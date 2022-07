López-Dóriga advirtió a Marcelo Ebrard que no existe ‘piso parejo’ porque AMLO ya eligió a sus favoritos

Joaquín López-Dóriga advirtió que para AMLO no existe el piso parejo rumbo a las elecciones presidenciales (Foto: Facebook / Cuartoscuro)

Luego de que una fracción del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que apoya cien por cien al canciller Marcelo Ebrard pidiera “piso parejo” para todas y todos los funcionarios que se han destapado rumbo a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), jefe del Ejecutivo Federal, respondió a través de su mañanera.

Al ser cuestionado por una de las reporteras, aseguró que dentro de todos los partidos, especialmente en el fundado por él, se tiene que buscar la democracia en cada aspecto de las decisiones que se toman alrededor de la política nacional.

“Creo que debe de hacerse valer la democracia , no sólo como sistema político, sino como forma de vida. La democracia es, como sabemos, el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo”, pronunció el presidente.

En presencia, además, del secretario de Relaciones Exteriores, aseguró que se trata de un principio básico como la honestidad, la justicia, la igualdad y la libertad, por lo que se cuidará ampliamente en el proceso rumbo a la sucesión presidencial que habrá en 2024.

AMLO llamó a la democracia al interior de Morena (Foto: Presidencia de México)

En este sentido, aseguró que estos reclamos de fraude o trampa ya les va mal a quienes los externan, pues en su gobierno incluso desapareció el denominado “dedazo”, pues él no tiene ninguna o ningún favorito.

“Cuando se habla de que no hay piso parejo, eso es un menosprecio a la gente, porque ya nadie se deja manipular. Que no se use eso como excusa”, explicó el mandatario.

La respuesta de Joaquín López-Dóriga

Al respecto, el presentador de noticias, Joaquín López-Dóriga, consideró en su más reciente columna para Milenio diario, que a pesar de las promesas de piso parejo por parte de AMLO y las exigencias del equipo de Marcelo Ebrard, es algo que no existirá.

Lo anterior, pues tanto Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación del Ejecutivo Federal son los favoritos del líder de la Cuarta Transformación, aseguró el periodista.

Marcelo Ebrard y su grupo de simpatizantes exigieron piso parejo en el camino rumbo al a presidencia de México Foto: REUTERS/Edgard Garrido

Y esto, aseguró, quedó en evidencia luego de que por lo menos dos de las corcholatas del Movimiento Regeneración Nacional han denunciado lo mismo frente a la opinión pública, lo que no puede ser una coincidencia, a pesar de que AMLO se empeñe en tacharlo como una falsedad.

Se refirió, en este contexto, a Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores del gabinete presidencial, y al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila.

“Cuando dos de cuatro precandidatos dicen que en Palacio Nacional no hay piso parejo para la designación de su candidato presidencial, es que algo están registrando. Por más que López Obrador lo niegue, como lo tiene que negar”, escribió el periodista mexicano.

Grupo a favor de Marcelo Ebrard

El grupo que apoya a Marcelo Ebrard lleva por nombre Progresistas por la unidad y piso parejo, es liderado, entre otras y otros funcionarios públicos, por Martha Lucía Mícher Camarena, Senadora de la República por el estado de Guanajuato.

Las denominadas "Corcholatas" de AMLO, aseguró el mandatario, tendrán igualdad de condiciones Fotoarte: Jovani Pérez Silva/ Infobae México

Esta fracción morenista pidió a los dirigentes del partido, Mario Delgado y Citlali Hernández que se garanticen las condiciones de igualdad para todos los aspirantes a la Presidencia de la República de cara a las elecciones de 2024.

Además, señalaron la necesidad de establecer mecanismos claros y justos, mismos que harían honor a la forma en que el mandatario López Obrador llegó a la presidencia de México en el 2018.

SEGUIR LEYENDO: