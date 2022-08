“Dios nos agarre confesados”: Vicente Fox criticó “decretazo” de AMLO sobre integración de GN a Sedena

Vicente Fox criticó decreto de AMLO (Fotos: CUARTOSCURO)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer durante la conferencia matutina de este lunes 8 de julio que la Guardia Nacional pasará por completo al control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por medio de un acuerdo presidencial.

El anuncio fue severamente criticado por periodistas, activistas y políticos de la oposición debido a que una de las promesas de campaña de López Obrador -previo a su arribo a Palacio Nacional en 2018- fue sacar al ejército de las calles.

En ese canon, el expresidente mexicano Vicente Fox Quezada arremetió contra el actual titular del Ejecutivo Federal a través de su cuenta de Twitter en la que constantemente decanta críticas y opiniones negativas sobre la actual administración. Así, con el lenguaje que caracteriza al ex gobernador de Guanajuato, declaró que AMLO es un dictador que está militarizando al país para poder sostenerse.

“Ayyy nanita… Dios nos agarre confesados!! ES UN DICTADOR MILITARIZANDO EL PAÍS PARA SOSTENERSE. No importa cómo pero se pasa la CONSTITUCIÓN por debajo del arco…”

AMLO anunció que la Guardia Nacional pasará a formar parte de la Sedena (REUTERS/Edgard Garrido)

Y es que quien fungió como presidente de México del año 2000 a 2006 se ha posicionado como uno de los principales opositores políticos a Andrés Manuel López Obrador, a quien ha lanzado todo tipo de críticas y ha cuestionado múltiples acciones y decisiones; recientemente aseveró que AMLO no sabe ser estatistas ni presidente: “...no sabes qué es eso de ser estadista… eso de ser presidente o eso de ser ser humano”.

Sin embargo, no fue el único que criticó el anuncio. El senador Emilio Álvarez-Icaza se lanzó contra la medida y aseguró que el titular del Ejecutivo no está sobre la carta magna: “Ni violando la ley puede pasar la @GN_MEXICO_ a la @SEDENAmx. La #GN fue creada por una Reforma Constitucional. Y ello no lo puede violentar un acuerdo administrativo suyo. Como titular del Ejecutivo no está por encima de la Constitución”.

Por su parte, el panista Fernando Belauzarán cuestionó al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) si ahora sí iba a defender la ley: “Oiga, ministro Arturo Zaldívar, ¿Ahora sí va a defender la Constitución del decreto militarista de la Guardia Nacional o va a esperar que sea otra vez la Barra de Abogados de Nuevo York la que lo haga?”.

En tanto, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, redactó que AMLO no puede manejar el país a “decretazos”: “El presidente cree que con decretazos puede manejar este país, olvida que la GN tiene un carácter constitucional de origen civil, y así se quedará puesto que #VaXMéxico no dará un solo voto para lo contrario”.

También, por parte de Movimiento Ciudadano se sumaron a las críticas, como lo hizo el coordinador de la bancada naranja en el Senado, Clemente Castañeda: “Lo que anunció el presidente es una amenaza al orden constitucional, y de eso a un autogolpe de Estado hay solo un paso. El jefe del Estado mexicano pretende pasar por encima del Poder Legislativo para entregar la Guardia Nacional a la Sedena”.

Dentro de la Constitución, la Guardia Nacional es de carácter civil (Foto: Twitter/JesusRCuevas)

Por su parte, López Obrador informó que remitirá al legislativo una iniciativa de reforma para que la Guardia Nacional pase por completo al control de la Sedena, y si no pasa, advirtió que preparará un decreto presidencial.

“Tengo que utilizar los márgenes legales que tenemos para avanzar porque tengo problemas que resolver, tengo que entregar buenas cuentas al pueblo, y tengo un bloque opositor que no ayuda en nada”, indicó.

