AMLO defendió su gobierno e insistió que la economía mexicana “va muy bien”

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió que la economía mexicana “va muy bien” en comparación con lo que sucede en otros países y desdeñó un estudio del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) en el que se aseguró que el actual, será “un sexenio perdido” en la economía al enfrentar “un panorama gris” por la falta de inversión y niveles de inflación al alza.

López Obrador aseguró que los expertos del CEESP no toman en cuenta el entorno internacional, como las afectaciones de la pandemia por COVID-19 y el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.

“En primer lugar hay que ver este estudio. Seguro estos expertos del sector privado no están tomando en cuenta el contexto internacional… seguramente no toman en cuenta los efectos tan devastadores de la pandemia en la economía mundial y no están nada más analizando el caso de México. Y seguramente tampoco están analizando otro factor externo que es la guerra de Rusia y Ucrania y no están haciendo análisis comparados con lo que sucede en otros países y por lo mismo no es un análisis serio, está sesgado, es tendencioso y lo que busca es atacarnos”, aseveró en su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional.

El jefe del Ejecutivo mexicano remarcó que también se debe tomar en cuenta que ya no es nada más evaluar el nivel de crecimiento sino que se tiene que añadir el bienestar.

“(...) No es nada más progreso sin justicia, porque como lo hemos dicho varias veces, crecimiento no significa bienestar, no es necesariamente sinónimo (...) En épocas de crisis hay quienes incrementan sus fortunas dos o tres veces más. Eso es crecimiento, nada más que no significa que a todos les vaya bien”, insistió.

