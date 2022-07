“No podíamos apagarla con nada”: vecina narró la desesperación para ayudar a Luz Raquel, víctima de feminicidio y violencia machista

La CNDH y la CEDH señalaron al gobierno de Jalisco, así como al Ayuntamiento de Zapopan, por no haber protegido oportunamente a Luz Raquel. (Fotos: Instagram/@luzraquelpadilla)

El sábado 16 de julio, los gritos de Luz Raquel pidiendo auxilio en medio del parque ubicado en la colonia Los Arcos de Zapopan, Jalisco, alertaron a una mujer que vive cerca del lugar. Al asomarse, vio a la joven madre envuelta en llamas.

“Empecé a escuchar unos gritos ‘auxilio ayúdenme, auxilio’, no pensé en ese momento si primero me ponía las chanclas o algo, no, salí descalza como andaba y cuando me asomo vi a cuatro personas, fueron tres hombres y una mujer”, contó una vecina del lugar a Foro TV y quien pidió el anonimato por temor a represalias.

“La muchacha le decía tírate al suelo y date vueltas, no podíamos apagarla con nada. (Después) se apagó, el fuego ya no estaba, pero Luz quedó muy mal, su piel se caía”, narró.

Foto: Tw/@GutirrezPadilla

Previo a esta agresión que le costó la vida, Luz Raquel ya había denunciado a las autoridades que un vecino Sergio Ismael “N” la amenazaba constantemente ya que le molestaban los ruidos que hacía su hijo cuando sufría crisis por el autismo que padece.

Debido a eso, había una orden de protección vigente por lo que se suponía, la policía la acompañaba en todo momento. Pero ese día, los agresores de Luz, tres hombres y una mujer, la prendieron viva.

Días antes, Sergio Ismael escribió en las paredes del edificio en donde vivían serias amenazas contra Luz, incluso aseguró que la iba a quemar viva, amago que se hizo realidad.

Ambos eran vecinos pero tenían una relación conflictiva. Los problemas entre ambos podían suscitarse por cualquier motivo, ya fuera la música a alto volumen o las crisis que el hijo de Raquel Padilla padecía por su autismo.

El presunto agresor fue detenido y presentado en Puente Grande por los delitos de “lesiones, amenazas y delitos contra la dignidad de las personas”, derivado de una agresión previa con cloro contra Luz Raquel. Posteriormente fue llevado ante un juez, ante el cual declaró que aquella vez la había agredido porque ella había mojado a su perro.

Foto: REUTERS/Fernando Carranza/ Archivo

En la audiencia se explicó que Sergio Ismael insultó y agredió a la mujer porque ella, presuntamente de forma accidental, había mojado a su perro al momento de que se le cayó una cubeta de agua. La Fiscalía de Jalisco señaló que a la mujer “se le dictaron medidas de protección, además de apoyo integral por parte de la unidad especializada”.

Sergio Ismael “N” podría ser vinculado a proceso el próximo martes 26 por la agresión con cloro, más no por la muerte de Luz Raquel Padilla. Todavía no está acusado de manera formal del delito de feminicidio. Mientras tanto continúa en prisión preventiva.

El feminicidio de Luz Raquel ha sido ampliamente condenado por diversas organizaciones nacionales e internacionales como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

A través de su cuenta de Twitter el organismo condenó “la violencia extrema que se cometen en contra de las mujeres en todo México”.

“Lamentamos profundamente el asesinato en Jalisco de Luz Padilla, madre y cuidadora de un niño con discapacidad. La ONU-DH condena todas las formas de violencia y, en particular, de violencia extrema que se cometen en contra de las mujeres en todo México”, señaló.

Mediante un largo hilo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas destacó que el feminicidio de Luz es un caso que ratifica las graves consecuencias de la violencia estructural que enfrentan las mujeres, además de la intolerancia y la discriminación hacia las personas con discapacidad y de quienes ejercen labores de cuidado.

El organismo hizo un llamado a las autoridades para realizar una investigación pronta y con perspectiva de género.

“La ONU-DH llama a las autoridades a redoblar esfuerzos para realizar una investigación pronta, diligente y con perspectiva de género que considere las labores de activismo de la Sra. Padilla, para sancionar a culpables y lograr una reparación integral”, enfatizó.

Por su parte, el gobernador Enrique Alfaro aseguró que no hubo ninguna omisión por parte de las autoridades en torno al caso de Luz Raquel, ya que ella contaba con una orden de protección vigente y que la policía la acompañaba en todo momento.

Foto: REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha/ Archivo

Sin embargo, sostuvo que cuando hay la convicción de cometer un crimen atroz como este, ninguna medida es suficiente.

“Ni todas las medidas que pueda disponer el gobierno de cualquier nivel son suficientes cuando hay la convicción de cometer un acto tan atroz”, dijo.

Al ser cuestionado si algún funcionario público falló en darle medidas de protección a Luz Raquel Padilla, el gobernador lo rechazó y dijo que la presencia y acompañamiento de la policía municipal de Zapopan se le proporcionó desde el momento en que la autoridad emitió la orden de protección.

