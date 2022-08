Javier Lozano reprochó actitud de Adán Augusto López: “Le quedó grande la Segob”

Adán Augusto López se confrontó con madres de desaparecidos (Video: Twitter/@avieu)

El extitular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, se lanzó contra el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, por la forma en que éste actuó frente a madres de personas desaparecidas que se manifestaron a las afueras de las instalaciones de la dependencia en la Ciudad de México.

Por medio de su cuenta de Twitter, el militante del Partido Acción Nacional (PAN) señaló como “pésima” la actitud que tomó el secretario de Estado frente a las ciudadanas que se manifestaron, pues aclaró que no está cumpliendo con su papel como cabeza de la dependencia encargada de conciliar las diferencias en la administración federal.

Asimismo, puntualizó que las personas que se encontraban en las inmediaciones del centro de la capítal del país son víctimas de la delincuencia que golpea al país, por lo que recriminó que, tras la actuación que quedó retratada en un video, López Hernández aún conserve sus ganas de participar en las elecciones del 2024.

“Pésima actitud de quien debería ser ejemplo de diálogo y conciliación con otras fuerzas políticas y, sobre todo, con víctimas de la delincuencia. Y así quiere ser presidente... Le quedó enorme @SEGOB_mx a @adan_augusto”, redactó este martes 2 de agosto.

El panista cuestionó el actuar del titular de la Segob (Foto: Twitter/@JLozanoA)

Como se mencionó, las palabras del panista fueron en respuesta de la reunión que tuvo el militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con integrantes de la Colectiva Feminista Ehécatl, así como de la Organización Pobladores de San Sebastián Nopalera, ubicada en el municipio de Santa Lucía Monteverde, Oaxaca.

En los videos que se viralizaron se pudo observar que las madres de las personas le pidieron al exgobernador de Tabasco que las reciba en una reunión formal, a lo que el morenista respondió que ya está frente a ellas para escuchar sus peticiones.

Sin embargo, otra mujer gritó que lo que buscan es que se les entregue un documentos firmado y sellado de que serán recibidas, pues no quieren volver a recibir “solo palabras”, a lo que López Hernández preguntó: “¿Usted confía en mí?”.

Tras pensarlo unos minutos, la señora expresó que no, lo que causó que el secretario de Estado respondiera “bueno...yo tampoco confío en usted”. No obstante, pese a no confíar el uno en el otro, el político tabasqueño le aseguró a las manifestantes que entregaría un documento firmado para reconocer sus peticiones y comenzar a trabajar en ellas.

El video de la declaración del morenista se viralizó en redes sociales (Fotos: Cuartoscuro)

Los enfrentamientos con las madres buscadoras no es nuevo, puesto que el pasado mes de julio la líder y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, desminitió lo dicho por la Secretaría de Gobernación acerca de su compromiso con la búsqueda de personas desaparecidas.

Ya que el colectivo se movilizó ante las oficinas de la Segob para buscar reunirse con su titular, Adán Augusto López debido a que acusaron que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, no ha cumplido con sus compromisos.

Durante la manifestación, aseguró que Encinas “es puras promesas, nada de hechos”, pues ya en ocasiones anteriores ha denunciado que el funcionario se mantiene ausente ante las peticiones para reunirse con él.

Ante estas acusaciones, la Segob compartió un comunicado en el que aseguraron que através de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) atendieron en ocasiones pasadas, de forma personal, a la madre buscadora al solicitar apoyo de las instancias federales.

