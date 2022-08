Quién era el ex novio de Olivia Newton-John que habría fingido su muerte y reapareció 11 años después en México

Olivia Newton-John sostuvo una relación con el fotógrafo Patrick McDermott durante nueve años, hasta que él desapareció en circunstancias misteriosas.

En marzo de 2016, Olivia Newton-John se enteró de una noticia que, además de inesperada, le resultó devastadora: su ex novio, Patrick McDermott no había muerto, sino que estuvo escondido durante 11 años.

Patrick McDermott, fotógrafo de profesión, sostuvo una relación con la aclamada actriz y cantante durante nueve años. En julio de 2005 se enlistó para una excursión pesquera por la costa de California de la cual no regresó.

Luego de tres años de búsqueda por aire, tierra y mar, las autoridades estadounidenses concluyeron que el fotógrafo se habría caído del bote en el que viajaba. Decretaron su muerte de manera oficial en 2008. No se tuvo ninguna otra noticia de él... Hasta 11 años después.

El misterio de la desaparición y supuesto fallecimiento de McDermott conmocionó, evidentemente, a Olivia Newton-John, pero también despertó un implacable interés e intriga entre la sociedad del país del norte, así como entre los medios de comunicación.

La actriz y cantante australiana Olivia Newton-John, estrella del taquillero film musical "Grease", murió el lunes a los 73 años tras una batalla de tres décadas contra el cáncer.

Patrick McDermott se habría escondido en Sayulita, Nayarit

De acuerdo con información de diversos medios internacionales, en 2009 la cadena de televisión estadounidense NBC contrató a un detective privado para que investigara el caso y, de ser posible, refutara las versiones oficiales sobre el deceso del fotógrafo.

Philiph Klein es el nombre de quien, en 2016, develó el misterio sobre la desaparición de la ex pareja de Olivia Newton-John. Para ello, creó una página web dedicada a la búsqueda de McDermott con el objetivo de, según sus declaraciones, seguir la pista de las personas que ingresaran al sitio a través de las direcciones IP.

Con ese método, descubrió que una persona entraba constantemente a la página desde México, específicamente desde la localidad de Sayulita, en Nayarit.

De acuerdo con dichos del mismo detective, así como reportes consultados por Associated Press, el ex novio de la actriz se habría hecho pasar por muerto para evadir sus deudas que ascendían hasta los 30 mil dólares, entre otras cosas, por no pagarle a su ex esposa por la manutención del hijo que tenía con ella. Además, según las indagaciones de Klein, la falsa muerte del fotógrafo habría provocado que su hijo cobrara un seguro de vida.

La gente le dio un último adiós a la actriz y cantante al visitar su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

En 2016, Philipp Klein encabezó una búsqueda en Sayulita y, después de entablar diversas conversaciones con habitantes de la zona, obtuvo información de que había vivido de manera alternada tanto en Sayulita como en el pueblo de San Pancho.

Posteriormente, la agencia de investigación Coleman-Rayner, a la que pertenecía Klein, dio a conocer una fotografía en la que aparece un hombre que comparte la gran mayoría de las características del fotógrafo desaparecido.

La imagen fue encontrada por la agencia en un tablón de anuncios de la playa El Palmar del Camarón. Luego, la revista australiana New Idea publicó la imagen en su portada y uno de los ejemplares llegó hasta las manos de Olivia Newton-John.

El descubrimiento fue devastador

Enterarse de que Patrick McDermott no había fallecido, sino que prefirió fingir su muerte y desaparecer sin dejar noticia alguna generó un gran impacto en la familia de la actriz que interpretó el icónico personaje de Sandy en la clásica película Grease.

El descubrimiento causó un gran impacto en la familia de la actriz. Foto: REUTERS/Richard Chung/File Photo

Chloe Rose Lattanzi, hija de Olivia Newton-John, declaró a la revista New Idea que su madre “no podría creer que estuviera vivo después de tanto tiempo”. Además, afirmó que su desaparición y aparente muerte fue “realmente devastador. Ha sido difícil para nosotros. Es duro, nosotros perdimos a alguien”.

La estrella de cine había iniciado su relación con McDermott luego de una dura ruptura con Matt Latranzi, el padre de su hija. Luego de la declaración del fallecimiento del fotógrafo, Olivia Newton-John contrajo matrimonio con John Easterling en 2008.

Fue el empresario quien, este lunes 8 de agosto, dio a conocer el deceso de la artista.

“Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”, escribió Easterling en las redes sociales.

