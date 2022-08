“Sé la Delfina Gómez de tu propia vida”: así se burló Chumel Torres de Morena por candidatura en Edomex

Chumel Torres se burló de la designación de Delfina Gómez como candidata de Morena a la gubernatura del Edomex (Fotos: Instagram//Facebook/Delfina Gómez Álvarez)

El creador de contenidos, Chumel Torres, se burló de la designación de Delfina Gómez Álvarez como candidata de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura del Estado de México (Edomex) rumbo a las elecciones de 2023.

El pasado 5 de agosto, a través de su cuenta oficial de Twitter, el conductor de El Pulso de la República aconsejó a sus seguidores, de manera irónica, convertirse en “la Delfina Gómez” de su propia vida.

Y es que según señaló en su mensaje, la vida le ha dado a la aún titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) cinco oportunidades para convertirse en la gobernadora del Estado de México.

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar (Foto: Twitter/@ChumelTorres)

“Si fracasas estrepitosamente, no te sientas un pendej*. La vida te prepara una segunda, tercera, cuarta y hasta una quinta oportunidad. Sé la Delfina Gómez de tu propia vida”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios se burlaron de la apuesta de Regeneración Nacional en Edomex.

“Pa’ título de libro de superación personal”, “Espero la gente del estado de México valore su voto y no permitan llegue una persona incapaz de saber gobernar como Delfina” y “Es inevitable ver que todos los candidatos de morena son corruptos y lame huev*s, pero la maestra es una de las mejores exponentes”, fueron algunas de las respuestas.

Morena dio a conocer que la titular de la SEP fue ganadora en las encuestas (Foto: Twitter @jenarovillamil)

Cabe recordar que el pasado 4 de agosto, la dirigencia de Morena dio a conocer que la titular de la SEP fue ganadora en las encuestas realizadas para perfilarse como la coordinadora de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación (4T), con el fin de convertirse en la candidata a la gubernatura de Edomex.

En su cuenta oficial de Twitter el dirigente del partido guinda, Mario Delgado Carrillo, indicó en su momento que Delfina Gómez fue la mejor evaluada por los mexiquenses para encabezar al partido en el estado.

“Con mucho gusto les anunciamos que el perfil mejor evaluado por las y los mexiquenses para encabezar los Comités de Defensa de la 4T en el Estado de México es la Mtra. Delfina Gómez. ¡En el partido Morena el pueblo manda! Felicidades, querida maestra. #UnidadYMovilización”

Internautas y personajes de la política criticaron a Morena por elegir a la secretaria de Educación como su candidata (Fotos: Cuartoscuro)

Sin embargo, al igual que Chumel Torres, varios internautas y personajes de la política criticaron a Morena por elegir a la secretaria de Educación como su candidata rumbo a las elecciones de 2023.

Tal fue el caso del polémico diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, quien en su red social “festejó” que Gómez Álvarez sea la aspirante a la gubernatura, pues destacó que al abandonar su cargo actual, la funcionaria “dejará en paz” la Secretaría de Educación.

Sin embargo, advirtió que una “ladrona” como ella no se convertirá en la mandataria estatal de Edomex: “#UnaLadronaNoSeraGobernadora Lo único bueno es que dejará a la SEP en paz. #Edomex”.

Belaunzarán recordó que Delfina Gómez tuvo una sanción por el ilegal financiamiento de los gastos del partido guinda (Foto: Twitter/@ferbelaunzaran)

Por su parte, el columnista Fernando Belaunzarán recordó a los usuarios que Delfina Gómez tuvo una sanción en su contra por el ilegal financiamiento de los gastos del partido guinda con dinero retenido a empleados de Texcoco cuando fungió como presidenta municipal, entre 2012 y 2015.

“‘¿No vieron nuestra elección interna? ¿Por qué se extrañan que postulemos a una delincuente electoral como Delfina en el Estado México? ¿Quién podría representarnos mejor?’ #AsiHabloPejetustra”

Mientras que el periodista Pascal Beltrán del Río escribió: “Decir que Delfina Gómez rasuró el salario de los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco no es una opinión. Hay una sentencia del Tribunal Electoral. Que no le guste a la claque del oficialismo, es distinto. En otro país no podría ser candidata”.

SEGUIR LEYENDO: