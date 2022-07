“Logró empeorar las cosas”: así habló López-Dóriga de las declaraciones de AMLO contra Alazraki y la Iglesia

Fotos: Facebook | Twitter

Las polémicas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador siguen dando de qué hablar, pues el haber llamado “hitleriano” al publicista Carlos Alazraki, quien pertenece a la comunidad judía, ha sido calificado desde distintas trincheras como un acto irrespetuoso y temerario.

Y dicho comentario no fue realizado por AMLO una sola vez. En primera instancia, el titular del Ejecutivo Federal respondió a una mesa de análisis en la que participaron Alazraki, Beatriz Pagés y Javier Lozano, durante la cual comentaron que al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) supuestamente habían llegado aviones con venezolanos sin ninguna clase de control migratorio.

Al comentar el tema durante su conferencia mañanera del pasado miércoles 29 de junio, AMLO aseguró que se trataba de acusaciones falsas cargadas de racismo y xenofobia, al tiempo que aprovechó para referirse a Alazraki como una persona extremadamente conservadora.

“Ya tenemos diferencias con él desde hace tiempo, es como ‘hitleriano’, una vez lo comenté, se piensa de que porque ya no existe Hitler o ya no existe Stalin o Mussolini ya desapareció el pensamiento nazista, fascista, la derecha rancia española y no, eso existe”, declaró el presidente.

Posteriormente, en la conferencia de prensa del jueves 30 de junio por la mañana, López Obrador afirmó, nuevamente, que Carlos Alazraki “es seguidor del pensamiento de Hitler” e hizo referencia a una conversación que el publicista sostuvo en abril de 2021 con el ex gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo.

“Como no me contrató nadie lo puedo decir con tranquilidad, yo tenía la solución, esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda y mientras más mentiras des contra Morena mejor te va”, fueron las palabras que Alazraki pronunció frente a Madrazo.

Adicionalmente, López Obrador manifestó que él respeta mucho a la comunidad judía, “pero eso no quiere decir que toda la comunidad tenga una especie de patente de corso para poder dañar un movimiento de transformación nada más por sus ideales, su pensamiento, su conservadurismo y, repito, su hitlerismo”, comentó el tabasqueño.

La gravedad de estas declaraciones recae en que nunca habían acusado a una comunidad judía de hitlerismo como AMLO lo hizo en esta ocasión, de acuerdo con lo expresado por el periodista Joaquín López-Dóriga en su más reciente columna para Milenio.

“Lo mejor de la mañanera fue lo peor que se puso”, comentó López-Dóriga, pues el presidente de la República no sólo reiteró sus acusaciones de “hitlerismo” en contra de Carlos Alazraki, sino que aprovechó para retomar su ofensiva en contra de la Iglesia católica mexicana.

“Tachó a los sacerdotes de hipócritas, de mentir, de calumniar, de levantar falsos testimonios”, advirtió el periodista luego de retomar las declaraciones y reclamos de AMLO hacia la comunidad religiosa.

“¿Qué quieren los sacerdotes, que resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a apostar a la guerra? ¿Vamos a desaparecer a todos? ¿Por qué no actuaron así con Calderón? ¿Por qué callaron cuando se ordenaban las masacres? [...] ¿Por qué esa hipocresía?” fueron las palabras con las que el mandatario encaró públicamente al clero mexicano durante su conferencia de prensa.

Ante tales comentarios, López-Dóriga aseguró que empeorar las cosas “era complicado, pero lo logró”.

Cabe recordar que en fechas recientes, tras el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, López Obrador ha sido duramente cuestionado por instancias como la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

A través de un video compartido en redes sociales, el Monseñor Ramón Castro, secretario general del CEM sentenció que “al lado de nuestro pueblo esperamos una respuesta a la altura de las circunstancias por parte de las autoridades civiles en todos los niveles. Es responsabilidad de quienes gobiernan procurar la justicia y favorecer la paz y la concordia en la convivencia social”.

