AMLO habló de la elección en Morena para consejeros: “que no se dejen manipular”

El proceso de elección en el partido de Morena, será para elegir a sus consejeros al Congreso del organismo político en los 300 Distritos. AMLO resaltó que conoce bien el procedimiento en el partido porque fue fundador del partido. (Foto: Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que este fin de semana van a renovarse las dirigencias del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). El proceso de elección será para elegir a sus consejeros al Congreso del organismo político en los 300 Distritos. Resaltó que conoce bien el procedimiento en Morena porque es fundador del partido.

Por lo que el líder del Ejecutivo pidió que no haya malas prácticas y destacó que el método que implementarán es democrático ya que se realizan elecciones distritales, además de que el mismo presidente en su tiempo, participó en la elaboración del estatuto. Detalló que quien se inscriba como militante va a votar a 10 seleccionados, dando un total de 100 y de los cuales van a salir solamente 10; 5 mujeres y 5 hombres. Y al llevarse a cabo en los 300 distritos, resultarán elegidos 3000 consejeros.

Además exhortó a los militantes de Morena a “que no se dejen manipular porque es ofensivo. De todas maneras si salen algunos ‘mapaches’ que los manden lejos, lejos, lejos. Y que demuestren que son buenos ciudadanos los que van a participar, que no son manipulables y nosotros hemos luchado siempre por la democracia y hemos luchado siempre en contra del fraude y que la libertad no se implora, se conquista”. Enfatizó que “no hay dedazo”.

(Foto: Morena)

De nueva cuenta, AMLO explicó parte de sus creencias bajo las que se debe dirigir y actuar un verdadero líder de izquierda. Tal y como es la disposición de escuchar al pueblo, una habilidad que sugirió tomar en cuenta por parte de los políticos, sobre todo los que buscan la transformación.

“No se puede hacer política sin pueblo, no se puede hacer política sin amor al pueblo y no se puede hacer política con trampas. El que hace trampa, el que no es respetuoso de la voluntad popular, el antidemocrático no es de izquierda, el corrupto no es de izquierda, puede ser conservador. El que quiere triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole no es de izquierda, ese es conservador, oportunista, arribista, convenenciero, corrupto”, aseveró.

De acuerdo al presidente la conciencia democrática se va creando al ejercer los derechos, no permitir la manipulación de ninguna índole. Cada quién debe decidir, “que seamos auténticos ciudadanos, no ciudadanos imaginarios. Pero todavía hay esas rémoras del antiguo régimen, de sus vicios, esas malas mañanas. Que cada quién decida libremente, que no haya injerencia de nadie pero también que no se simule”, apuntó el tabasqueño.

Cuestionó que no sean las bases de los partidos políticos quienes decidan a los candidatos, sino “un grupo de oligarcas corruptos”.

“Ojalá todos los partidos consultaran a sus militantes, no tendrían tanto problema. ¿Qué hace Claudio X González decidiendo? Imagínense militante del PRI, conoce la historia de ese partido, que fue un partido surgido del movimiento revolucionario con muchas etapas en su proceso, que tuvo etapas importantísimas. Cuando fue partido de la Revolución Mexicana que se llevó a acabo el reparto agrario, la defensa de los obreros, la recuperación del petróleo que estaba en manos de extranjeros. Pues eso también fue el PRI en su época. Fue cambiando y ahora, un grupo de oligarcas corruptos van a decidir”, sentenció el mandatario.

Partido Movimiento Regeneración Nacional. (Foto: archivo)

Asimismo, criticó las alianzas recientes entre PRI y PAN. Y para dar contexto, retrocedió unos sexenios atrás arremetiendo contra algunas de las acciones cometidas por parte del PAN hacia el PRI y viceversa.

“¿Qué no saben los del PRI que el PAN surgió un año después de la expropiación petrolera para oponerse a esa decisión patriota del General Lázaro Cárdenas? ¿Ya se les olvidó que el PAN nunca quiso el reparto agrario, que nunca quiso el ejido, nunca quiso que se entregaran los libros de texto. Y que hicieron manifestaciones en contra de López Mateos que fueron los libros con los que nosotros estudiamos. Y al revés, a los panistas se les olvidó de que les hacían fraudes los del PRI”, prosiguió AMLO.

SEGUIR LEYENDO: