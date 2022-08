“A la fuerza y a la mala”: Roberto Madrazo criticó el acuerdo de AMLO sobre la Guardia Nacional

El ex gobernador de Tabasco arremetió contra AMLO (Fotos: Facebook/PMNoticiasMx/CUARTOSCURO)

Tras el anuncio del presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre el acuerdo para que la Guardia Nacional (GN) pase al cien por ciento al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), las críticas en contra del mandatario federal no se hicieron esperar.

En ese sentido, el político priista Roberto Madrazo Pintado se sumó a la ola de comentarios, principalmente de personajes de la oposición política en México, que acusaron al jefe del Estado mexicano de querer “militarizar” al país.

“A la fuerza y a la mala, López Obrador quiere #militarizar la seguridad pública… a pesar de que tenga que pasar por encima de la #Constitución… Esta vez López Obrador ha mostrado su verdadera cara, ahora le toca a la Suprema Corte @SCJN mostrar la suya…”

Así, el excandidato presidencial reprochó a López Obrador querer modificar la ley por medio de decretos, con lo que se saltaría al legislativo y a la misma Constitución. También, aprovechó para arremeter contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al cuestionar si aquel órgano autónomo podrá declarar la inconstitucionalidad del acuerdo presidencial.

López Obrador planea que la Guardia Nacional pase por completo a la Sedena (Ilustración: Infobae México)

Asimismo, el también ex gobernador de Tabasco acusó que si la Guardia Nacional pasa a formar parte de la Sedena, el presupuesto de ésta aumentaría al doble, lo que se traduciría en más poder para las Fuerzas Armadas y más poder para AMLO.

“Si la #GuardiaNacional pasa al Ejercito, el presupuesto del ejército prácticamente se duplicará. Más poder para el #Ejercito… más poder para López Obrador… y menos poder para la sociedad. Tengan cuidado los fanáticos del Presidente”.

Por otra parte, no ha sido el único en poner en jaque la postura que tomará la Suprema Corte, presidida por el ministro Arturo Zaldívar. El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN) y ex gobernador de Querétaro, Ignacio Loyolo, urgió a la SCJN definir una posición con respecto al caso: “Anticonstitucional lo que el presidente quiere hacer al brincarse al Poder Legislativo, militarizando la Guardia Nacional a través de otro decretazo”.

A la fuerza y a la mala, López Obrador quiere #militarizar la seguridad pública… a pesar de que tenga que pasar por encima de la #Constitución…



Esta vez López Obrador ha mostrado su verdadera cara, ahora le toca a la Suprema Corte @SCJN mostrar la suya… — Roberto Madrazo (@RobertoMadrazo_) August 9, 2022

Por su lado, el senador panista Damián Zepeda hizo lo propio al señalar que la decisión de AMLO se dio porque no tiene los votos suficientes para reformar, por lo que se impugnará la decisión e irá a parar a la SCJN.

En tanto, la ex senadora por Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, cuestionó el papel de Arturo Zaldívar al frente del órgano judicial. “La SCJN tiene pendiente resolver la impugnación al Acuerdo Militarista de López Obrador con criterios que la CIDH (Comisión Internacional de Derechos Humanos) ha fijado para la presencia de las FFAA (Fuerzas Armadas) en tareas de seguridad. ¿Arturo Zaldívar, cuándo resolverá el pleno dicho acuerdo para poner alto a decretazos del presidente?

Sin embargo, el titular del Ejecutivo Federal declaró durante la conferencia matutina de este 9 de agosto que pese a que la Guardia Nacional pase a la Sedena, mantendrá su carácter civil. Ante los cuestionamientos de la prensa, el mandatario aseguró que “tiene la obligación moral” de defender a la GN.

AMLO declaró que no viola la Constitución con sus decretos (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

Además, declaró que el gobernar por medio de acuerdos y decretos no es autoritario, pues no es violatorio a la Constitución, aseveró. “Si no violo la Constitución no hay ningún problema, pero tengo que utilizar los márgenes legales que tenemos para avanzar”.

SEGUIR LEYENDO: