“Si quiero ser mujer lo seré”: la pelea en el Metrobús por la presencia de hombres en el área exclusiva

La publicidad del metrobús señala que ningún hombre puede permanecer dentro del área destinada exclusivamente para mujeres Fotos: Tw/@TELE_URBAN Captura de pantalla - Tw/@MrElDiablo8

Una disputa en una unidad del Metrobús entre dos mujeres y un hombre porque no querían desalojar el área exclusiva de mujeres atrajo la atención en redes sociales.

La discusión se presentó luego de que una mujer le pidiera de favor a una señora, que iba acompañada por su marido, que el hombre se retirara de la zona rosa, pues se trataba de un área exclusiva de mujeres, donde no deberían permanecer hombres ni de pie ni sentados.

La esposa del señor, entre gritos, le comunicó a la chica que no tenía intenciones de hacer que se retirara su esposo del área, pues delante de ella, en un lugar reservado para mujeres, también se encontraba sentado un joven.

Además de los gritos de la esposa se sumaron otras voces de mujeres para indicarle a la chica que era una “naca ignorante” por no respetar lo que significa una familia y por querer retirar un señor y a un joven que no le estaban haciendo ni quitando nada.

“El señor no te va hacer absolutamente nada, respeta, somos familia, no tienes ni ... idea de lo que es eso, tuviste una madre y hubo un cabr..n que ayudó a que tú nacieras, ¿por qué no respetas eso?, ya cállate, no tienes idea de lo que es una familia”, así se expresó la señora.

En la tarde del lunes 1 de agosto se presentó una disputa en el metrobús porque dos personas masculinas se encontraban en la zona exclusiva de mujeres y no querían retirarse.

“Yo sí le doy el ejemplo a mis hijos de que tienen que respetar el espacio de la ciudadanía, y usted señora tiene que leer y comprender que esta área es exclusiva para mujeres, demuestre su educación señora”, le respondió la chica que solicitaba que ambas personas del sexo opuesto abandonaran el sitio.

“Mi educación es defender a mi familia, métete tu sensibilidad por el c...lo, tú vienes molestándonos. Nos vienes grabando y eso si se le llama acoso”, repetía la señora.

“Hay una cosa que se llama ‘derecho de libre expresión’ y uno es libre escoger lo que quiera ser, si yo quiero ser mujer en éste momento lo seré. Yo soy mujer”, expresó el joven sentado delante de la señora.

“Si conocieras la vergüenza ya te hubieras bajado, a ti no te educaron con valores como a nosotros, ve y aprende lo que son valores”, con esas palabras concluyó el video.

Todos los carteles indican que se podría sancionar a las personas que no respeten las zonas rosas Metrobús

Dentro de las unidades del metrobús se colocaron carteles informativos en donde se señalan los espacios exclusivos para mujeres, menores de 12 años y personas con discapacidad, además de constantemente reproducir audios con mensajes alusivos en las unidades.

Así como la difusión de spots en radio, televisión y redes sociales con el hashtag #DateCuenta, para que las personas, sobre todo los hombres, tengan la educación ética y moral de respetar los espacios destinados a mujeres.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, implementó la campaña Paremos la violencia hacia las mujeres, ya que el transporte público es uno de los lugares donde más se han presentado quejas de acoso hacía las mujeres.

En la misma publicidad del transporte se señala que en caso de ser hombre deberá viajar en el lado mixto de la unidad, dicha medida incluye a varones de la tercera edad, exclusivamente mujeres trans pueden permanecer en el área rosa.

También señala que en caso de no cumplir con las normas se le podrá solicitar a los policías que los retiren de los espacios exclusivos y si no se sancionará a la persona por desacato a la autoridad.

