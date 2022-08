Mario Delgado alardeó que Morena está “más vivo y fuerte que nunca” tras elecciones internas

Mario Delgado afirmó que Morena está más fuerte que nunca tras elecciones internas (Foto: Mario Delgado)

Mario Delgado, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) afirmó que su partido está más vivo y fuerte que nunca porque tres millones de personas participaron en el proceso del pasado fin de semana para elegir a las y los consejeros internos.

“@PartidoMorenaMx es el único partido político que pone urnas en las plazas públicas para que la gente vaya a votar y además pueda sumarse. El hecho de que más de 3 millones de personas participaran vislumbra de manera contundente que #morena está más vivo y fuerte que nunca”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

A través de un comunicado de prensa publicado el pasado lunes 1° de agosto, el presidente del partido guinda afirmó que es sorprendente cómo la gente sale a responder y a respaldar a Morena. “Estamos avanzando en la organización de nuestro partido, en fortalecer su institucionalización, en prepararnos para el 2024″, aseveró.

El presidente López Obrador afirmó que hubo algunas inconsistencias durante el proceso (Cuartoscuro/ Andrea Murcia Twitter/ @rodrigo_dector Twitter/ @chemikal_cat)

En otro tuit el dirigente de Regeneración Nacional comentó que a partir de mañana la Comisión de Elecciones del partido iniciará un proceso de revisión en el que se auditarán todos los Distritos. “Vamos a revisar las afiliaciones, los votos para los hombres y mujeres, y las boletas que sobraron para verificar que todo esté en orden”.

Por otro lado, el presidente de Morena reconoció que de los 300 distritos morenistas, cinco tuvieron incidencias considerables como para que se repitan las elecciones. El listado contempla los distritos: 13 Chiapas, 4 de Tijuana, 10 de Zapopan, 16 Tlaquepaque y 2 Gómez Palacio. Además el 9 de Irapuato se está evaluando.

Durante el fin de semana se registraron inconsistencias como peleas, quema de boletas, supuesto acarreo o inducción de votos; en redes sociales se viralizaron diversos videos donde se muestra el caos en los centros de votación. Uno de estos fue el de Huehuetán, Chiapas en donde un grupo de personas quemaron las boletas. También, en la colonia Roma de la Ciudad de México gente protagonizó una pelea.

En contraste, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reconoció que sí hubo irregularidades durante el ejercicio democrático; sin embargo, ocurrieron en pocas casillas. Asimismo, afirmó que aproximadamente 2.5 millones de personas participaron para renovar a consejeros y consejeras, un dato diferente al de Mario Delgado Carrillo.

Reportaron quema de votos durante votación de Morena en Chiapas

“Hay desde luego inconformidad. Hay que mejorar estos procesos para que no haya violaciones, acarreos, inducción de votos y hubo todavía ese tipo de prácticas, pero en muy pocas casillas, no se generalizó. No es como los opositores hubiesen querido. Nada que ver con lo que ellos han dicho”, expresó el mandatario.

De igual manera, afirmó que los hechos ocurridos durante las votaciones no fueron actos violentos, pues los catalogó como “indiferencias” entre las personas.

Mario Delgado compartió su proceso de votación (Foto: Mario Delgado)

Y es que diversos opositores de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) sentenciaron los disturbios ocurridos y catalogaron que soólo demostró cómo se maneja el partido en su interior.

Algunos de los personajes que apuntaron las irregularidades fueron: el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), John Ackerman; el ex senador de la República, Javier Lozano, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés; la senadora del mismo partido, Kenia López Rabadán e incluso el líder del partido guinda en el Senado de la República, Ricardo Monreal.

Algunos cibernautas arremetieron contra de Delgado, pues lo señalaron de “mentiroso” al afirmar que hubo tres millones de votantes.

