“Es la peor propuesta que he escuchado”: José Woldenberg arremetió contra la Reforma Electoral de AMLO

José Woldenberg se posicionó contra la propuesta de reforma electoral de AMLO (Fotos: CUARTOSCURO)

En el marco de los Foros de Parlamento Abierto para la discusión de la Reforma Electoral propuesta por el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el ex consejero presidente del que fue el Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, declaró que se trata de la peor propuesta que ha escuchado.

Durante el foro 8 que tuvo lugar este lunes 8 de agosto, Woldenberg declaró que la actual propuesta de reforma electoral es la peor idea que ha escuchado en los últimos 30 o 40 años, por lo que -aseveró- prefiere que las cosas mejor se queden como están.

Fue en su intervención dentro del foro, moderado por Javier Solórzano, que el académico de 69 años declaró: ¿Qué es lo que nos propone ahora la iniciativa del presidente? Remar contra esa corriente, y su propuesta es -perdón que lo diga así, pero estoy convencido- la peor que he escuchado en 30, 40 años”.

José Woldenberg durante el Foro de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral (Foto: Captura de pantalla/Cámara de Diputados)

Y es el que político consideró que la iniciativa de reforma le resta autonomía a la autoridad electoral y podría desequilibrar la democracia mexicana.

“Ahora se supone que el presidente de la república va a proponer a 20 consejeros, la Cámara de Diputados 10, la Cámara de Senadores 10 y la Suprema Corte de Justicia (SCJN) otros 20. Y vamos a ir a una elección general para elegir siete, ¿Qué quiere decir eso? que esas personas que quieren ganar van a tener que llegar a algún acuerdo con los partidos políticos, por una simple y sencilla razón: que son los únicos que tienen presencia a lo largo y ancho del territorio nacional”.

Así, Woldenberg Karakowsky aseveró que con esta idea los partidos políticos y los poderes fácticos podrían tener injerencia e influir sobre los procesos electorales, al proponer a los consejeros por medio de acuerdos externos.

AMLO planea desaparecer al INE (Foto: Infobae)

“Pongámonos en el extremo: supongamos que los que ganan son los siete planteados por el presidente de la república, ¿Qué autonomía? ¿Cómo lo van a ver el resto de los partidos? ¿Qué van a decir los ciudadanos, la prensa, los académicos? Vamos a volver a un órgano electoral totalmente partidizado, es decir, si el asunto va por ahí, yo lo que prefiero es que se mantenga tal y como está ahora, porque como está ahora ha funcionado”.

Por su parte, el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) defendió la autonomía que podría perder el actual Instituto Nacional Electoral (INE): “Las personas se pueden preguntar por qué la autonomía es necesaria, y quienes estamos en esta mesa podríamos afirmar lo siguiente: es necesaria para que los órganos electorales no dependan ni de los poderes constitucionales, ni de los partidos políticos, ni de los poderes fácticos”.

Además, aseguró que el árbitro electoral debe estar por encima de los demás poderes “por una razón evidente: todos y cada uno de ellos tienen intereses particulares, y en el caso de los partidos políticos son maquinarias muy poderosas, tienen recursos humanos, financieros, materiales, están implantados en todo el país”.

La ley electoral en México podrá ser reformada (REUTERS/José Luis González)

Sin embargo, consideró que los partidos aún así son necesarios para la vida política del país. “No hay democracia sin partidos políticos, pero esos partidos políticos requieren de una institución que les dé garantías a todos, no a uno, no a una parte, y se ha demostrado a lo largo del tiempo que la suma de las parcialidades no arroja parcialidad”.

También, recordó que en la historia electoral de México, se fueron desplazando a representantes de poderes públicos así como de los partidos para dejar únicamente a las personas consideradas como independientes. “La fórmula de su designación se puede afinar, pero la de ahora ha dado buenos resultados”, reviró.

