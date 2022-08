AMLO ha repartido embajadas y consulados entre asistentes, priistas e incondicionales

Michoacán realizó en la ciudad de Zitácuaro su primer festival de Fandangos por la Lectura, donde estuvo Eduardo Villegas. En la foto le acompaña el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz,

El nombramiento y ratificación de Eduardo Villegas Megías como próximo embajador de México en Rusia desató críticas al gobierno federal por parte de la oposición por colocar en puestos estratégicos a funcionarios sin experiencia y señalaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de otorgar embajadas y consulados como premios políticos a sus incondicionales por encima de los méritos profesionales.

Villegas Megías fue asistente personal de López Obrador cuando este último se desempeñó como Jefe de Gobierno del distrito Federal. Una vez que llegó a la presidencia de la República, el tabasqueño nombró al filósofo como coordinador de Memoria Histórica y Cultural.

Luego de su ratificación como embajador, Villegas declaró afuera del Senado de la República que uno de sus principales proyectos es impulsar los “hackatones de Wikipedia en ruso” con el propósito de aumentar la información turística, política y cultural que se tiene de México en aquél país.

Eduardo Villegas Megías, quien admitió que lleva seis meses aprendiendo el idioma ruso, llegará a la embajada de México en Rusia en medio de un contexto internacional trascendente y delicado, pues justamente esa nación soviética llevó a cabo una invasión militar en Ucrania, desatando con ello una crisis mundial de severos efectos políticos y económicos que, según los analistas, podría modificar el curso de la historia moderna.

Eduardo Villegas fue asistente personal de AMLO en el gobierno del Distrito Federal.

Por su parte, el ex colaborador de AMLO apuntó que encabezar la misión diplomática en Moscú es “una enorme responsabilidad a la que me volcaré en cuerpo y alma para siempre dejar el nombre de nuestro país en alto”.

Otra propuesta que desató una gran polémica, que desató incluso un cruce de declaraciones diplomáticas, fue el del historiador Pedro Salmerón, identificado como un intelectual del círculo íntimo del presidente López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller.

No obstante, la propuesta de Salmerón no se concretó debido a que las acusaciones por acoso en contra del historiador llevaron a una campaña pública que hizo eco en el gobierno de Panamá, quien recomendó al gobierno mexicano reconsiderar su propuesta. Pese a la defensa pública de Salmerón que realizó el presidente de la República, el intelectual de izquierda no pudo llegar a la ciudad de Panamá y en compensación fue nombrado Director del Archivo General Agrario.

AMLO y Pedro Salmerón (Foto: Twitter/azucenau)

En sustitución de Salmerón, el gobierno obradorista propuso como embajadora en Panamá a Jesusa Rodríguez, quien además de ser militante de Morena se ha desempeñado como actriz, dramaturaga, cantante y activista.

Otro nombramiento que suscitó cuestionamientos al Ejecutivo federal fue el del ex gobernador de Campeche y militante del PRI, Carlos Miguel Aysa, quien también fue ratificado para la embajada de México en República Dominicana.

El nuevo diplomático es padre de Carlos Aysa Damas, diputado federal que fue expulsado del PRI por anunciar en abril pasado que votaría a favor de la Reforma Eléctrica enviada por AMLO al Congreso. Aunque finalmente la iniciativa presidencial fue rechazada por el bloque opositor, Aysa y su padre fueron señalados de entregarse a Morena.

El ex priista Carlos Miguel Aysa González y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. (Foto: Twitter/MrLotario)

Otros priistas que despertaron sorpresa por redimirse ante los ojos del presidente López Obrador son Quirino Ordaz Coppel, quien apenas dejó la gubernatura de Sinaloa en manos de Morena se fue a Madrid con el encargo de manejar la tensa relación entre México y España. Le siguió su compañera de partido Claudia Pavlovich Arellano, quien dejó el gobierno de Sonora en manos de Alfonso Durazo e hizo las maletas para llegar al consulado mexicano en Barcelona.

El exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel se convirtió en embajador de México en España. (Fotoarte: Infobae México)

La embajada de México en Venezuela fue asignada este mismo año para Polo de Gyves, un controvertido activista en Oaxaca, donde además de ser dos veces presidente municipal de Juchitán, es conocido por liderar a un grupo de ciudadanos del Istmo “en resistencia” que se negaron a pagar las tarifas de luz a la CFE.

En Francia fue designada como embajadora la ingeniera ambiental Blanca Jiménez Cisneros, quien llegó a París luego de ocupar la dirección general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) durante la primera mitad del sexenio de López Obrador.

Blanca Jiménez Cisneros , ex titular de Conagua (Foto: Twitter @bjc_agua)

En el caso del Reino Unido, el gobierno mexicano envió en 2021 como embajadora a Josefa González Blanco, quien fue la primera secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gabinete de AMLO.

En 2021, el Ejecutivo sorprendió al anunciar que Esteban Moctezuma Barragán dejaría la Secretaría de Educación Pública (SEP) en manos de Delfina Gómez. Tras salir del gabinete presidencial, el ex director de Fundación Azteca fue enviado como embajador a Estados Unidos, considerada la principal representación mexicana en el exterior.

Esteban Moctezuma dejó la SEP para irse como embajador a Washington. Delfina Gómez fue ratificada por el ejecutivo como la titular de la Secretaría de Educación Pública. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

El caso de Porfirio Muñoz Ledo causó una sorpresa en sentido inverso, pues el compañero de AMLO durante muchos años en la izquierda mexicana se quedó con las maletas hechas para viajar a Cuba, debido a que la bancada de Morena en el Senado no llevó a cabo el proceso de ratificación.

Muñoz Ledo, quien colocó la banda presidencial a López Obrador en su toma de posesión se ha convertido en uno de los críticos del gobierno del tabasqueño e incluso ha señalado que la administración federal renunció a su tarea de combatir a los grupos del narcotráfico.

Otros nombramientos destacados, no por la polémica, sino porque se consideraron un premio político, fueron los de la escritora Laura Esquivel como embajadora en Brasil y el de Alfonso Suárez del Real, quien fue desplazado del Gobierno en la Ciudad de México por Martí Batres,razón por la que fue enviado como titular en la Oficina de Enlace de México en Estrasburgo.

En el aire está la invitación de AMLO al gobernador panista saliente de Quintana Roo, Carlos Joaquín, para representar a México en el Servicio Exterior.

