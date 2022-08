La Inversión Fija Bruta cayó 1.2 % en México durante mayo de este año, informó el Inegi

Imagen de archivo de trabajadores en un edificio en construcción en la Ciudad de México, México. 30 de enero, 2020. REUTERS/Andres Martinez Casares/Archivo

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó este viernes que en mayo de 2022 la Inversión Fija Bruta disminuyó 1.2 % a tasa mensual.

Detalló que durante el quinto mes de este año los gastos efectuados en construcción cayeron 2.7% a tasa mensual y en Maquinaria y Equipo total, de origen nacional e importado, 1%.

Sin embargo, comparado con el periodo de 2021, año en que se mantenían las afectaciones por la pandemia de coronavirus, la Inversión Fija Bruta incrementó 5.5 % a tasa anual.

Aunque los resultados desde 2021 muestran una tendencia a la alza después de caer en un profundo bache debido a las restricciones sanitarias implementadas en el año 2020 por la crisis de Covid-19, el nivel de inversión en México sigue sin alcanzar el nivel previo a la pandemia.

De acuerdo con datos del Inegi, la inversión en México ha mostrado una caída desde 2018.

La semana pasada el Inegi presentó el informe del segundo trimestre de 2022 en el que señaló que en su conjunto la economía mexicana avanzó un 1% y aunque el el Fondo Monetario Internacional (FMI) actualizó su pronóstico de crecimiento para México en 2022 a una tasa de 1.8%, advirtió que el impulso del país podría enfrentar obstáculos en el segundo semestre y también en 2023.

Además, este 4 de agosto el Instituto apuntó que la confianza de las y los consumidores presentó una reducción mensual de 1.7 puntos y un total de 3 puntos en lo que va del año. Este análisis lo elaboró en conjunto con el Banco de México (Banxico).

Estos resultados reflejan una baja en el “optimismo” sobre de la percepción que se tiene entre los consumidores mexicanos sobre la economía del país.

FMI y sus recomendaciones a México

La economía mexicana crecerá alrededor de 1.8% este año, según diversos pronósticos. REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración/Archivo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a México realizar más reformas estructurales con la finalidad de sortear los obstáculos de la inversión y para impulsar el crecimiento y sus exportaciones.

Mediante su último “Reporte del Sector Externo, pandemia, guerra y desbalances globales” publicado este jueves en Washington, el FMI resaltó que “si bien la posición externa de México en la actualidad está en general equilibrada, las reformas estructurales adicionales para abordar los obstáculos a la inversión son fundamentales para impulsar el crecimiento y las exportaciones en el mediano y largo plazo y para mantener la sostenibilidad externa”.

El organismo internacional precisó que las reformas necesarias de implementar en México deben incluir abordar la informalidad económica y “las brechas de gobernabilidad, la participación del sector privado en energía y reformar la estrategia comercial y la gobernabilidad de Pemex”.

AMLO defendió el crecimiento económico

AMLO defendió que México tiene tasas positivas a diferencia de otros países.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió que la economía mexicana “va muy bien” en comparación con lo que sucede en otros países y desdeñó un estudio del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) en el que se aseguró que el actual, será “un sexenio perdido” en la economía al enfrentar “un panorama gris” por la falta de inversión y niveles de inflación al alza.

López Obrador aseguró que los expertos del CEESP no toman en cuenta el entorno internacional, como las afectaciones de la pandemia por COVID-19 y el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.

“En primer lugar hay que ver este estudio. Seguro estos expertos del sector privado no están tomando en cuenta el contexto internacional… seguramente no toman en cuenta los efectos tan devastadores de la pandemia en la economía mundial y no están nada más analizando el caso de México. Y seguramente tampoco están analizando otro factor externo que es la guerra de Rusia y Ucrania y no están haciendo análisis comparados con lo que sucede en otros países y por lo mismo no es un análisis serio, está sesgado, es tendencioso y lo que busca es atacarnos”, aseveró en su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional.

