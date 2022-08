Transfobia UANL: Loren Daniel denunció su despido injustificado y cuatro años después ganó con un fallo histórico

Una junta de Concialiación y Arbitraje local de NL concluyó que la UANL sí discriminó a Loren Daniel (Foto: ElClosetLGTB)

Loren Daniel Johannes Ibarra ha hecho historia en Nuevo León, tanto en derechos laborales como en la erradicación de la discriminación y la transfobia. La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) lo despidió injustificadamente hace cuatro años, luego de que él hiciera su transición de género. Desde entonces encabezó decenas de manifestaciones, abrió más de 20 procesos judiales y se plantó más de 150 días afuera de la Rectoría. Y por fin obtuvo justicia: una junta de Cociliación y Arbitraje local concluyó, en un fallo prácticamente sin precedentes, que sí fue víctima de discriminación laboral. Así, Loren ganó el juicio laboral contra la esa casa de estudios .

Loren Daniel (36 años, Monterrey) cursó en la UANL su licenciatura, maestría y doctorado en psicología. Actualmente es psicólogo y defensor de derechos humanos. Ahí mismo fue contratado como personal administrativo y docente, mientras continuaba con su preparación profesional. Después de tres años llevó a cabo su proceso de transición de género. En febrero de 2017 notificó a la institución sobre el cambio, ya establecido en su papelería oficial, a fin de que se actualizaran sus datos personales en calidad de empleado.

“Yo lo único que pedía era que en mis cheques saliera mi nuevo nombre para no tener que endosar mis propios cheques y cada quincena ir al banco a explicar que era una persona trans”, contaba hace algunos meses a Infobae. Pero transcurrió todo el 2017 y la petición de Loren simplemente no fue atendida. Entonces empezó a hacer presión, para hacer valer sus garantías, mediante cartas en las que dejaba testigo de que su petición correspondía a sus propios derechos humanos.

Entrevista con Loren Daniel, víctima de transfobia en la UANL (Video: Alicia Mireles)

“El director (Álvaro Antonio Ascary Aguillón Ramírez) me citó en su oficina el 7 de agosto de 2017 para decirme que me iba a quitar mis grupos de docencia porque tenía muchas actividades”. En específico, la excusa fue su tesis de doctorado. A Loren simplemente no le hacía sentido el argumento porque, al igual que muchos de sus excompañeros, él desempeñaba todas esas responsabilidades desde hacía tres años. “Yo sabía que no se trataba de eso”. Con el retiro de sus horas de docencia, él perdió sus seguro médico y su sueldo se redujo a la mitad.

Meses después, con la tesis ya acabada, volvió con el director para que le regresaran sus clases. “No cumples el perfil para ser docente”, le contestó. Entonces el docente presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL). Pero lejos de protegerlo, la institución avisó a las autoridades de dicha facultad que estaban siendo investigados. “Ese mismo día me despidieron”, recordaba Loren.

Y por si fuera poco, en la CEDHNL le “recomendaron” que buscara un abogado puesto que para ellos, se trataba de un tema laboral y esa no era su competencia. Además le hicieron conciliar con su figura agresora, parte que se comprometió a cosas que no cumplieron y dieron carpetazo a la causa de Loren.

Extracto del fallo que estableció que la UANL sí discriminó a Loren Daniel (Cortesía)

Cabe señalar que la propia UANL cuenta con una Unidad para la Igualdad de Género (UniiIGénero). Su enfoque, se supone, es tratar problemas relacionados (como su nombre lo dice) con el género. Pero a Loren le dijeron que no trataban la transfobia, solo el acoso y hostigamiento. Eso sí, cuando recibieon la queja en contra del director de la facultad, pusieron a este sobre aviso. Y años después, al finalmente emitir una recomendación, dijo que en el caso de Loren no había asuntos de discriminación por género.

Durante estos cuatro años Loren ha vivido un auténtico calvario protagonizado por la revictimización y el caso omiso por parte de las autoridades, así como el propio desgaste emocional y físico que todo le ha conllevado.

Pero su caso empezó a ver la luz al final del túnel este fin de semana cuando, en un hecho casi que inédito, la Junta Especial Número 7 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nuevo León estableció que sí hubo discriminación en su contra por parte de la UANL , concluyendo que la institución debe resarcir los daños que resultaaron en contra de él y reintegrarlo a su puesto de trabajo.

Si bien este fallo por parte de una autoridad representa para el caso un paso clave, aún le queda camino para llegar a solucionarse de manera definitva.

Extracto del fallo que estableció que la UANL sí discriminó a Loren Daniel (Cortesía)

María Romero, la abogada litigante y activista LGTB en Nuevo León, quien lleva la parte legal del caso de Loren, explicó a Infobae que la UANL puede ahora interponer un amparo ante esta resolución. Aún así está segura de que este es un paso crucial para Loren.

“El simple hecho de que una autoridad por fin, después de todos estos años, estableciera que sí existió discriminación nos abre las puertas a más cosas”, detalló al añadir que, con este fallo, van a buscar que desde el ámbito laboral se ejecute la indemnización que corresponde a Loren Daniel y también interarán llevar el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).





