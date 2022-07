PAN: AMLO le está regalando 8 millones 400 mil pesos mensuales al régimen cubano

(Foto: Twitter/@SSalud_mx)

El sábado pasado el gobierno de México hizo oficial la llegada del primer grupo de médicos cubanos, que se integrarán a los servicios del IMSS Bienestar en Nayarit, por ello el Partido Acción Nacional (PAN) dijo que mediante este esquema el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador entregará mensualmente 8 millones 400 mil pesos mensuales al régimen de Miguel Díaz-Canel.

El blanquiazul consideró que el arribo del personal médico extranjero es una burla del gobierno mexicano a los derechos humanos de miles de cubanos que se ven forzados a participar en estas misiones internacionales, y aunque expuso el supuesto monto que pagará nuestro país por esos servicios, no desglosó cómo se repartirán esos 8.4 millones.

En su lugar, Mariana Gómez del Campo, Secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, señaló las malas condiciones que sufren estos médicos debido al férreo control de la dictadura cubana, pues son coartados de sus derechos, tales como la privacidad, la libertad, a la circulación y a la libertad de expresión.

Aunque López Obrador aseguró que ganarán lo mismo que los profesionales mexicanos, los panistas manifestaron que están en absoluto desacuerdo por la “llegada de 60 supuestos médicos cubanos de un total de 500 a México” pues aseguró que la verdadera finalidad de estas misiones “es esclavizar y explotar a las personas”, para que el gobierno de ese país obtenga ingresos a través de otros gobiernos afines.

“Además, en el apartado 23 del T-MEC se establece que los países firmantes se comprometen a eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. López Obrador a través de estas contrataciones, no solo no elimina estas formas de trabajo, sino que, las promueve, justifica y apoya”, señaló Gómez del Campo.

La también diputada federal abundó que los médicos de la isla caribeña no tienen derecho a negociar sus condiciones laborales y únicamente reciben un porcentaje mínimo del sueldo total, que además se les retiene hasta que regresan a la isla bajo estrictas medidas de control.

Para los panistas, México está siendo cómplice de este tipo de esclavitud y muchas otras violaciones graves a los derechos humanos. Por ello, los blanquiazules acusaron que “López Obrador está convirtiendo a México en un país tratante de personas, en un país explotador”.

“El esquema de “contratación” de estos médicos implica un delito, el de Trata de Personas pues hay evidencia de que no se contrata a personas libres y que en caso de decidir no regresar a su país les aplican una ley por la cual no pueden regresar al menos por ocho años a ver a sus familias”, agregó Gómez del Campo.

Referente a la regulación sanitaria en México, el PAN recordó los términos de la Ley General de Salud, por ello los médicos que prescriben una receta en nuestro país están obligados a contar con una cédula profesional, la cual no está acreditada por parte de los médicos cubanos, ni tienen sus estudios validados oficialmente en México, requisito indispensable para poder ejercer en nuestro país.

Acción Nacional manifestó que el presidente de México “solapa el sufrimiento y el dolor que implica la esclavitud de seres humanos” con tal de seguir apoyando al régimen cubano, que para financiarse recurre a este tipo de prácticas.

AMLO defendió la contratación

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró este miércoles 27 de julio que los médicos cubanos que arribaron al país el sábado, no tendrán privilegios sobre los profesionales de la salud mexicanos, pues su salario, así como las medidas para su protección, serán las mismas.

“Van a ganar lo mismo que ganan los médicos mexicanos y van a tener la protección que tenemos los mexicanos. A todos tenemos que protegerlos, sean mexicanos o sean extranjeros”

Durante su conferencia mañanera volvió a remarcar que los servicios de los recién llegados, tanto especialistas como generales, son “de mucha ayuda”, pues México carece de personal suficiente.

