AMLO buscará que Guardia Nacional se integre a la SEDENA, recordó fracaso de la Policía Federal

Personal de la Guardia Nacional en tareas de seguridad. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El presidente López Obrador informó que su gobierno buscará blindar a la Guardia Nacional para que no vuelva a suceder algo parecido a lo que ocurrió con la Policía Federal Preventiva. El mandatario aseguró que su administración quiere evitar otro fracaso, por lo que configuará una propuesta de reforma para que la Secretaría de la Defensa Nacional quedé a cargo del cuerpo policíaco. Es decir, que se tenga un mando militar en lugar de uno civil.

Durante su habitual conferencia de prensa desde Palacio Nacional, AMLO aseguró que la intención de la inciativa es evitar que la Guardia Nacional se “eche a perder” al quedar expuesta a intereses políticos en el futuro. Es por ello que desde el Poder Ejecutivo se propondrá el cambio administrativo a los legisladores. Destacó el supuesto buen desempeño y nivel de aprobación de la institución armada.

“Que la Guardia Nacional sea parte de la SEDENA para que pueda mantenerse en el tiempo sin echarse a perder. Para que no vuelva a pasar lo que pasó con la Polícia Federal Preventiva, que la dejaron suelta dependiendo de políticos y se echó a perder, se corrompió. Queremos que la Guardia Nacional quede inscrita a la Defensa como las Fuerzas Áreas y otras ramas que tienen que ver con la defensa”, dijo el funcionario.

Personal de la Guardia Nacional en tareas de seguridad. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

Actualmente, la institución es un órgano desconcentrado que depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con Luis Rodríguez Bucio como su Comandante General. Se formó en 2019 como uno de los principales proyectos de la estrategia para combatir a la delincuencia por parte de la entonces recién llegada administración de López Obrador.

“Está funcionado bien, se ha hecho todo un esfuerzo. Ya tenemos cerca de 120 mil elementos, ya hemos construido como 260 cuarteles, se ha formado a todo el personal y está bien calificada la Guardia en las encuestas. Trae como un 75% de aprobación, por encima de las policías estatales, sólo le gana el Ejército y la Marina”, sostuvo.

Militarización del país

La intención del gobierno federal de poner un mando militar en la Guardia Civil reforzará la militarización del país. Una de los puntos más cuestionados desde la conformación de la estrategia de seguridad nacional y por la que el cuerpo ha sido señalado en diversas ocasiones por organizaciones civiles.

Un miembro de la Guardia Nacional (GN) vigila una de las principales calles del centro histórico de la ciudad de Guadalajara. Foto: EFE/Francisco Guasco

Uno de los principales argumentos a los que a recurrido López Obrador es a lo que ocurrió durante el sexenio de Felipe Calderón en la presidencia. El morenista ha acusado en más de una ocasión que una institución de este tipo queda expuesta a actores como sucedió con la Policía Federal y Genáro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública (2006-2012) y quién hoy se encuentra preso y en espera de un jucio en los Estados Unidos por corrupción y crimen organizado.

“Todos los actos de complicidad en los últimos tiempos tienen que ver con abogados, ingenieros, políticos, que se ocupaban de la seguridad pública. Por ejemplo, del CISEN salieron muchos. Bueno, de ahí salió García Luna. Pero no con una formación profesional ni adecuada y actuaban como políticos”, acusó AMLO y concluyó: “Entonces, si no dejamos a la Guardia Nacional bien sembrada en una institución como la SEDENA pues va a agunatar un sexenio y vamos a volver a lo mismo que hay que cuidarse de la policía y no sólo de la delincuencia”.

