Día del Padre en México: entre felicitaciones políticas, el luto familiar y la lucha de los padres buscadores

La imagen muestra a un hombre con barba sentado en un sillón de cuero, en una sala decorada con un cartel de "Feliz Día del Padre" y un tablero con fotografías familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día del Padre en México es una fecha de profundos contrastes. Mientras las redes sociales se llenan de felicitaciones y figuras de la política envían mensajes de reconocimiento a la labor de crianza, para muchas familias mexicanas este tercer domingo de junio representa un momento de reflexión, luto o de lucha incansable ante la crisis de desapariciones que vive el país.

Desde temprana hora, diversos actores políticos aprovecharon sus plataformas para unirse a las celebraciones. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dedicó unas palabras a través de su cuenta oficial de ‘X’, destacando el impacto de la paternidad en el país: “Hoy reconocemos a quienes, con amor, trabajo y esfuerzo, entregan lo mejor de sí para sus familias y contribuyen cada día a construir un mejor México”.

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Por su parte, líderes de la oposición se sumaron a las felicitaciones con reflexiones sobre el rol familiar. Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, compartió imágenes con sus hijos y subrayó que la paternidad “es una responsabilidad enorme (...) es enseñarles con el ejemplo y ver cómo van creciendo”, haciendo un llamado a defender la libertad y el futuro de las familias. En sintonía, Jorge Romero Herrera, líder nacional del PAN, agradeció a los papás mexicanos por “ser ejemplo, guía y el corazón de millones de hogares”.

La agenda pendiente: Paternidad responsable y derechos laborales

Más allá de las tradicionales felicitaciones, hubo voces que aprovecharon la fecha para poner sobre la mesa los derechos de los padres. La diputada federal Patricia Mercado envió un reconocimiento especial a quienes han decidido asumir una “paternidad responsable y una crianza compartida”.

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Asimismo, respaldó a aquellos hombres que exigen permisos o licencias de paternidad más amplias, recordando una realidad laboral que limita la convivencia temprana: actualmente en México los padres “solo cuentan con 5 días para compartir ese tiempo de adaptación después del parto”.

El peso de la ausencia: Un Día del Padre en luto

Para otras familias, esta fecha está marcada por la ausencia. Un reflejo de esta realidad fue el mensaje de Grecia Quiroz, alcaldesa sustituta de Uruapan, quien conmemoró el primer Día del Padre tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo.

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Grecia Quiroz Michoacán publica un mensaje en redes sociales para conmemorar el Día del Padre y recordar a Carlos Manzo, dirigido a él y a los padres que ya no están. (@GreciaMich2027)

Con un emotivo mensaje de “Feliz día hasta el cielo, Carlos”, Quiroz agradeció el tiempo que compartieron y prometió a su pareja mantener vivo su recuerdo frente a sus hijos:

“Nunca me cansaré de recordarles el gran papá que fuiste... nunca había visto tan de cerca el amor de un papá como el tuyo hacia ellos. Gracias por tanto, mi amor”.

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“Sobrevivir” a la búsqueda: El dolor de los padres en un país con 133 mil desaparecidos

El contraste más profundo y doloroso de la fecha lo viven quienes no tienen a sus hijos en casa. Con más de 133 mil personas desaparecidas en México, miles de familias han tenido que conformar colectivos de búsqueda. Aunque históricamente esta labor ha recaído en las mujeres, existen padres, hermanos y abuelos que también asumen el reto de buscar a los suyos.

Padres buscadores en México viven entre el doble dolor y la reconstrucción emocional ante la desaparición forzada (Visuales IA Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe “Impactos psicosociales y labores de cuidados en hombres buscadores”, elaborado por la organización Fundar, arroja luz sobre la cruda realidad de esta minoría dentro de los colectivos. Estos hombres enfrentan una carga doble:

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El estigma del rol de género: La sociedad les exige fortaleza y silencio ante el dolor, dificultando la expresión de sus emociones. A esto se suma una pesada carga de culpa y reproche por sentirse responsables de lo ocurrido. “Nadie habla de cómo nos estamos consumiendo por dentro, del desgaste” , relata uno de los testimonios.

La crisis económica y el riesgo: Financiar traslados e insumos los ha llevado a perder sus empleos formales, afectando su salud física y emocional frente a amenazas y desplazamiento forzado. “Muchos hemos perdido el empleo por estar buscando a nuestros hijos, hemos perdido salud, la vida. No estamos viviendo, estamos sobreviviendo”, confiesa otro padre buscador.