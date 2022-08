Un muerto y seis heridos fue el saldo de una emboscada contra de integrantes del MULT en Oaxaca

(Foto: Twitter)

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui denunciaron un ataque armado que dejó un saldo de una persona asesinada y seis más heridas por impactos de arma de fuego.

De acuerdo con los testimonios, la emboscada ocurrió la mañana del 08 de agosto, mientras seis miembros de la agrupación y originarios de Tierra Blanca Copala, se trasladaban en una camioneta rumbo a San Chicahuaxtla, Putla, en el estado de Oaxaca.

Mariano Cruz García, de 38 años de edad, murió al instante tras recibir los impactos de bala, mientras que sus compañeras Isidra Martínez Cruz, Carolina Santiago, Guadalupe de Jesús, Ana Cristina Martínez Martínez, Victoriana Martínez Guzmán y Gertrudis Cruz se encuentran en el hospital y su estado de salud es grave.

(foto: @A_Encinas_R)

A través de un comunicado detallaron que en la curva antes de llegar a Concepción Carrizal, el grupo fue emboscado. En el documento emitido responsabilizaron a Macario García Merino, quien ha sido señalado como el líder del grupo paramilitar Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI).

“Exigimos cárcel inmediata para los autores intelectuales de los hechos violentos y de la delincuencia organizada”, recalcó el MULT en su comunicado.

Además, en declaraciones a medios, integrantes aseguraron que ni las autoridades estatales ni las federales no han realizado su trabajo, particularmente en la situación de seguridad ya que como expresaron no han visto que la Guardia Nacional o la policía local “realicen su trabajo” puesto que no es la primera vez que se presenta un hecho de esta índole.

“Si no hay una respuesta concreta a la demanda de justicia, nosotros vamos a organizar una caravana en la Ciudad de México”, atajaron.

(Foto: Twitter)

Los conflictos entre MULT y MULTI

En mayo de este año, representantes de las organizaciones MULT y MULTI establecieron un pacto de no agresión y retorno pacífico al estado de Oaxaca tras dos días de negociaciones en las instalaciones de la Secretaría de Gobierno (Segob).

Tras varias horas de negociaciones, se firmaron los acuerdos para poder asegurar el retorno de la comunidad Triqui a la región de Tierra Blanca Copala, quienes fueron desplazados por los conflictos entre las organizaciones, así como otros grupos paramilitares.

Sin embargo, pese a ello, la situación de tensión no ha terminado, puesto que en la región Triqui continuan los enfrentamientos.

Esto se ve reflejado en los ataques reportados, el pasado 3 de agosto, el MULT denunció agresiones con arma de fuego en la comunidad de Tierra Blanca y en el paraje Las Tres Cruces.

Previo a ello, el 13 de julio fue asesinada en su domicilio, Hermelinda Velásquez Rivera, integrante de MULT y originaria de la comunidad de Río Metates en la zona triqui.

Y es que la situación de violencia ha escalado en los últimos 12 años, tras la muerte del dirigente Heriberto Pazos, de tal manera que más de 500 personas han sido desplazadas ante la inseguridad desatada por lucha del territorio triqui.





