les dijo a los dueños de las plantas eléctricas: ‘Ustedes nunca van a ir a electrificar un pueblo apartado, porque no lo van a considerar como negocio.

Imagínense, si lo hiciera una empresa privada ¿quién paga los postes?, ¿quién paga la línea de transmisión?, ¿quién paga el cableado?, ¿quién paga los equipos?, ¿de dónde saca la gente para eso? Eso lo tiene que hacer el Estado. Entonces, por eso hemos tomado esa decisión.

Voy este fin de semana a Nuevo León y a La Laguna el próximo fin de semana vamos a estar en Baja California, en Sonora.

Y a finales del mes, el último fin de semana voy a hacer esta gira por todo el país para hablar con los trabajadores, porque ellos están organizados y son los que se suben a las torres y ¿saben? hay 300 mil torres en todo el país, ya hay una infraestructura, por eso hay que cuidar lo público.

En Nuevo León voy a lo del agua. Estamos llegando ya a un acuerdo importante para resolver el problema hacia el corto plazo buscando que no suceda lo mismo que la gente no padezca como ahora…

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sábado y domingo…

INTERVENCIÓN: ¿Todo el día?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, voy a visitar la presa El Cuchillo. Ya de ahí hay un acueducto, nada más que no es suficiente.

Hay agua suficiente ahí, hay que hacer otro acueducto, que esa es la obra que se va a llevar a cabo con la participación del gobierno del estado. Y va a apoyar el gobierno federal, va a ser una inversión también del gobierno federal y del gobierno del estado de manera conjunta.

Esto va a permitir tener hasta cinco mil litros por segundo adicional. Y lo queremos hacer lo más pronto posible, para que el año que viene ya no se padezca de falta de agua.

Pero al mismo tiempo vamos a tomar otras medidas, porque no se trata nada más de estar garantizando el agua y no cuidarla. Tenemos que utilizar el agua para las necesidades básicas, para el uso doméstico, para la gente,

En fin, voy a eso y nos vamos a reunir con las autoridades y vamos a invitar también a algunos empresarios y a representantes de la sociedad, para que nos acompañen.

Y es La Laguna y Nuevo León; luego, Sonora, Baja California y Sonora y luego esta gira y ya después, bueno, dentro de un mes, el otro fin de semana, es Tren Maya. Ya tenemos comprometido todo el tiempo.

INTERLOCUTOR: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Son seis lugares, vamos a procurar que yo me reúna con dos grupos diarios, dos viernes, dos sábados y dos domingos. A ver cómo le hago con los vuelos. Y si no puede movilizarme por los aviones de línea, pues a lo mejor sí lo hago como cuando voy a la supervisión del Tren Maya, que nos dan el servicio los de la Fuerza Aérea.

INTERLOCUTORA: Presidente, dos cosas:

Ahorita que hablaba de CFE, ¿cómo va a cuidar el gobierno que no haga, que ya no tenga contratos o no compre a minas que estén indebidamente o estén de manera ilegal o no estén funcionando correctamente?

Ayer, que se daban a conocer documentos de Sabinas, tiene contratos importantes, millonarios con CFE, pero finalmente son minas que no cumplen completamente con la ley. ¿Cómo va a cuidar esto?

Y la segunda, solamente aclarar en el caso de la Guardia Nacional, que pasaría al control de la Sedena, ¿cómo serían juzgados los soldados o los elementos de la Guardia Nacional?, ¿con la ley militar o con la ley civil?, ¿esto cómo se resolvería?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En el primero caso se está haciendo una investigación para ver la responsabilidad de los dueños de las concesiones mineras y todo lo que se derive, porque está reglamentado. Lo que pasa, que no se cumplieron con los procedimientos, lo que hay que ver es revisar cómo están aplicando la concesión, si estaba permitido hacer estos pozos para la extracción de carbón, si informaron y, lo que dices, a quién le venden el carbón, toda una investigación sobre esto.

Pero aquí sí que no es un asunto de ley, la verdad, que por lo general los problemas de México, yo creo que los problemas del mundo no tienen que ver con las leyes en algunos casos ¿no? Por ejemplo, en los periodos de saqueo, si para legalizar el robo se dan el lujo hasta de modificar el marco legal, como lo hicieron, cuando saquearon en el periodo neoliberal y aquí vimos cómo reformaron la Constitución para darle visos de legalidad al robo.

Pero las leyes se aprueban para beneficio de las personas, no para perjudicarlos, no hay ninguna ley que diga que hay actuar con desprecio a los demás, no hay ninguna ley que permita el racismo, la discriminación, no hay ninguna ley que diga que está permitido robar. El problema es que es no se cumple en lo esencial, en lo fundamental.

Entonces, eso es lo que se tiene que ver en el caso de la minería. Yo tenía mis dudas…

INTERLOCUTOR: Si se comprobara algo que no sería ético, ¿les pediría (inaudible)??

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues no, podría hacerse. Además, legalmente no puede hacerse.

Y yo tenía mis dudas sobre cuándo se había dado la concesión, porque mi instrucción… además, es público, fue uno de uno de mis compromisos, de que no íbamos a dar concesiones. Sólo se renovó una concesión, que me acuerdo bien, para ampliar terrenos y depositar desechos de la misma mina. Creo que Santa Rosalía, Baja California Sur.

Pero se hizo una consulta y ahí la gente votó porque se ampliara la concesión, pero con otros propósitos. Hubo una consulta y casi la mayoría del pueblo aprobó. Pero la instrucción es no otorgar concesiones.

INTERVENCIÓN: Pero, ¿contratos, presidente, con empresas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tampoco, o sea, con empresas ilegales no.

Entonces, vamos a revisar todo el caso.

Acerca de lo de la Guardia, como Elizabeth… Ahí sí me ganó. Miren, ¿por qué no ponen la galería de los intelectuales orgánicos y columnistas y opinadores del bloque conservador?, que no son nuestros enemigos, son nuestros adversarios. Y, además, es interesante el poder debatir.

Pero aquí veo a todos. Miren, Carlos Loret, dice: ‘Gobernar a decretazos’. Todos ellos, porque me acusan de autoritario, de dictador, de tirano, de todo.

Yo quisiera… O sea, ellos tienen todo su derecho a oponerse —ah, militarista también— tienen todo el derecho ¿no? de oponerse y se les va a respetar siempre su derecho, pero los considero muy deshonestos intelectualmente hablando, porque no han actuado igual en otros casos.

¿No consideran ustedes que nos deben todos ellos una explicación sobre el porqué guardan silencio acerca de la guerra, las masacres, la corrupción que imperaba en el periodo neoliberal? ¿Han hecho ellos un análisis, uno sobre lo grave de que en todo el sexenio de Calderón el secretario de Seguridad Pública estaba vinculado con la delincuencia organizada?

Y pueden no hacerlo y además son libres, pero no quieran engañar que son independientes, que representan a la llamada sociedad civil. No, todos ellos son voceros del bloque conservador, que dominó México durante décadas y que tenía como propósito saquear, robar y que causó mucho daño, mucho dolor a la mayoría de los mexicanos.

Entonces, esto, fíjense, esto es el… Fíjense, este señor es el cuñado de Calderón. Apenas se impone Calderón con un fraude y lo contrata El País, Grupo Prisa, como asesor y le empiezan a pagar una cantidad considerable de dinero, su asesor. Y aquí está.

Un hermano de él, ya que andamos en estos terrenos, para que vean sobre la deshonestidad y la falta de autoridad moral, un hermano de él, Hildebrando, fue el que llevó a cabo todo el conteo de los votos de manera electrónica en la elección presidencial del 2006 donde impusieron a su cuñado. Hildebrando era su empresa.

¿Qué creen que pasó después, igual que su hermano Juan?

Vendió las acciones de su empresa a otra empresa de Carlos Slim.

Entonces así no, así no es la cosa. Para ser opositor y lanzarse así, hay que tener autoridad moral, por eso aguantamos.

¿Qué me van a contestar? ¿Que no es cierto?

Y tienen todo el derecho de manifestarse, pero que no finjan de que son profesionales, que son objetivos, que son expertos, nada, pertenecen a un agrupamiento conservador, que se opone a la transformación que estamos llevando a cabo, eso es todo.

Y no hace falta que yo lo diga, pero claro que deben de continuar cuestionándonos y atacándonos y no hay ningún problema, nada más que nosotros también tenemos el derecho a la réplica. Y no es un asunto personal, ni con los Zavala ni con nadie, es que ojalá y comprendan que a mí me corresponde defender un proceso de cambio en favor del pueblo y que yo considero, siempre lo he pensado, de que lo peor, lo que ha dado al traste con todo México, ha sido la corrupción, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, de la violencia.

Entonces, ¿cómo va a ser honesto que participo como empresario…? Ya no hablemos de los contratos anteriores que recibió cuando estaba Fox el señor Hildebrando, nada más pensemos que fue contratado por el INE siendo el cuñado de uno de los candidatos para llevar la contabilidad electrónica de los votos y ellos administraron el fraude, bueno, pasa eso, es como… Trabajaba con Hildebrando el que después lo nombra Calderón embajador en Estados Unidos, Sarukhán, que trabajaba con Hildebrando lo nombran después embajador en Estados Unidos.

Bueno, antes, en un debate como candidato yo lo denuncio a Hildebrando y me acusa de que lo estaba yo difamando y presenta una denuncia y claro que compruebo.

¿Saben qué hizo?

Retiró la denuncia. Pero luego ya se instalan, llega Calderón a la Presidencia ‘haiga sido como haiga sido’ y creo que al año, a los dos años vende Hildebrando las acciones de su empresa a una empresa de Carlos Slim en 150 millones o algo así.

¿Qué, era una empresa tan profesional, eficaz, de tecnología de punta?

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé. Yo nada más… Ya también ustedes tienen que hacer su trabajo, o sea, no puedo yo tanto, a ver este quién es.

INTERVENCIÓN: Arturo Sarukhán como embajador en Washington presentando lo de Hildebrando.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver.

(INICIA VIDEO)

PREGUNTA: ¿Es cierto que el cuñado del señor Calderón tiene una empresa, Hildebrando, que estuvo involucrada en crear software para el conteo de votos?

ARTURO SARUKHÁN: Es cierto que Hildebrando fue contratado por el IFE como parte del proceso hace varios años, sí.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Qué bueno que le pusieron subtítulos porque si no, no hubiese yo entendido nada.

Ya fue mucho hoy, ya fue mucho. Hubo bastante información. Quedaron ustedes dos. Faltan 20 para las 9:00.

A ver, vamos con ustedes dos y ya.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.

Beatriz Contreras Castillo, de revista Polemón.

En el tenor de lo que ya decía, según distintas variables y la propia encuesta de ingresos y gasto de los hogares del Inegi, hay una disminución de la desigualdad en México, esto a pesar de los efectos de la pandemia, que sabemos que fueron mundiales.

Preguntarle si se siente orgulloso de esto o si considera que falta algo. Y si los programas sociales han estado incidiendo en la disminución de la desigualdad.

También, en este mismo sentido, preguntarle, bueno, más bien si tuviera algunas palabras para dedicarle a todas las personas que creyeron en su lucha y que estaban en el movimiento, pero que ya no les tocó ver todo esto, como fue el caso de Jaime Avilés, nuestro director fundador, quien hace dos días fue el aniversario de cinco años de su muerte.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues no conozco sobre estos datos, pero sí considero que, aún sin crecimiento económico, por todo lo que hemos enfrentado, ha habido sin duda en este tiempo, que no llega a cuatro años, una mejor distribución de la riqueza en México, una mejor distribución del ingreso.

Esto ayuda a que se aminore la desigualad, que es todavía monstruosa en nuestro país, porque millones de mexicanos tienen muy poco y pocos tienen mucho y es una desigualdad histórica.

Fíjense antes de la Independencia en México nos visitó el Barón de Humboldt y ya advertía que México era de los países con más desigualdad en el mundo. Creo que estuvo a finales del XVIII. A ver, ¿por qué no en el libro de La economía moral? Hay una cita de Humboldt, creo que fue como 15 años antes del Grito de Independencia de Hidalgo.

Y la revolución de Independencia inicia como un movimiento a favor de la igualdad en contra de la esclavitud, por eso trataron a Hidalgo tan mal, no lo voy a dejar de decir. Pero no sólo lo fusilan, sino le cortan la cabeza y la exhiben 10 años la cabeza en la plaza principal en Guanajuato como escarmiento, porque se atrevió a confrontar a la oligarquía de entonces, incluso les llegó a decir que el único dios que tenían era el dinero. Hidalgo genial, ilustrado, humano.

Imagínense, un dirigente que triunfa en El Cerro de Las Cruces y ya tiene la Ciudad de México para tomarla y que piensa que si tomaba la Ciudad de México iban a haber miles de muertos y prefieren retirarse, porque era profundamente humano. Y ahí militarmente pues pierde el Ejército Independentista. Esos momentos decisivos, pero eso era Hidalgo.

Antes, aquí está. Sí, es un problema endémico. Cuando visitó estas tierras el Barón de Humboldt, en 1804, sostuvo que ‘era el país —esta es una cita— de la desigualdad’, así denominó a México.

‘Acaso en ninguna parte la haya —la desigualdad—más espantosa en la distribución de fortunas, civilización, desigualdad en el cultivo de la tierra y desigualdad en la población’

Entonces, esto que viene de lejos…. A ver, ahí mismo, está en ese libro, una gráfica del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que es de esos organismos… Lo que pasó con Salinas. Creo que por ahí está. Porque no es gobernar y crecer, es gobernar, crecer y distribuir.

Miren, Salinas, la OCDE es la fuente, este es un dato que utiliza en un trabajo Esquivel, un buen trabajo sobre la desigualdad en México, que es ahora vice…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Vicegobernador del Banco de México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vicegobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, pero es la OCDE y el Banco Mundial, este es 84, miren cómo va subiendo, son dos mediciones, pero coinciden.

¿En dónde suben más? ¿Dónde empieza?

Aquí entra Salinas y aquí termina, porque aquí fue donde se concentró más la riqueza —para los jóvenes— cuando entra Salinas, aquí en la revista Forbes. Eso lo pueden constatar en donde se publica la lista de los hombres más ricos del mundo. Sólo aparecía una familia de México, los Garza Sada, porque para aparecer en esa lista se tiene que tener un capital de más de mil millones de dólares; la familia Garza Sada en ese entonces, alrededor de dos mil, dos mil 500 millones de dólares, pero era la única aquí, es la primera lista de la revista Forbes.

Ya en la lista del 94 de Forbes por esto que estamos viendo, porque ya habían entregado los bancos, las empresas, todo, ya aparecían 24 multimillonarios mexicanos y ya no eran dos mil, ya no era una familia con dos mil 500 millones de dólares, eran 24 con 48 mil millones de dólares.

Aquí, de acuerdo a esa lista, México ocupaba el cuarto lugar en el mundo en multimillonarios, nada más nos ganaba Estados Unidos, Alemania y Japón. Por eso, pues no con ánimo de ofender, sino con mucho respeto, he llegado a decir y sostengo, que Salinas es el padre de la desigualdad moderna.

¿Se acuerdan lo que decía 200 años antes Morelos, que se modere la indigencia y la opulencia? Pues este ha sido el problema.

Entonces, ahora esto demuestra que crecimiento no es sinónimo de igualdad o de bienestar, o no es lo mismo crecimiento que desarrollo. Crecimiento es que haya riqueza, pero no significa necesariamente que se distribuya.

Entonces, en el tiempo que nosotros llevamos, aunque no hemos tenido crecimiento, no ha habido, por la pandemia, por la crisis ahora precipitada por la guerra de Ucrania, sí hemos tenido una mejor distribución del ingreso, de la riqueza y eso es lo que está apareciendo en los nuevos datos, o sea, menos desigualdad, ojalá y todos los celebremos, porque no debemos de apostar a un país desigual con un grupo que lo tiene todo, que vive colmado de atenciones, de privilegios, con extravagancias, mientras otros seres humanos carecen hasta lo más indispensable ¿no?

Entonces, sí es importante lo que planteas.

Y así pensaba Jaime Avilés, que lo recordamos con mucho cariño, porque Jaime era un periodista muy bueno, se fue formando desde joven en la prensa independiente de entonces. Después del golpe a Excélsior surgió UnomásUno, ahí estuvo Jaime; y se creó La Jornada y pasó a La Jornada.

Fuimos muy amigos entrañables, una persona que no le importaba lo material, que era puro corazón, pero además muy inteligente y, como escritor, de primera, una prosa que no se lee o no hay o son pocos los que escriben como él, como escribía él. Si hay buenos, pero él era de lo mejor. Y tiene incluso novelas y es un homenaje a él. Un gran periodista, un gran, gran periodista; además, un hombre con convicciones, con principios, pobre, nada, que ver con los periodistas estos famosos que viven en grandes residencias y que tienen departamentos en el extranjero y… no, no, no, Jaime era otra cosa completamente distinta.

Ya nos quedamos entonces para mañana.

A ver.

PREGUNTA: Muchas gracias, presidente.

Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Healy: El imparcial, de Sonora; El Imparcial, de Sonora; La Crónica, de Mexicali; Frontera, de Tijuana.

Nada más, presidente, lo que acaba de decir, si nos pudiera adelantar lo de la agenda de la gira de Sonora y comentó que va a ser Baja California.

Entonces, si van a ser los dos estados en un mismo fin de semana y cómo va a ser esta agenda. Si nos pudiera ya comentar sobre esto.

Y también algo muy rápido, sobre el programa de regularización de autos chocolate, ¿recuerda que le pregunté cuál era la opinión sobre el programa?, si era lo que esperaban.

Ya que ahora en septiembre ya concluye el plazo, si tiene la fecha de septiembre en que concluye.

¿Y qué va a pasar con los autos que no se hayan logrado legalizar? No sé si nos pudiera comentar de esto.

Seria todo, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, sí voy a estar de este fin de semana al que viene, incluso vamos a llevar a cabo la reunión de seguridad en Tijuana el viernes y ahí vamos a supervisar obras que se están haciendo en la frontera, proyectos que tenemos en Tijuana.

Y luego vamos, ese mismo día, a la frontera de Sonora, a Nogales, también para ver los proyectos de aduana.

Vamos a estar en Hermosillo, ahí no hay actividad, vamos nada más a descansar, el día siguiente, sábado.

Vamos al puerto de Guaymas a ver todas las obras a cargo de la Secretaría de Marina, incluido el camino nuevo o la ampliación del camino para hacer menos tiempo de Chihuahua a Guaymas, el proyecto que tenemos.

De ahí nos vamos con los pueblos yaquis.

INTERVENCIÓN: ¿El mismo sábado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El mismo sábado en la tarde. O sea, estamos en Guaymas y luego Vícam, o uno de los pueblos, todavía no.

Y ahí vamos a evaluar el plan de justicia yaqui y nos quedamos en Obregón para ir al día siguiente a tener una reunión con presidentes municipales de la zona de la sierra de Sonora y de Chihuahua, quedamos de entregarles unos apoyos.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, puede ser que sea en el Rosario. ¿Cómo se llama? Rosario, sí y ya de ahí nos regresamos a Obregón.

No sé si Rosario o Quiriego, pero uno de esos municipios.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Quiriego, sí, donde se dice que nació María Félix, aunque formalmente es un pleito ahí, se dice que nació en Álamo, pero hay quienes sostienen que fue en Quiriego.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya no me meto yo en eso, no me meto en eso. Que nació en Sonora, eso sí, sin duda.

INTERLOCUTORA: El viernes entonces Tijuana.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El viernes en Tijuana, en la mañana, o sea, que nos vamos desde el jueves en la tarde a Tijuana.

INTERLOCUTORA: Y nada más los de los autos chocolate, ¿cuándo dan el informe?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, bueno, ya estábamos a punto de hacer las transferencias.

Muchos gobernadores lo que nos están pidiendo es que quieren cotejar datos, ahora sí que ellos tienen otros datos sobre los ingresos, quieren cotejar y además quieren que se acumule un poco más para que les alcance para más acciones.

Y acerca del término, nada más convocar a la gente que no espere los últimos días, que no sea como siempre de que esperamos cuando ya se va terminando el plazo, que ya lo hagan desde ahora. Y no puedo comentar otra cosa, más que eso.

INTERLOCUTORA: ¿Funcionó como se esperaba, el programa?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ha funcionado muy bien y ayuda. No sólo es regularizar, ayudar a la gente a que esté tranquila, que no los estén extorsionando, los recursos para componer las calles, si no la seguridad, el que se sepa de quienes son los carros, porque se utilizan en un porcentaje considerable carros irregulares para cometer delitos.

Entonces, todo esto ayuda mucho, fue un buen programa, es un buen programa.

INTERVENCIÓN: ¿Qué va a para con los queden (inaudible) presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a esperar porque yo estoy seguro que se va a incrementar el número, porque suele pasar así, se deja hasta el final.

Muy bien, muchas gracias.

Mañana.

+++++

Seguir leyendo