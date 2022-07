Testigos del ataque a Luz Raquel Padilla negaron versión de ‘autoataque’ de la Fiscalía: “Se están burlando”

Luz Raquel Padilla fue quemada viva el pasado 16 de julio a unas cuadras de su domicilio en Zapopan, Jalisco. (Fotos: Instagram/@luzraquelpadilla)

Los primeros avances en la investigación sobre el feminicidio de Luz Raquel Padilla fueron presentados la tarde del pasado martes 26 de julio por la Fiscalía del Estado de Jalisco (FGE) a través de su titular Luis Joaquín Méndez Ruiz.

Sin embargo, lejos de ofrecer algún esclarecimiento respecto al caso, la información revelada por el fiscal provocó una gran indignación en la familia de Luz Raquel, así como en otras figuras del ámbito político y en la sociedad civil.

Esto, debido a que la FGE mencionó la posibilidad de que la muerte de Luz Raquel se hubiera derivado de un ataque autoprovocado. Aunque el fiscal enfatizó que la información disponible no podía ser considerada como concluyente, no descartaron esta línea de investigación.

La Fiscalía de Jalisco señaló la posibilidad de que sus quemaduras derivaran de un autoataque, pero la familia y vecinos de Luz Raquel Padilla han rechazado esta versión. (Foto: Instagram / @luzraquelpadilla)

Vecinos de Luz Raquel rechazaron versión de un posible autoataque

El día 27 de julio, una vecina de la colonia Arcos de Zapopan, en la que Luz Raquel Padilla fue quemada viva, narró a Milenio que un grupo de sujetos iba siguiendo a Luz Raquel mientras la insultaban de manera verbal. Posteriormente, se acercaron a ella, le rociaron una sustancia inflamable y le prendieron fuego.

“No sabemos por qué están tergiversando la situación, están cambiando todo, dicen que ella fue la que compró el alcohol, realmente siento que se están burlando de nuestra inteligencia”, comentó la testigo cuya identidad no fue revelada.

Asimismo, la vecina señaló que, tras el ataque, vio como un hombre se quitó su saco y se lo puso encima para que no pudieran verlo, mientras Luz Raquel gritaba que la estaban quemando para que los vecinos la auxiliaran.

Luz Raquel Padilla. Foto: Infobae México

“El día que la quemaron había una patrulla en la esquina, pero no la ayudaron. Una vecina pidió ayuda a la policía y dijeron que no habían recibido un reporte”, contó la mujer.

En este sentido, la mujer notificó que el día 28 de julio habitantes de la colonia realizarán una marcha para exigir justicia por la joven de 35 años y expuso que si las autoridades no eran capaces de brindarles protección, a las vecinas y vecinos les correspondía entonces apoyarse entre sí.

Desde días anteriores a la presentación de avances de la Fiscalía, otros testimonios habían señalado que las quemaduras de Luz Raquel fueron provocadas por terceros. El pasado 23 de julio, otra vecina anónima compartió para Foro TV que escuchó los gritos de Luz Raquel y, al asomarse al parque desde su domicilio, vio a tres hombres y una mujer.

“Le decían tírate al suelo y date vueltas, no podíamos apagarla con nada. (Después) se apagó, el fuego ya no estaba, pero Luz quedó muy mal, su piel se caía”, apuntó la vecina.

Luz Raquel Padilla fue despedida en Zapopan, Jalisco, el pasado 21 de julio entre aplausos y emotivos discursos. Foto: REUTERS/Fernando Carranza

Hermana de Luz Raquel refutó los avances de la Fiscalía

Horas después de la conferencia en la que el fiscal del estado compartiera la información referente a la investigación del caso, Luz Aurora Padilla, hermana de Luz Raquel, habló en una entrevista con Elisa Alanís para Milenio y calificó los avances como indignantes, pues pretendían revictimizar a Luz Raquel al señalar que ella misma habría comprado las botellas de alcohol, así como el encendedor que causó sus quemaduras.

Además de acusar la falta de comunicación por parte de la Fiscalía hacia su familia, pues no les informaron lo que dirían durante la conferencia de prensa, Luz Aurora Padilla destacó que los avances compartidos por el titular de la institución no concordaban con el reporte de la necropsia que le fue brindado a su familia.

“A mí en la necropsia me dijeron que no era alcohol, el alcohol no es inflamable a ese grado de afectar los órganos, eso no lo hace el alcohol”, reveló Luz Aurora. Sumado a ello, explicó que cuando vio el cuerpo de su hermana pudo notar que había recibido varios golpes, información omitida por la Fiscalía en la presentación de los avances.

SEGUIR LEYENDO