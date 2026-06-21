Sheinbaum inaugura Central de Ciclo Combinado en BC: busca suministrar energía durante picos de demanda por altas temperaturas

Sheinbaum inicia entrega de programa del Plan de Justicia para jornaleros agrícolas en Baja California. (Foto: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este domingo 21 de junio la inauguración de la Central de Ciclo Combinado González Ortega, en Mexicali, Baja California, una obra estratégica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que busca fortalecer el suministro eléctrico en una de las regiones con mayor demanda energética del país debido a las altas temperaturas.

Durante su discurso, la mandataria destacó que la nueva planta representa un paso importante para consolidar la soberanía energética de México, mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional y garantizar el acceso a la energía para hogares, comercios e industrias de la entidad.

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“La producción de energía en México tiene que tener al menos tres características: garantizar la soberanía nacional, disminuir sus impactos ambientales y promover la justicia social”, afirmó la presidenta ante trabajadores de la CFE, funcionarios federales y autoridades estatales.

Central González Ortega aportará 653 megawatts al sistema eléctrico

De acuerdo con información presentada durante el evento, la nueva Central de Ciclo Combinado González Ortega incorpora 653 megawatts de capacidad instalada al sistema eléctrico de Baja California y tendrá la capacidad de generar más de cinco mil gigawatts-hora de energía al año.

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La directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, explicó que la infraestructura permitirá reforzar el suministro eléctrico en momentos de alta demanda, especialmente durante el verano, cuando miles de hogares utilizan simultáneamente equipos de aire acondicionado debido a las temperaturas extremas que se registran en la región.

Sheinbaum recordó que Mexicali y San Luis Río Colorado son consideradas entre las zonas más calurosas del planeta, con temperaturas que pueden superar los 50 grados centígrados, situación que incrementa considerablemente el consumo de energía eléctrica.

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“Cuando todos encienden el aire acondicionado al mismo tiempo se genera una demanda muy alta. Esta planta tiene la virtud de garantizar el servicio eléctrico tanto para las familias como para las empresas de la región”, señaló.

Anuncian sustitución de 4 mil postes en Mexicali

Además de la puesta en marcha de la nueva central, la presidenta informó que la CFE llevará a cabo un programa de modernización de la infraestructura eléctrica en Mexicali mediante la sustitución de 4 mil postes, muchos de los cuales aún son de madera y presentan deterioro.

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La medida busca reducir interrupciones en el servicio eléctrico y fortalecer la red de distribución en una de las ciudades con mayor demanda energética del país.

Por su parte, Emilia Calleja detalló que ya se han reemplazado alrededor de 500 postes, como parte de las acciones para mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico en Baja California.

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Sheinbaum defiende el papel de la CFE frente a la privatización

Durante su intervención, la mandataria también hizo un repaso histórico sobre la evolución del sector eléctrico mexicano y defendió el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad como empresa pública.

La presidenta recordó que durante décadas la electrificación del país avanzó gracias al papel de la CFE, pero criticó las políticas de privatización impulsadas en administraciones anteriores, las cuales, aseguró, fragmentaron la empresa y favorecieron intereses privados.

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Sheinbaum destacó que, con las reformas impulsadas por la llamada Cuarta Transformación, la CFE recuperó su carácter de empresa pública del Estado mexicano y obtuvo prioridad en el despacho de energía eléctrica.

“Es una empresa del pueblo de México y tiene que tener prioridad por encima de todas las demás”, sostuvo.

Gobierno proyecta 32 mil nuevos megawatts para el sistema eléctrico nacional

La presidenta adelantó que su administración tiene como objetivo incorporar alrededor de 32 mil megawatts adicionales al sistema eléctrico nacional durante los próximos años.

Según explicó, cerca de 22 mil megawatts corresponderán a proyectos de energías renovables, principalmente solares y eólicos, con el objetivo de reducir los impactos ambientales asociados a la generación eléctrica basada en combustibles fósiles.

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Asimismo, subrayó que la mayor parte de estos proyectos estarán bajo control de la CFE, aunque algunos podrán desarrollarse mediante esquemas de inversión mixta que permitan acceder a financiamiento sin comprometer la propiedad pública de la infraestructura.

Reconoce labor de trabajadores de la CFE

En el marco de la inauguración, Claudia Sheinbaum aprovechó para reconocer el trabajo de las y los empleados de la Comisión Federal de Electricidad, a quienes calificó como un “orgullo para México”.

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La mandataria destacó la respuesta de la empresa durante emergencias recientes, como las lluvias registradas en la región Huasteca y eventos climáticos que afectaron el suministro eléctrico en distintas partes del país.

“Son las y los trabajadores quienes, día y noche, permiten restablecer el servicio eléctrico para millones de mexicanos”, expresó.

Con la entrada en operación de la Central de Ciclo Combinado González Ortega, el Gobierno de México busca fortalecer la capacidad energética de Baja California, garantizar un servicio más confiable para la población y avanzar en la estrategia nacional de soberanía energética, una de las principales apuestas de la administración de Claudia Sheinbaum.